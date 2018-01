Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca Germania are nevoie de un guvern stabil si si-a exprimat convingerea ca la apropiatul lor congres social-democratii vor da unda verde formarii unui guvern de coalitie alaturi de conservatori, transmite Reuters. Intr-o conferinta de presa la Berlin,…

- Angela Merkel a ajuns vineri la un acord de principiu pentru a conduce un nou Guvern in Germania, cu sprijinul social-democratilor, promitand in acest context sa contribuie la un "nou start" al Europei, scrie AFP.

- Angela Merkel s-a declarat duminica "optimista" asupra sanselor de a ajunge la un acord de principiu pentru a forma un nou guvern cu social-democratii în Germania si a scoate prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. „Eu intru in discutiile…

- Angela Merkel și Martin Schultz Reformele europene propuse de presedintele francez Emmanuel Macron vor juca un rol „foarte important” in negocierile dintre conservatorii cancelarului german Angela Merkel (CDU) si social-democrati (SPD), in perspectiva formarii unui nou guvern, a potrivit ministrului…

- Cancelarul german Angela Merkel a lansat luni un apel la eforturi accelerate pentru formarea unui nou guvern stabil cu social-democratii, precizand ca partidul sau conservator vede un teren comun cu acestia in ce priveste reformele interne si Uniunea Europeana, transmite Reuters. Potrivit cancelarului…

- Social-democratii germani au dat joi unda verde inceperii negocierilor cu cancelarul german Angela Merkel in vederea formarii unui nou guvern si unei iesiri din impasul politic actual, relateaza AFP.

- Presedintele social-democratilor germani a pledat joi, in fata partidului sau, reunit in Congres, in favoarea deschiderii unor negocieri cu Angela Merkel pe tema formarii unui nou Guvern, insa punand conditii ferme, in special cu privire la reforme in Europa. "Nu trebuie sa guvernam cu orice pret. Insa…

- Liderul Partidului Social-Democrat german (SPD), Martin Schulz, a anuntat luni ca tratativele cu blocul conservator al cancelarului Angela Merkel privind formarea noului guvern vor incepe saptamana viitoare daca congresul formatiunii, ce se reuneste ulterior in aceasta saptamana, va da unda verde…

- Conducerea Partidului Social Democrat (SPD) din Germania a decis in unanimitate deschiderea negocierilor cu conservatorii cancelarului Angela Merkel privind formarea unui nou guvern de coaliție, toate opțiunile fiind pe masa discuțiilor, a declarat luni un oficial de top al SPD. Conform unui…

- Conservatorii cancelarului german in functie, Angela Merkel, si social-democratii au cazut de acord sa inceapa discutii preliminare in vederea formarii unei noi „mari coalitii“ de guvernare, potrivit unor surse citate de agentia Reuters si tabloidul german „Bild“. Decizia lor vine ca urmare a intalnirii…

- Liderul social-democratilor germani, Martin Schulz, care ar urma sa inceapa negocieri cu blocul conservator al cancelarului Angela Merkel pentru formarea unei coalitii guvernamentale la Berlin, a declarat miercuri ca Europa are nevoie de un ministru de finante si de un buget al zonei euro, transmite…

- Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, va avea saptamana viitoare o intalnire comuna cu cancelarul Angela Merkel (CDU), cu liderul SPD, Martin Schulz, și cu șeful CSU, Horst Seehofer, in speranța ca va deschide calea pentru o noua ''mare coaliție'', potrivit președinției germane, relateaza…

- Hubertus Heil, secretarul general al Partidului Social Democrat din Germania (SPD), a declarat, vineri, ca formatiunea sa a renuntat la opozitia fata de ideea intrarii la guvernare alaturi de crestin-democratii cancelarului Angela Merkel, relateaza Reuters si Politico.

- Social-democrații germani ar trebui sa-și reconsidere opoziția fața de participarea la 'marea coaliție' alaturi de conservatorii cancelarului Angela Merkel, intrucat Europa are nevoie de un guvern stabil la Berlin, a apreciat joi un colaborator apropiat al șefei executivului german, potrivit Reuters.…

- Inedita criza politica prin care trece Germania in urma esecului cancelarului Angela Merkel de a forma o noua coalitie guvernamentala poate fi explicata si prin cateva concepte enuntate miercuri intr-un articol publicat de editia electronica a cotidianului El Pais. Jamaica - O fotografie modificata…

- Partidul Liber-Democrat (FDP) din Germania a anuntat miercuri ca nu va exclude participarea sa la noi consultari tripartite pentru formarea guvernului de la Berlin daca blocul conservator CDU/CSU (Uniunea Crestin-Democrata/Uniunea Crestin-Sociala) si Verzii vor prezenta 'un pachet complet nou' de…

- Președintele parlamentului german, Wolfgang Schaeuble, a afirmat marți ca partidele trebuie sa dea dovada de mai multa bunavoința și sa-și asume responsabilitatea de a forma un guvern de coaliție, deoarece Europa și lumea au nevoie de Berlin ca aliat puternic și de incredere, relateaza agenția Reuters.…

- Cancelarul in exercitiu, Angela Merkel, s-a declarat luni ”foarte sceptica” fata de ideea de a conduce un guvern minoritar si a apreciat ca organizarea unor noi alegeri ar fi o optiune mai buna in cazul in care nu se poate forma o coalitie de guvernamant, relateaza The Associated Press.Incercarea…

- Social-democratii germani nu sunt dispusi sa se alature conservatorilor cancelarului Angela Merkel intr-o noua 'mare coalitie', dupa recentul esec al negocierilor tripartite pentru formarea noului guvern de la Berlin, releva un document intern al Partidului Social-Democrat german (SPD), transmite…

- Angela Merkel este foarte aproape sa piarda al patrulea mandat de cancelar dupa ce democrat liberalii FDP au anunțat ca se retrag din coaliția cu Verzii și conservatorii lui Merkel, scrie Reuters. Cancelarul Angela Merkel a declarat luni ca eforturile sale de a forma un guvern de coaliție in trei direcții…

- Valul de solicitanti de azil care a intrat in Germania in 2015-2016 a incetinit eforturile de integrare a imigrantilor, indica un studiu al Biroului Federal de Statistica, publicat joi, care arata progrese reduse in ce priveste egalizarea nivelurilor de educatie, ocupational si de venituri ale acestor…

- Partidele care incearca sa formeze o coalitie guvernamentala in urma alegerilor parlamentare din Germania, desfasurate in 24 septembrie, si-au exprimat angajamentul fata de NATO si legaturile trans-atlantice, insa doresc si relatii bune cu Rusia, conform unui proiect de document consultat vineri…

- Partidele care incearca sa formeze o coalitie guvernamentala in urma alegerilor parlamentare din Germania, desfasurate in 24 septembrie, au inceput luni o noua runda de negocieri, transmite Reuters. In pofida faptului ca au purtat discutii exploratorii timp de mai multe saptamani, conservatorii cancelarului…

- Schaeuble a fost ales cu o majoritate covarșitoare. El a obținut 501 de voturi din totalul posibil de 709.Wolfgang Schaeuble, care la 75 de ani este cel mai varstnic deputat in Bundestag, a fost nominalizat saptamana trecuta pentru aceasta funcție de blocul conservator CDU/CSU al cancelarului…

- Ministrul de finanțe in exercițiu al Germaniei, Wolfgang Schaeuble, a fost ales marți cu o majoritate covarșitoare in funcția de președinte al Bundestagului, camera legislativa inferioara a parlamentului, informeaza Reuters și dpa. Wolfgang Schaeuble, care la 75 de ani este cel mai vârstnic…