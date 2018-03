Scene teribile, sinucidere pe calea ferată. Un bărbat s-a aruncat în faţa trenului Un barbat s-a aruncat in fata unui tren, intre Sinaia si Bușteni. Mecanicul de locomotiva nu a mai putut face nimic pentru a opri garnitura si le-a spus oamenilor legii ca omul s-a aruncat pe calea ferata in ultimul moment. Oamenii de la fața locului au ramas socati. Trenul in care se aflau cateva sute de calatori a fost oprit, iar locul a fost impanzit de politisti si echipaje de la SMURD si Ambulanta. Traficul feroviar a fost blocat mai bine de o ora pe ruta Brașov- Bucuresti. Polițiștii au deschis o ancheta pentru a afla cine este barbatul mort și care a fost motivul sinuciderii. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

