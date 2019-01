Stiri pe aceeasi tema

- Un elev in varsta de 18 ani a fost injunghiat, luni, in curtea Liceului Tehnologic Puiesti, in timpul unei pauze, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghita, a declarat, pentru AGERPRES, ca politistii efectueaza…

- Un accident feroviar a avut loc, duminica seara, intre localitațile Grivița și Halta Balabanești, din județul Vaslui. Un autoturism inmatriculat in Italia, in care se aflau doua persoane, a fost lovit de trenul Regio 15414, care se deplasa pe ruta Barlad-Galați. La fața locului au sosit echipaje de…

- Un elicopter SMURD a fost solicitat duminica in orasul Negresti pentru a prelua un copil in varsta de 12 ani din comuna Bacesti care a fost muscat de cainele familiei, informeaza Agerpres.roPotrivit managerului Serviciului de Ambulanta Judetean Vaslui, Aurora Popa, copilul a suferit mai multe rani in…

- O femeie a suferit rani grave, iar sotul acesteia a fost ranit usor, dupa ce au fost implicati, marti, intr-un accident rutier pe DN13 E60 Sighisoara - Brasov, in afara localitatii Albesti, de catre un soferul unui autoturism care i-a depasit, potrivit Agerpres.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Un barbat se zbate intre viața și moarte dupa ce a fost injunghiat in gat de un cunoscut, se pare, pe fondul consumului de alcool. The post Scene șocante intr-o localitate din Timiș. Tanar injunghiat in gat. Victima, in stare critica (foto) appeared first on Renasterea banateana .

- Un politist a fost ranit dupa ce o autospeciala apartinand Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Vaslui a fost implicata, vineri, intr un accident de circulatie produs la iesirea din municipiul Vaslui spre Barlad, transmite Agerpres.roPotrivit reprezentantilor IPJ Vaslui, in urma accidentului, un…

- O autospeciala a Serviciului de Ambulanta Judetean SAJ Vaslui, care transporta un copil cu o amputatie de deget la Spitalul Sf. Maria din Iasi, a fost implicata, joi dupa amiaza, intr un accident de circulatie, pe raza comunei Muntenii de Jos, informeaza Agerpres.ro. Potrivit purtatorului de cuvant…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, Bogdan Gheorghita, ambulanta, in care se aflau soferul, o asistenta medicala si pacientul, a lovit din spate un autoturism in care era doar conducatorul auto, in urma impactului nefiind inregistrare victime.…