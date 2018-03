Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea daneza Caroline Wozniacki a notat, sambata, pe Twitter, ca incurajeaza mereu fanii sa isi incurajeze favoritii, insa la meciul sau cu Monica Puig, din turul doi al turneului Miami Open, s-au depasit anumite limite, unii spectatori jignind-o si amenintandu-i familia.Citește și: Una…

- Caroline Wozniacki (27 de ani, 2 WTA) a povestit, sambata, la o zi dupa meciul pierdut in fata Monicai Puig (6-0, 4-6, 4-6, in turul al doilea la Miami) cateva scene oribile care s-au petrecut in timpul meciului in care si-a infruntat una dintre cele mai bune prietene din circuit.

- Simona Halep si Agnieszka Radwanska sunt adversare sambata, de la 19:30, intr-un meci din turul 3 al turneului WTA de la Miami. Partida precedenta, dintre Alexander Zverev si Danil Medvedev, s-a prelungit, iar ora la care evolueaza Simona Halep a fost amanata in consecinta.Halep si Radwanska…

- Tenismena daneza Caroline Wozniacki a fost eliminata surprinzator in turul al doilea a turneului WTA de la Miami. A doua favorita a competitiei din Florida a pierdut cu 6-0, 4-6, 4-6 partida cu Monica Puig din Puerto Rico.

- Liderul mondial Simona Halep si ocupanta pozitiei a 32 a in ierarhia WTA, poloneza Agnieszka Radwanska, se intalnesc astazi in 16 imile de finala ale turneului Premier Mandatory de la Miami.Partida va incepe in jurul orei 19.00 si va fi transmisa in direct de Digi Sport 2. Pana in prezent, cele doua…

- Daneza Caroline Wozniacki (locul 2 WTA) a parasit turneul de la Miami inca din turul doi, iar Simona Halep se poate distanța și mai mult in fruntea clasamentului WTA. Finalista la ediția de anul trecut a competiției, Wozniacki a fost invinsa incredibil de Monica Puig (82 WTA), dupa ce iși adjudecase…

- Simona Halep a primit o veste uriașa! Cea mai periculoasa adversara a ei, Caroline Wozniacki, a fost eliminata de la Miami, iar Simona ramane lider mondial cel puțin pana la turneul de la Roland Garros.Daneza a fost eliminata la finalul unui meci incredibil de Monica Puig, campioana olimpica…

- Tenismenele Simona Halep si Irina Begu s au calificat in turul secund al turneului de dublu de la Miami. Cele doua au trecut de perechea Julia Goerges Bethanie Mattek Sands in doua seturi scor: 7 6; 7 6. Partida a fost una foarte echilibrata fiind adjudecata de Simona si Irina in tiebreak la ambele…

- Simona Halep, liderul clasamentului WTA, a castigat joi meciul cu sportiva franceza Oceane Dodin (locul 98 WTA), scor 3-6, 6-3, 7-5, si s-a calificat in turul trei al turneului de categorie Premier Mandatory de la Miami, SUA, dotat cu premii totale in valoare de aproape opt milioane de dolari.

- LIVE TEXT Simona Halep – Agnieszka Radwanska, in turul trei la Miami. Cele doua au mai jucat de zece ori pana acum. Scorul e egal: 5-5. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535…

- Sorana Cirstea (33) debuteaza in aceasta seara in turneul de la Miami, urmand sa o infrunte pe Su-Wei Hsieh (61 WTA), intr-un meci din turul secund. Partida va putea fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.RO și in direct la TV Digi Sport 3. ...

- Simona Halep (1 WTA) debuteaza in aceasta seara in turneul Premier Mandatory de la Miami. Jucatoarea noastra se dueleaza in turul secund cu franțuzoaica Oceane Dodin (98 WTA) Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport 2. ...

- Niculescu a trecut in runda inaugurala de Iulia Putinteva din Kazahstan, locul 75 WTA, scor 6-2, 6-4, dupa o ora si 38 de minute de joc. In turul doi, Niculescu va evolua in compania slovacei Magdalena Rybarikova, favorita 17, care a avut bye in runda inaugurala. Niculescu si Rybarikova…

- Simona Halep, locul I WTA, este acceptata direct in turul al doilea la turneul de categorie Premier Mandatory de la Miami, faza in care va evolua cu Veronica Cepede Royg din Paraguay, locul 78 WTA sau cu o jucatoare din calificari.

- Simona Halep revine in aceasta saptamana pe hardul american. Dupa semifinala de la Indian Wells, liderul WTA va juca in perioada 20-31 martie, la cel de-al doilea turneu Premier Mandatory al sezonului, cel de la Miami.

- SIMONA HALEP - NAOMI OSAKA LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT STREAMING INDIAN WELLS 2018: Simona Halep, liderul mondial in ierarhia feminina de tenis, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, miercuri, dupa ce a invins-o…

- Simona Halep a vorbit despre momentul tensionat pe care l-a avut cu antrenorul australian Darren Cahill in timpul meciului cu Petra Martic, din sferturile de finala de la Indian Wells. Dupa ce i-a spus lui...

- Doua lucruri s-au remarcat in partida jucata de Simona Halep in turul trei de la Indian Wells - una grea, in care liderul mondial a simtit din nou ce inseamna ca o jucatoare intrata pe teren fara urma de inhibitie, cu un arsenal bazat pe forta, sa prinda o zi faina de tot. In primul rand - tenacitatea…

- Simona Halep (1 WTA) debuteaza in aceasta seara in turneul Premier Mandatory de la Indial Wells. Romanca se dueleaza in turul II de la Indian Wells cu cehoaica Kristyna Pliskova (77 WTA). Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport 2. ...

- Simona Halep s-a reintalnit in SUA cu antrenorul Darren Cahill. Cei doi nu se mai vazusera de aproximativ o luna, de la Australian Open. Cahill o va asiata pe Halep la turneele de la Indian Wells și Miami.

- Organizatorii turneului Premier 5 de la Doha au anunțat programul zilei de miercuri. Toate cele 4 romance ramase in competiție disputa partidele din turul secund, meciurile lor putand fi urmarite in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport. Simona Halep (2 WTA) joaca in turul secund impotriva…

- Dupa ce s-a antrenat in ultimele zile in echipamente Nike, Simona Halep a spulberat in aceasta dimineața orice dubiu și a anunțat ca a ajuns la o ințelegere cu firma americana. Imediat dupa ce Simona Halep a facut mult-așteptatul anunț, Darren Cahill și-a schimbat fotografia de profil de pe Instagram…

- Antrenorul Simonei Halep, Darren Cahill a postat un mesaj pe Twitter, in care comenteaza logoul Nike de pe imbracamintea purtata de jucatoarea romana, la Cluj-Napoca. "S-a intamplat ceva nou in lumea ta, despre care ai vrea sa ne vorbesti, Simo?", a scris Cahill, care "a tras cu ochiul" la logoul purtat…

- Australianul i s-a adresat Simonei in timpul meciului maraton cu Kerber, facandu-i semn sa se concentreze si sa taca. Pentru acest gest, Halep a fost sanctionata cu 12.000 de euro. ProSport a scris inca din ziua meciului ca Halep ar putea fi amendata pentru gestul antrenorului sau.Darren…

- Simona Halep (1 WTA) și Caroline Wozniacki (2 WTA) joaca in finala Australian Open. Darren Cahill, antrenorul Simonei, și Piotr Wozniacki, tatal Carolinei, traiesc meciul la cote inalte. Partida poate fi urmarita liveTEXT AICI. Caroline Wozniacki a inceput excelent partida, conducand cu 4-1 la un moment…

- Simona Haleo, locul 1 WTA, și Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, iși disputa finala Australian Open azi, de la ora 10:30. Partida poate fi urmarita livetext pe ȘTIRIPESURSE.RO. Caștigatoarea meciului va fi de luni numarul 1 WTA și va obține primul titlu de Grand Slam din cariera.Simona Halep se afla in…

- Simona Halep o va infrunta maine dimineața, de la ora 10:30, pe Caroline Wozniacki, in finala de la Australian Open 2018. Azi, Simona a susținut antrenamentul inaintea marelui meci chiar pe arena Rod Laver, fiind insoțita Darren Cahill. Romanca a parut intr-o stare destul de buna, fara sa acuze oboseala…

- Meciul dintre Simona Halep si Angelique Kerber i-a tinut pe toti in tensiune, iar antrenorul Simonei, Darren Cahill nu a facut exceptie. Urmarind fiecare schimb de mingi din tribune, Cahill a fost surprins cand i-a transmis, in timpul meciului, un mesaj cat se poate de clar romancei: "Concentreaza-te…

- Wim Fissette, antrenorul belgian care a transformat-o radical pe Angelique Kerber in 2018, a prefatat duelul pe care nemtoaica il va disputa maine dimineata impotriva Simonei Halep, in semifinala turneului de la Australian Open. Partida dintre Simona Halep si Angelique Kerber va avea loc joi dimineata,…

- Simona Halep a avut o evoluție fascinanta impotriva Karolinei Pliskova, deși incepuse greu meciul din sferturile turneului Australian Open. Dupa ce a fost condusa cu 0-2 de cehoaica, Halep a reușit sa caștige 6 game-uri la rand, lucru care i-a adus primul set. Romanca l-a impresionat pana și pe antrenorul…

- Darren Cahill a dezvaluit intr-o conversație purtata cu un fan pe Twitter ca a renunțat la orice legatura cu Adidas, in semn de loialitate fața de Simona Halep. Simona Halep joaca maine, de la ora 06:00, in sferturile de la Australian Open impotriva Karolinei Pliskova. Partida poate fi urmarita in format…

- Meciul de tenis dintre constanteanca Simona Halep, locul unu mondial, si japoneza Naomi Osaka 72 WTA , din optimile Australian Open, primul turneu de Grans Slam al anului, se va juca luni, 22 ianuarie, dupa ora 8.00, ora Romaniei.Partida va fi transmisa in direct de Eurosport.Pana acum, cele doua jucatoare…

- Meciul lui Halep este precedat de doua intalniri de dublu feminin si una de simplu masculin. Osaka va da piept pentru a treia oara cu Simona Halep. Jucatoarea romana a castigat ambele intalniri anterioare cu Osaka: scoruri 6-4, 2-6, 6-3, in 2017, in turul al doilea al turneului de la Miami,…

- Simona Halep (1 WTA) e printre jucatoarele scunde ale circuitului feminin, insa isi compenseaza acest dezavantaj printr-o disponibilitate uriasa la efort. Acest lucru s-a vazut si in turul III, la Melbourne.

- Primul lucru pe care Simona Halep l-a facut dupa un meci de aproape patru ore la Australian Open a fost sa manance. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la…

- Simona Halep, numarul 1 WTA, i-a cucerit definitiv pe organizatorii de la Australian Open. Coperta paginii de oficiale de Twitter a fost inlocuita cu o imagine a Simonei, din victoria cu Lauren Davis, scor 4-6, 6-4, 15-13. In runda urmatoare, Simona Halep se va duela luni cu Naomi Osaka (72 WTA). Partida…

- Osaka, 1,8 metri inaltime, a invins-o pe Barty intr-o ora si 13 minute si va da piept pentru a treia oara cu Simona Halep. Jucatoarea romana a castigat ambele intalniri anterioare cu Osaka, dar nu usor: scoruri 6-4, 2-6, 6-3, in 2017, in turul al doilea al turneului de la Miami, si 4-6, 6-2, 6-3, in…

- In turul 3, Naomi Osaka a eliminat-o surprinzator pe favorita gazdelor, australianca Ashleigh Barty, cap de serie 18, cu 6-4, 6-2. Naomi Osaka, 20 ani, o jucatoare de 1,80 m, dreptace, de origine haitiana, nu are niciun titlu la simplu sau dublu. Pe 17 octombrie 2016, Osaka a avut cel mai…

- Siomona Halep e mandra de prestatia ei, mai ales ca a fost obtinuta in conditiile in care inca resimte dureri dupa accidentarea suferita la glezna in primul tur. "Am jucat foarte bine astazi, chiar daca nu e simplu sa joci contra ei. Am simtit mingea, am reusit sa deschid terenul si am gasit…

- AUSTRALIAN OPEN 2018. Meciul SIMONA HALEP - EUGENIE BOUCHARD va avea loc joi, de la ora 10:00 (ora Romaniei). Va fi prima partida programata in sesiunea de seara de pe Margaret Court Arena, astfel ca ora de start nu va mai suferi, cel mai probabil, modificari. Australian Open 2018. Irina Begu,…

- Caroline Wozniacki s-a calificat miraculos in turul 3, dupa un thriller cu Jana Fett. Simona Halep a fost aproape sa scape de o adversara in lupta pentru supremația mondiala și pentru titlul de la Australian Open. Daneza Caroline Wozniacki (locul 2 WTA), care trecuse de Mihaela Buzarnescu in primu tur,…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in turul doi al turneului de la Melbourne, dupa ce a trecut de australianca Destanee Aiava, locul 193 WTA, scor 7-6, 6-1. Partida a durat aproape 2 ore.Simona a inceput greu meciul. Aiava a lovit puternic, decisiv, in timp ce Halep s-a deplasat greu…

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, și Destanee Aiava (17 ani), poziția 193 in lume, se vor intalni, astazi, de la ora 05:30, in primul tur al Australian Open. Caștigatoarea acestui meci o va intalni in turul doi pe invingatoarea dintre Eugenie Bouchard și Oceane Dodin. Aceasta va fi prima intalnire…