Scheletul unui pui de T-Rex vândut pe eBay. Suma exorbitantă la care a ajuns licitația Fosile unice provenind de la un pui de Tyrannosaurus rex, probabil singurele despre care se știe in acest moment, au fost scoase la licitație pe eBay. Gestul vanzatorului a starnit revolta in randul paleontologilor, in timp ce prețul scheletului a ajuns la aproape 3 milioane de dolari. Vanatorul de fosile Alan Detrich a publicat listarea pe eBay și anunța ca acesta ar putea fi singura fosila de acest gen din lume. "Cel mai probabil, singurul pui de T-Rex din lume! Are un corp cu lungime de 4,5 cm și un craniu de 53 de centimetri cu dinți zimțați!", este descrierea scheletului de dinozaur descoperit… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

