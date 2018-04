Stiri pe aceeasi tema

- Scene revoltatoare la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti! Unitatea sanitara se afla intr-un scandal provocat de atitudinea medicilor de la Unitatea de Primiri Urgenta. O batrana adusa cu ambulanta la spital a fost data afara de medicul de garda pe motiv ca este „o boschetarita”. Intamplarea a…

- Un barbat de 19 ani, din orașul Murgeni, județul Vaslui, a fost prins de preot in timp ce jefuia biserica din satul Latești. Acesta a forțat ușa in dimineața sarbatorii de Florii, dar a dat nas in nas cu preotul care pregatea slujba. Furase 5 lei și niște lumanari. Preotul l-a fugarit pe hoț și […]…

- O eleva dintr-o localitate din judetul Vaslui a fost injunghiata vineri, 30 martie, in cancelaria scolii in care aceasta invata, informeaza Digi 24. Agresorul este un tanar de 24 de ani, care ar fi, potrivit sursei citate, prietenul fetei. Eleva a fost ranita la mana stanga, in prezenta mamei sale.…

- O eleva din județul Vaslui a fost injunghiata de un individ care a intrat cu un cuțit in școala in care invața fata. Barbatul, fost iubit al adoloescentei, a luat-o, apoi, cu forța din casa parinteasca și a sechestrat-o.

- Necazurile se țin lanț de Raluca Munteanu, eleva din Vaslui violata de șapte tineri. Dupa necazul care s-a abatut asupra ei, fata a incercat sa iși refaca viața in brațele unui fost coleg, Petru, care i-a promis ca o ia și de nevasta. Cei doi urmau sa se casatoreasca in vara acestui an, insa barbatul…

- O tripla crima petrecuta la Brasov a ingrozit Romania! Un om de afaceri, in varsta de 43 de ani, s-a predat autoritatilor dupa ce a recunoscut ca si-a ucis sotia si cei doi copii, un baiat de 13 ani si o fata de 18 ani. Toti 3 au fost omorati in timp ce dormeau. Barbatul, […] The post Locul in care…

- Zi neagra in familia lui Laurențiu Reghecampf. Celebrul antrenor de fotbal iși inmormanteaza astazi tatal. Cu mai puțin de o ora inainte de a incepe slujba de inmormantare, la catredrala unde a fost depus coșciugul in care se afla trupul lui Hary Reghecampf este o atmosfera apasatoare. La capataiul…

- Trupul neinsuflețit al lui Nicolae Tilihoi, rapus duminica de o boala incurabila, a fost depus, in jurul orei 12:45, in zona VIP de la stadionul "Ion Oblemenco". In orele ce urmeaza, la stadion va sosi intreaga delgație a naționalei Romaniei. De asemenea, intreaga echipa a lui U Craiova va ajunge la…

- Socrul Anamariei Prodan a incetat din viața, duminica (25 martie), la varsta de 69 de ani. Barbatul a suferit un stop cardio-respirator. Tatal lui Reghecampf a avut probleme grave de sanatate, iar acum șase ani a scapat ca prin minune. La vremea aceea, nimeni nu-i dadea șanse de supraviețuire lui Harry…

- Caz dramatic in Vaslui. Emine Bigea, o tanara de 16 ani, este de negasit de aproape o saptamana, iar parinții ei sunt disperați. Vestea dispariției fiicei lor au primit-o peste hotare, unde au plecat la munca pentru a-i oferi ei un trai mai bun. Acum, ei se roaga pentru o minune și spera ca fata […]…

- Un barbat se afla pe Teatrul Național ”Vasile Alecsandri” din Iași și amenința ca se va arunca in gol. Deși mulți oameni i-au cerut sa coboare, acesta refuza dialogul. Autoritațile au ajuns la locul incidentului. Un negociator de la Jandarmerie a urcat pe cladire pentru a discuta cu barbatul. Salteaua…

- Fotbalistul echipei NK Marsonia, Bruno Boban, murit, sambata, dupa ce a fost lovit puternic in piept cu mingea, la un meci din liga a treia croata, relateaza presa internationala. Medicii, dar și colegii de echipa și adversarii au incercat sa-l salveze. Boban, care avea 25 de ani, a fost lovit in minutul…

- Este o zi neagra pentru reprezentanții fotbalului din Oltenia. Rude, prieteni și foști colegi de-ai celebrului fotbalist Nicolae Tilihoi au mers cu flori și lumanari aprinse in biserica in care a fost deja depus sicriul in care se afla trupul fara viața al sportivului. Printre cei care au sosit deja…

- Oamenii care plecau spre munca, in jurul ore 6.43, au avut parte de un adevarat soc in momentul in care au ajuns in statie. Un barbat zacea mort, intr-o balta de sange, cu urme de violenta in zona capului. Din primele informatii, victima se numeste Costel Bobescu si are 43 de ani. Revenim cu detalii

- Scene de panica la „Ferma Vedetelor”. Strigate de ajutor au rasunat in miez de noapte la „Ferma Vedetelor”. Ambulanța și medicii au fost chemați de urgența, dupa ce unul dintre participanți s-a accidentat grav și a leșinat la scurt timp. In tot acest timp, unele dintre femeile aflate in competiție se…

- Un caz absurd a ieșit la iveala zilele trecute. Dupa ce un barbat din Vaslui a ținut primele pagini ale ziarelor din strainatate, pentru ca judecatorii nu voiau sa il recunoasca drept viu, acum un alt caz a ieșit la iveala, de data aceasta in Iași. Magistratii au decis ca un sofer mort isi poate folosi…

- Pare o scena dintr-un film de comedie, dar este o intamplare reala! Un preot beat a ajuns faimos pe Facebook. El s-a imbatat atat de tare, incat și-a pierdut cunoștința. El a fost urcat in remorca și pus langa sicriu. Chiar daca era un drum de țara, plin de gropi, parintele a reușit sa doarma […] The…

- Un polițist din Vaslui a impușcat, joi, din greșeala, un tanar suspectat de comiterea unei infracțiuni. Victima, in stare grava, a fost transportata de urgența la spital, cu un elicopter. (VEZI ȘI: MIRACOL IN JUDETUL BACAU! UN BARBAT S-A IMPUSCAT IN CAP, DAR A SUPRAVIETUIT. MOTIVUL INCREDIBIL PENTRU…

- Tragedie pe o șosea din Vaslui, miercuri seara (14 martie). Un tanar de 21 de ani a pierdut controlul mașinii și a intrat pe contrasens. Șoferul beat a lovit din plin un autoturism care circula regulamentar. Tanarul era clar baut, potrivit martorilor, și gonea nebunește pe strazi. Șoferul din mașina…

- Sicriul cu trupul lui Ion "Top" Voinescu, fostul portar al Stelei care a murit vineri la aproape 89 de ani, va fi depus luni la Arena Naționala, in jurul orei 13:00. Staff-ul, conducerea și jucatorii celor de la CSA Steaua, liga a 4-a, vor fi prezenți luni la Arena Naționala pentru a-l omagia pe Ion…

- Astazi, 11 martie, ora 16.00, trupul neinsufletit al profesorului Marin Petrisor va fi depus la catedrala Arhiepiscopala Sfintii Apostoli Petru si Pavel din Constanta, iar IPS Teodosie va oficia o slujba de pomenire. Profesorul universitar doctor emerit Marin Petrisor de la Universitatea Ovidius din…

- Scene incredibile cu englezoaice „rapuse” de alcool pe strazile din Londra au facut deja inconjurul presei internaționale. Ei bine, nu doar ele beau pana cad din picioare, iar imaginile din Centrul Vechi, de Ziua Femeii, pe care CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, le publica in exclusivitate, arata…

- Oamenii de știința sunt impresionați de dezvaluirile facute de un calator in timp care spune ca vine din anul 2030 și ca s-a intalnit cu versiunea lui de peste 40 de ani. In cadrul unui interviu, el a povestit a avut ocazia de a discuta despre viața lui cu acesta. Pentru mulți internauți, Noah Novak…

- O femeie in varsta de 40 de ani a murit iar alta, de 70 de ani, se afla in stare critica in urma unui incendiu izbucnit joi seara la un apartament din statiunea Sarata Monteoru.Incendiul a izbucnit intr-o singura camera, in care au ars obiecte de mobilier si imbracaminte, degajand o cantitate…

- O fetița de nici 10 ani a fost obligata de mama ei sa cerșeasca, la -10 grade, in fața unui magazin din Vaslui, pentru a-i induioșa pe clienții care iși faceau cumparaturile. Un elev a observat-o și i-a facut o poza. Pentru ca i-a fost mila de ea, adolescentul a sunat la poliție și a […] The post O…

- Iulian Andrei Tataru si-a gasit sfarșitul la doar 31 de ani și cu cateva luni inaintea casatoriei, intr-un tragic accident de circulație petrecut miercuri dimineața, intr-o stație de benzina situata la ieșirea din municipiul Vaslui catre Barlad. Tanarul urma sa faca nunta chiar pe 5 mai și doar cu o…

- Scene revoltatoare la Timiș! Un preot este cercetat penal pentru ultraj și lovire dupa ce ar fi batut un polițist local chiar in sediul Poliției. Incidentul a avut loc in Lugoj, unde preotul se afla in vizita. Un polițist local a observat ca autoturismul acestuia era parcat neregulamentar și i-a pus…

- Un roman care locuiește in Arizona a fost arestat, dupa ce a amenințat, pe rețeaua de socializare, ca va omori enoriașii dintr-o biserica penticostala. Autoritațile l-au prins pe romanul care era hotarat sa-și duca planul in aplicare. In mașina luia fost gasita o arma. Ismaiel Damian, in varsta de…

- Scene amuzante s-au petrecut la Jocurile Olimpice de Iarna 2018, dupa ce un barbat a sarit pe gheața și a inceput sa se dezbrace sub privirile nedumerite ale tuturor celor prezenți. Totul s-a petrecut la scurt timp premierea participantilor la proba de 1000 de metri, potrivit foxnews.com. In varsta…

- Scene incredibile s-au derulat, duminica seara, intr-o intersectie aglomerata din Arad, unde sicriul in care era așezat un mort a cazut dintr-o mașina funerara. Vehiculul tocmai plecase de la semafor, cand, in mijlocul șoselei, chiar inaintea unei mașini de poliție, cadavrul unui barbat a alunecat afara…

- Scene de groaza, noaptea trecuta, intr-o scara de bloc din București. Un student arab și-a ucis iubita, pe pisica ei, dar și un vecin, dupa ce s-a drogat. Totul s-a intamplat in jurul orei 19.00, intr-un apartament dintr-un bloc din Sectorul 3. Tanarul de origine araba, in varsta de 24 de ani, s-a luat…

- Scene de filme s-au petrecut asta-noapte, la intrarea in comuna Codaesti, unde masina unui echipaj de Politie a fost lovita intentionat de un vehicul condus de un tanar beat crita. Politistii a caror masina, un VW Polo, a fost lovita, intervenise in ajutorul unui alt echipaj de Politie, care urmarea…

- Cristi din Banat a intervenit la emisiunea lui Mihai Morar și a dezvaluit ca se gandește sa ia drumul calugariei. El a explicat ca, de mic, a avut o atracție catre biserica. Interpretul piesei ”Ca o apa cristalina” a menționat ș ice facea cand era copil. ”Cred ca mi-ar sta mai bine calugar. Am cochetat…

- Anastasia Cecati a fost inmormantata miercuri, in fața unor rude și prieteni impietriți de durere și cu lacrimi pe obraji. Mama actriței care a jucat și in Las Fierbinți și-a jelit fiica și a implorat Cerul sa o ia pe ea in locul celei ucxise cu sange rece chiar de soț. ”Doamne, ia-ma pe mine!”, […]…

- Scene socante petrecut la Spitalul din Mioveni, judetul Arges, unde un tanar de 25 de ani a fost retinut luni noapte (19 februarie), dupa ce a batut cu salbaticie un medic de garda. Retinut luni seara pentru 24 de ore, agresorul urmeaza sa ajunga in fata unei instante care va decide daca va fi arestat…

- Caz șocant in București! Un barbat de 38 de ani a ars de viu in propria locuinta. Un incendiu puternic i-a cuprins casa, iar omul a murit carbonizat. Mai multe rude aflate in aceeasi cladire s-au salvat cu greu din calea flacarilor, anunța PRO TV.Se pare ca focul ar fi pornit chiar din cauza…

- Un baiat de 16 ani a ajuns la spital, duminica seara, dupa ce a fost injunghiat in piept, intr-un autobuz aflat in mers in municipiul Iasi, agresorul fiind deranjat ca tanarul manca seminte in mijlocul de transport, potrivit news.ro.Tanarul a fost dus la spital, iar starea lui este stabila.…

- Evenimentul a avut loc in Biserica istorica „Vovidenia” din Galati, in anul 1859. In curtea bisericii a fost ulterior inmormantata mama domnitorului, Sultana Cuza. Povestea bisericii este realmente dramatica, pentru ca a trebuit sa treaca prin nenumarate necazuri, inclusiv dupa Revolutie.

- Marți 30 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție au fost sesizați de directorul unei școli gimnaziale din municipiul Constanța asupra faptului ca un elev al respectivei unitați de...

- Nicoleta Botan, educatoarea care a fost ucisa cu sange rece de fostul sot, era iubita de toata lumea. Era mereu vazuta cu zambetul pe buze, putini stiau ce suferinta se ascundea in sufletul ei. Vestea mortii ei a socat, a revoltat, a cutremurat o tara intreaga. A fost lovita cu cutitul in inima,…

- Anca Pop si-a surprins fanii si prietenii virtuali cu o postare socanta! Artista se afla in sauna si, la un moment dat, incepe sa se maltrateze. Se loveste cu prosopul, puternic, pe spate, apoi se strange de gat cu acelasi prosop, iar in final se loveste cu palmele peste obraji.

- Scene șocante in Gorj, unde un viceprimar s-a luat la bataie cu un subaltern. Incidentul s-a petrecut in cantina Primariei, dupa ce cei doi barbați au baut mai multe pahare de vin, la o petrecere organizata in timpul programului.

