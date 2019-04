Stiri pe aceeasi tema

- Un elev in varsta de 13 ani din Galati, care era cazat intr-un hotel din Hunedoara, alaturi de tatal sau, pentru a participa la olimpiada de matematica, a cazut, miercuri seara, de la etajul al patrulea.

- "Politistii au stabilit ca minorul, elev al unui liceu din judetul Galati, era cazat la respectivul hotel impreuna cu tatal sau si participa, zilele acestea, la Olimpiada nationala de matematica. Din nefericire, se pare ca acesta s-a dezechilibrat si a cazut de la inaltime, de pe balustrada scarii,…

- Un accident grav a avut loc in aceasta seara, la ora 21.30, la Hotelul Rusca din Hunedoara. Un copil, de 11 ani a cazut de la etajul 4, pe scara interioara a hotelului. „Echipajul SAJ a ajuns la fața locului, a stabilizat victima și a transportat-o la UPU Hunedoara. Copilul se afla in…

- Logodnicul lui Katy Perry arata mai bine ca niciodata si isi etaleaza fizicul desavarsit fara pic de pudoare. Insa trupul bine facut al actorului a avut de suferit, in trecut, in urma unui accident aproape fatal suferit de acesta.

- Imagini ingrozitoare au fost surprinse intr-un tramvai din Bucuresti, luni. O tanara care a urcat cu un pui de ciobanesc german in lesa i-a socat pe oameni. A inceput sa isi bata patrupedul cu pumnii.

- Caz revoltator la Galați. Un medic a postat pe Facebook imagini in care se vede cum un barbat il impinge in timp ce vocifereaza, evident extrem de nervos. Medicul cade si se loveste cu capul de un birou.

- Un barbat din Arad s-a aruncat de la etajul blocului in care locuia si a murit. Politistii sositi la fata locului au gasit in locuinta acestuia trupul sotiei sale, care a fost injunghiata de mai multe ori. S-a deschis o ancheta, principala ipoteza de lucru fiind o crima urmata de sinucidere. In locuinta…

- Imagini șocante au fost surprinse la un bloc de locuințe in orașul scoțian Glasgow. O femeie de 30 de ani și-a pierdut viața, dupa ce a cazut de la etajul 11, acolo unde locuia impreuna cu soțul sau.