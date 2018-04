Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu a depus, marti, la Sectia 10 de Politie din Capitala o plangere impotriva fostului sau sot, Ionut Pascu (Pepe), caruia ii cere daune de 500.000 de euro, pentru ca ar fi defaimat-o timp de mai multi ani de zile.

- Oana Zavoranu este la Secția 10 de Poliție. Vedeta are proces cu fostul soț, Pepe. Oana il acuza pe fostul ei soț ca i-a stricat imaginea, motiv pentru care cere daune morale in valoare de 500.000 de euro. Oana Zavoranu a avut o prezența de senzație. Vedeta și-a facut apariția cu o pereche de ochelari…

- O filmare inedita cu un șofer care intoarce pe loc, de mai multe ori, in trafic, a aparut pe Internet și a devenit virala. Nu se cunoaște motivul acelor bucle, care nici macar drifturi nu sunt, dar incurca circulația rutiera și chiar pune in pericol siguranța participanților la trafic. Imaginile au…

- Oana Zavoranu s-a prezentat marti la Politie pentru a fi audiata, in calitate de parte vatamata, in plangerea penala depusa impotriva fostului sot, cantaretul Pepe. In 2011, Pepe a facut o plangere impotriva fostei sotii, care ar fi plecat de acasa cu mai multe bunuri care ii apartineau artistului,…

- Politia Capitalei face cercetari pentru distrugere in cazul celor trei incendii produse in Bucuresti in noaptea de sambata spre duminica in care opt autoturisme au fost distruse sau avariate. Verificarile sunt efectuate de lucratorii de la Sectiile 2 si 4 Politie, informeaza...

- Doi polițiști din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție au intervenit la un scandal provocat intr-o comunitate din Satu Mare, fiind nevoiți sa traga mai multe focuri de arma dupa ce au fost loviți cu pumnii și picioarele. Polițiștii au incercat sa incatușeze o femeie de aproximativ 50 de ani, pentru…

- O femeie a fost transportata de urgenta, marti, la Spitalul Floreasca, dupa ce a cazut cu liftul intr o cladire din Strada Mendeleev 28 30 ce apartine Uniunii Cineastilor, informeaza ISU Bucuresti Ilfov citat de Agerpres.ro. Victima este in stare constienta. Au intervenit un echipaj al Detasamentului…

- Este ancheta penala dupa deszapezirea care a ranit mai multi oameni intr-o statie de tramvai din Capitala. Tanara filmata in timp ce este aruncata de valul de zapada a depus plangere la Politie. Are dureri si spune ca viata i-a fost pusa in pericol, pentru ca a fost aruncata pe sosea, in fata masinilor.…

- Sindicalistii din Politie si angajatii din penitenciare vor protesta sambata in fata Ministerului Afacerilor Interne, urmand sa plece in mars spre Guvern. Politistii sunt nemultumiti de salarizare, de deficitul de personal si de subfinantare, in timp ce angajatii din penitenciare solicita conditii…

- Sambata, prin apel 112, pe raza Sectorului 6 a fost sesizat un conflict intre trei barbați, conflict inițiat intr un mijloc de transport in comun și care s-a incheiat in stație, dupa ce au coborat, informeaza Politia Capitalei.La coborare, unul din cei trei, cu un cutter, lovit peste mana…

- Polițistul din Vaslui care a impușcat in cap un șofer a fost suspendat. El este acum cercetat pentru ucidere din culpa. Decizie in cazul polițistul care a impușcat in cap un șofer a fost suspendat și este cercetat pentru ucidere din culpa, titreaza Digi24. Acesta urmeaza sa fie audiat de procurori in…

- Un barbat, in timp ce se deplasa cu autoturismul pe raza localitatii Suduleni, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si s-a izbit de peretii unei societati comerciale. Din impact, nu au rezultat victime. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, acesta a prezentat o alcoolemie…

- Un barbat a fost retinut, dupa ce un sofer a semnalat ca a fost sicanat in trafic de un alt autoturism, in sectorul 2 din Bucuresti, ulterior, unul dintre ocupantii vehiculului tragand cu o arma in directia sa, transmite News.ro . UPDATE 1: Unul dintre barbatii suspectati ca au tras cateva focuri de…

- Unul dintre cei doi tineri care au comis sicane in trafic pe raza sectorului 2 si a tras cu un pistol airsoft a fost retinut sub aspectul savarsirii infractiunilor de amenintare si distrugere, informeaza DGPMB. Potrivit sursei citate, acesta va fi prezentat joi la Parchetul de pe langa judecatoria…

- Un sofer a sesizat miercuri dupa amiaza la 112 ca a fost sicanat in trafic pe raza Sectorului 2, ulterior unul dintre ocupantii celeilalte masini tragand mai multe focuri de arma asupra autoturismului sau, anunta Politia Capitalei.Politistii au depistat autoturismul in cauza si pe ocupantii acestuia,…

- Mai multe persoane vor fi audiate la Sectia 7 Politie din Capitala, dupa ce un sofer a semnalat ca a fost sicanat in trafic de un alt autoturism, in sectorul 2 din Bucuresti, ulterior, unul dintre ocupantii vehiculului tragand cu o arma in directia sa, transmite News.ro . Incidentul a fot anuntat miercuri,…

- O șicanare in trafic s-a lasat cu focuri de arma pe o strada din București. Doi șoferi s-au certat in trafic, iar unul din ei a scos pistolul și a tras in direcția celeilalte mașini. Celalalt protagonist a chemat Poliția iar agresorul a fost prins. Agresorul a folosit o arma airsoft. Incidentul a pornit…

- Un sofer a anuntat Politia, prin apel la 112, ca a fost sicanat in trafic, unul dintre ocupantii celeilalte masini tragand mai multe focuri de arma asupra autoturismului condus de acesta, potrivit Politiei Capitalei.

- Un sofer sub influenta bauturilor alcoolice a fost depistat in trafic de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, la data de 10 martie a.c., politistii din cadrul Biroului Rutier Constanta au depistat un barbat, de 48 de ani, din Constanta, care a condus un autoturism pe bulevardul Aurel Vlaicu,…

- Totul s-a petrecut in fata unui bar. In imagini se vede cum victima este lovita in repetate randuri. Barbatul a reusit sa scape si sa depuna plangere la politie. Agresorul a fost retinut pentru 24 de ore si urmeaza sa fie prezentat in fata instantei cu propunere de arestare preventiva. Agresorul…

- Leo de la Strehaia a fost plasat sub control judiciar. Judecatorii l-au scapat de arestul preventiv dupa ce s-a impacat cu victima pe care a inșelat-o. Leo de la Strehaia a fost plasat sub control judiciar, au decis marți magistratii Judecatoriei Strehaia. Judecatorii au decis ca nu este nevoie ca…

- Un accident s-a produs, duminica, in cartierul Crangași din București, dupa ce un șofer a trecut pe culoarea roșie a semaforului electric. In urma acestei incalcari a legii, autoturismul respectiv s-a ciocnit de o alta mașina, provocand ranirea a patru oameni.

- Au fost focuri de arma sambata dimineata in Capitala pentru prinderea unui sofer fara permis, aflat la volanul unei masini inmatriculate in Marea Britanie. Barbatul nu a oprit la semnalele politistilor.

- Un sofer baut a fost depistat de politistii constanteni pe o strada din Cogealac. Potrivit IPJ Constanta, la data de 15 februarie a.c., politistii din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac au depistat un barbat, de 56 de ani, din localitatea Cogealac, judetul Constanta, care a condus un autoturism pe strada…

- Capcana unui barbat din Valcea pentru fosta iubita, ca sa o ucida. Un barbat de 29 de ani dintr-o comuna din județul Valcea i-a taiat gatul fostei iubite, apoi a incercat sa se sinucida. Tanarul chiar a pus la punct un plan diabolic, pentru asta. Victima, o tanara de doar 19 ani, se deplasa cu masina…

- Politistii din Bacau au confiscat 100.000 de tigarete de contrabanda, de la un barbat, de 33 de ani, depistat in trafic. Acesta a fost retinut.La data de 26 ianuarie a.c., politistii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au oprit pentru control, pe D.N. 2, in localitatea…

- Barbatul acuzat ca a injunghiat o femeie in Sectorului 2 din Capitala, care ulterior a murit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bucuresti.Decizia nu este definitiva, anunța Agerpres. Politia Capitalei a fost sesizata vineri, prin apel la 112, in jurul orei 12,20,…

- Potrivit sursei citate, vineri seara, in jurul orei 20,00, prin apel la 112, o persoana, angajat al unei societati comerciale dintr-un complex situat pe raza Sectorului 2, a sesizat ca o femeie isi agreseaza copilul minor si ca, la momentul in care i-a atras atentia, a avut un comportament violent…

- Iuliana Valeria Popa, o studenta din Vaslui, a murit la doar 19 ani, in condiții suspecte. Tanara s-a stins la un spital din București, dupa ce a stat in coma aproape aproape doua saptamani. In stare de șoc, parinții spun ca Iuliana a cazut din picioare, fara sa fi suferit vreodata de vreo boala. Tanara…

- Caz socant intr-o gradinita din Capitala, o educatoare a fost injunghiata de fostul sot. Femeia a murit la scurt timp in spital. Agresorul a fost prins de politie. Ea avea un ordin de restrictie pentru fostul sot, lucru care iata, nu i-a folosit la nimic. Femeia are doi copii si este in stare grava…

- O femeie a fost injunghiata de sotul ei chiar langa o gradinita din sectorul 2 al Capitalei. Femeia a fost urmarita de partener si cand a ajuns in apropierea gradinitei, acesta a atacat-o si a injunghiat-o. Victima a fost gasita de medicii de pe ambulanta in stare grava. Medicii sositi la fata locului…

- O tanara a fost agresata intim in urma cu doua zile pe o strada din Sectorul 6, in scurt timp politistii identificand si retinand un barbat de 20 de ani, pe care l-au condus la audieri si apoi l-au retinut. Surse din Politie au declarat, joi, pentru Agerpres, ca tanara este politista si agresorul…

- Mancare otravita imprastiata langa o scoala din Bucuresti, din cauza unui caine care s-a urcat cu labele pe un copil. Stapanii de caini sunt in alerta. Un anunț postat pe o strada din sectorul 6 al Capitalei a starnit panica printre stapanii de animale, care sunt amenințați ca le vor fi otraviți cainii.…

- In cursul zilei de ieri, 10 ianuarie a.c., in jurul orei 03.00, politistii din cadrul Sectiei 4 Politie au fost sesizati de catre o femeie, de 75 de ani, din Constanta, care le a relatat ca a fost apelata pe telefonul fix, de un barbat, care s a recomandat a fi nepotul acesteia, spunandu i ca ar fi…

- Barbatul care a agresat, vineri dimineata, doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti a fost retinut luni pentru 24 de ore, dupa mai multe ore de audieri, informeaza news.ro.El a fost prins de politisti luni dimineata. Agresorul este politist in cadrul Brigazii Rutiere a Capitalei, iar la…

- A fost prins suspectul in cazul celor doi copii agresati in lift Nu o sa va vina sa credeti cine este! Barbatul care ar fi agresat vineri dimineata doi minori, intr-un lift al unui bloc din cartierul Drumul Taberei, este agent al Brigazii Rutiere. Barbatul in varsta de 45 de ani ar fi fost recunoscut…

- Un barbat care se deplasa la volanul unui autoturism nu a oprit la semnalul efectuat de un agent de politie, mai mult, si-a continuat drumul desi agentul de politie era pe carosabil, in fata sa.

- Un sofer care se deplasa la volanul unui autoturism pe raza orasului Cajvana nu a oprit la semnalul efectuat de un agent de politie, mai mult, si-a continuat drumul desi agentul de politie era pe carosabil, in fata sa. Agentul de politie a reusit sa se fereasca si sa evite un impact frontal, insa a…