Stiri pe aceeasi tema

- Saroj, in varsta de 17 ani, din Karlabahali, India, a fost forțat sa iși care mama decedata pe bicicleta pana la locul unde urma sa o ingroape, relateaza Mirror. Adolescentul a recurs la acest gest, dupa ce mama sa, Janki, in varsta de 45 de ani, a murit subit in timp ce mergea dupa apa. A […] The post…

- O scena curemuratoare a fost surprinsa in provincia Odisha, din sud-vestul Indiei. Un tanar de 17 ani și-a pe bicicleta cadavrul mamei sale moarte, fiindca nimeni n-a vrut sa-l ajute s-o inmormanteze. Saroj a mers așa, cu mama intinsa pe o targa improvizata pe care a legat-o de portbagaj pe o distanța…

- Inceput cu stangul la negocierea contractelor „de Liga I” ramase la ACS Poli. Portarul Madalin Smaranda si fundasii Denis Haruț și Cristian Melinte au refuzat noile propuneri de austeritate ale conducerii si au fost practic exclusi din lot de catre noul manager, Valeriu Rachita. Noul tehnician vorbea…

- Un barbat de 72 de ani din Jimbolia, județul Timiș, a murit dupa ce a cazut intr-o groapa de șase metri sapata pentru introducerea canalizarii in oraș. S-a intamplat pe 22 noiembrie, seara. Omul plecase cu bicicleta sa cumpere mancare pentru pisici. Dupa o ora și jumatate, a fost gasit inecat. Fiica…

- Scene sfasietoare astazi la Vatra Dornei, unde o fetita de numai 1 an si 2 luni a murit carbonizata in patutul in care dormea. Conform primelor date de ancheta, tragedia s-a petrecut intr-un moment in care mama era plecata de acasa, la cumparaturi, la un magazin din apropiere.Acasa ar fi ramas doar…

- Un angajat al primariei conduse de Ionuț Stan, urcat pe un buldoexcavator, a sapat un șanț vineri in intersecția localitații. Intervenția a fost realizata, spun martori, pentru continuare extinderii alimentari cu apa din Campul Mare, lucrare ilegala deoarece autoritațile locale nu au drept…

- Cameramanul Achyutananda Sahu acoperea subiectul alegerilor regionale ce vor avea loc luna viitoare in statul sarac Chhattisgarh. El urma o patrula a politiei cand vehiculele lor au fost atacate de oameni inarmati intr-o zona izolata.Autoritatile au atribuit aceasta ambuscada rebeliunii…

- Gigi Becali a creionat, deja, un mic plan prin care vrea sa le puna bete in roate. Apropiata de FCSB, sotia lui Laurentiu Reghecampf a avut o influenta in strategia de transferuri a lui Dinamo pana la venirea lui Mircea Rednic, iar Becali spera ca se va putea folosi de relatia buna pe care o are…