- Un gest facut, cel mai probabil, pentru amuzament a starnit panica intr-un poligon de tragere din orașul Houston din Texas. Un barbat i-a pus pistolul pistolul la tampla unui prieten pentru a face un selfie pe care-l publice pe rețelele de socializare. Incidentul șocant a fost surprins de camerele de…

- O crima cu salbaticie a avut loc in comuna Salciua unde un barbat de 60 de ani a murit dupa ce a fost lovit, de mai multe ori, in propria locuința, cu pumnii și capul in piept și abdomen, de catre un tanar de 32 de ani care a intrat fara drept in casa sa. Potrivit unor surse judiciare, crima s-a produs…

- Blocat in trafic de politisti, un barbat de 31 de ani, din comuna Volovat, s-a dovedit a fi baut zdravan la volanul masinii pe care o conducea, avand documentele personale si cele ale masinii in neregula. Incidentul s-a petrecut duminica seara, dupa ora 22.00, cand un autoturism Toyota Celica a ...

- Incidentul a avut loc intr-un liceu din Ramnicu Valcea. Un elev nervos la culme de nota proasta pe care a primit-o, a inceput sa-i ceara socoteala profesoarei și s-o amenințe cu bataia. Pe imaginile publicate pe Facebook și apoi șterse se poate observa cum tanarul, care se numește Sebi, se apropie amenințator…

- Un incident șocant s-a petrecut in parcul IOR din Capitala. Doi copii au fost prinși de Poliția locala Sector 3 ca pescuiau ilegal pe lac. Polițiștii le-a confiscat patru pești, deoarece atat reușisera sa prinda copii și apoi i-au incatușat și i-au dus la sectia de poliție. Incidentul a fost filmat…

- Un barbat care suferea de sindromul Down si de o forma de autism, Eric Torell, in varsta de 20 de ani, a fost impuscat fatal de politia suedeza. Ofiterii au deschis focul asupra lui, joi dimineata, drept raspuns la „o situatie periculoasa”.

- Un barbat de 26 de ani, de etnie roma, din orașul Targu-Carbunești, insoțit de tatal sau, s-a napustit furios in curtea unor vecini. In cateva minute, geamurile casei au fost sparte, iar apoi s-ar fi trecut la amenințari cu sabia, potrivit unor surse. Familia atacata a chemat ingrozita Poliția,…

- Autoritatile din Brasov cauta un barbat de aproximativ 50 de ani, care a plecat sambata in zona de agrement „La Iepure” din Racadau, judetul Brasov. Politisti, pompieri, jandarmi si salvamontisti s-au mobilizat, dupa ce un prieten a alertat Politia, transmite corespondentul MEDIAFAX.