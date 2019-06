Scenografia românească strălucește la Praga Institutul Cultural Roman participa la cea mai mare expoziție de arhitectura teatrala și scenografica din lume, Cvadrienala de Scenografie și Spațiu Performativ de la Praga (6-16 iunie 2019, editia a XIV-a, peste 70 de țari, 500 de evenimente, 50.000 de vizitatori) in calitate de partener strategic, alaturi de institutii de prestigiu din Republica Ceha. ICR precizeaza ca „organizarea Cvadirenalei in Republica Ceha a fost realizata de echipa Institutului Cultural Roman de la Praga. In continuare, dupa Praga, expoziția va fi prezentata in cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

