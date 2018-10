Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Balaci, 62 de ani, a murit in aceasta dimineața, la Craiova, din cauza unui atac cerebral. update 14:55 Sicriul cu trupul neinsuflețit al lui Ilie Balaci a plecat din locuința fostului jucator și va fi dus la Spitalul nr. 2, pentru autopsie. update 14:40 Au ajuns și fetele lui Ilie Balaci, Lorena…

- Intr-un raspuns publicat, luni, de Arhiepiscopia Timișoarei, Mitropolitul Banatului explica de ce a susținut acest referendum. „Stimate domnule profesor Vasile Popovici, Cu smerenie și pace in suflet, raspund scrisorii dumneavoastra, avand menirea unui text public, chiar daca randuielile…

- Proiectul privind redefinirea familiei tradiționale a fost adoptat de Parlament. Propunerea legislativa care vizeaza revizuirea Constitutiei, astfel incat definiția familiei tradiționale sa se bazeze pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie a aparut pe ordinea de zi de marti a plenului…

- O femeie din Dolj, diagnosticata cu virusul West Nile, a murit la Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova. Conform Mediafax, femeia suferea și de alte afecțiuni. Purtatorul de cuvant al DSP Dolj, Ștefan Popescu, a declarat ca femeia de 75 de ani era internata la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor…

- Focuri de arma la Craiova, in noaptea de vineri spre sambata. Un șofer a fost impușcat dupa o cearta in trafic. Agresorul este cautat de poliție. Victima a fost dusa la spital, fiind in afara oricarui pericol. Polițiștii cauta mai multe persoane care se aflau intr-un Porsche și au tras focuri de arma…

- Femeia care și-a ucis copilul in timpul somnului a fost internata, in urma cu patru luni, in Spitalul de Neuropsihiatrie Craiova, dupa ce a avut primul episod psihotic, ea susținand și atunci ca ar fi vazut diavoli. Soțul acesteia, Catalin Pleșa, spune ca Irina a urmat tratament medicamentos doar o…

- O femeie in varsta de 33 de ani a fost retinuta de procurorii doljeni dupa ce si-a ucis copilul in varsta de trei ani, strangandu-l de gat in timp ce acesta dormea. Ea le-a spus anchetatorilor ca a recurs la acest gest deoarece a crezut ca fiul ei este Diavolul, transmite News.ro . Potrivit reprezentantilor…