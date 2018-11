Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație s-a petrecut in județul Vaslui, unde un tanar motociclist a fost aruncat zeci de metri, in urma unui impact cu o duba. Motociclistul avea viteza mare, iar mașina din fața lui care a facut la stanga l-a surprins. Acum, barbatul se afla la spitalul de neurochirurgie din…

- Scene uluitoare la finalul unui meci de box, disputat la Sofie! Georgianul Levan Shonia si-a lovit antrenorul, la finalul meciului. Tehnicianul s-a mișcat insa binișor și a evitat, cat a putut, cele cateva lovitori. Ba chiar a și punctate, la un moment dat. Toata scena a avut loc in ring, unde antrenorul…

- A pornit intr-o cursa cu atv-ul cu un prieten, dar o clipa de neatenție i-a fost fatala. Tragedia s-a petrecut in localitatea Gorgota. Un tanar de 24 de ani din Dambovița a pierit subit dupa ce s-a rasturnat cu atv-ul de pe un pod. Accidentul s-a petrecut pe un drum forestier unde accesul este interzis.…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi dau toate semnele ca formeaza un cuplu și par mai fericiți ca oricand, mai ales dupa minivacanța pe care au petrecut-o in Spania și Franța. La finalul saptamanii trecute, Bianca Dragușanu și-a facut bagajele și a plecat in Spania. Vedeta nu a mers singura, ci…

- Scene infioratoare s-au petrecut aseara in gara Gugesti din județul Vrancea! Un barbat a fost spulberat de trenul Inter Regio 1665, care circula pe ruta București-Iași. Ranile suferite in urma impactului violent au fost incompatibile cu viața, iar medicii nu au putut decat sa constate decesul. Persoana…

- Scene emoționante s-au petrecut astazi intr-o stație de metrou aglomerata din București. Unui tanar i-a fost furata cutia de iPhone 6 pe care o ținea in maini și, inainte sa faca ceva, ușile metroului s-au inchis, hoțul reușind sa plece cu prada. Martorii l-au compatimit pe barbatul pagubit, dupa ce…

- S-a intamplat la liceul ”Eugen Lovinescu”, din Capitala, unde mai mulți elevi au fost batuți de niște huligani care au aparut in curtea instituției. Doi dintre elevi au ajuns in stare grava la spital. Indivizi necunoscuți i-au atacat pe elevi, i-au lovit și i-au taiat apoi și cu cuțitele. In ajuntorul…

- Scene șocante s-au petrecut joi dimineața, pe un drum din Neamț. O adolescenta de 16 ani a fost zdrobita de un șofer in varsta de 26 de ani. Din pacate, medicii nu au mai putut face nimic, iar fata a murit pe loc. Accident cumplit, in aceasta dimineata, in localitatea Cracaoani, judetul Neamt. O adolescenta…