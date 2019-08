Stiri pe aceeasi tema

- Acționarii Complexului Energetic Oltenia (CEO) vor lua in discuție, la finele acestei luni, stabilirea sumei asigurate aferente asigurarii de raspundere profesionala, la nivelul sumei de 20 de milioane de euro, pentru membri Directoratului și cei ai Consiliului de Supraveghere. Potrivit unor surse,…

- Președintele Directoratului Complexului Energetic Oltenia, Sorinel Boza, admite ca entitatea energetica pe care o conduce inregistreaza pierderi in prima jumatate a lui 2019. In opinia acestuia, cauza principlala o reprezinta valoarea mare a certificatelor de dioxid de carbon. Boza este de parere ca…

- Președintele Directoratului CEO, Sorinel Boza, a confirmat, joi, ca s-a lucrat, intens, in ultimele doua saptamani, la noua organigrama a companiei de persoane care sperau sa preia conducerea acesteia. Pe surse, a aparut informația ca cel insarcinat cu creionarea noii structuri de conducere a fost Cosmin…

- Potrivit proaspat numitului Secretar de stat, Marius Dumitrașcu, de la Ministerul Energiei, Complexul Energetic Oltenia nu poate primi sprijin de la stat in ceea ce privește achiziția certificatelor de carbon. Mai mult, Dumitrașcu susține ca totul este doar o manipulare. Marius Dumitrașcu , recent numit…

- Președintele Directoratului CE Oltenia, Sorinel Boza, a dat asigurari, ca producatorul energetic nu este in pericol de a intra in insolvența, ba chiar ca, pe primul trimestru al acestui an, compania a inregistrat profit. Boza se afla in aceste zile la Bruxelles unde prezinta impactul evoluției prețului…

- Complexul Energetic Oltenia recunoaste dificultatea in care se afla din cauza cheltuielilor excesive cu certificatele verzi, dar sustine ca se afla intr-o situatie financiara stabila si ca, impreuna cu Ministerul Energiei, Transelectrica, OPCOM si Consiliul Concurentei se cauta solutii pentru instituirea…

- In luna martie, pacienta Rodica Ghimiș se zbatea pe un pat de spital in timp ce mai multe spitale cu secții de neurochirurgie refuzau transferul bolnavei și o intervenție chirurgicala care, se spera, ar fi urmat sa-i salveze viața. Pentru ea a intervenit ministrul Sanatații, dar in urma operației a…

- „Corpul de Control al primului ministru a efectuat un control la Complexul Energetic Oltenia, peste doua saptamani am rezultatele controlului și il voi face public", a spus premierul Viorica Dancila, dupa o vizita la Complexul Energetic Oltenia, potrivit Mediafax. Aceasta a vrut sa vada realizarile,…