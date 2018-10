Stiri pe aceeasi tema

- Momente infioratoare la stația de metrou Bazilescu din Capitala! O femeie de aproximativ 30 de ani este captiva in aceste momente intre garnitura unui tren și peron. Potrivit primelor informații, virtima este in stare de inconștiența, cu funcții vitale. Echipele medicale sosite de urgența la fața locului…

- Politistii din Caras-Severin sunt in alerta, dupa ce o resiteanca a postat pe Facebook un filmulet in care apare o femeie care isi tara, in lesa, cainele care parea mort. Oamenii legii au de dezlegat ma...

- Trei barbați au murit miercuri, dupa ce au intrat, pe rand, intr-o fantana fara apa, din comuna Cuza Voda, județul Calarași, fiind aduși la suprafața dupa o intervenție a pompierilor militari.Potrivit reprezentanților ISU Calarași, pompierii militari au fost solicitați sa intervina in comuna…

- Bataie ca in filme pe strada Ismail din Capitala. Doi barbati si o femeie s-au luat la pumni in plin trafic. Din imaginile surprinse de un internaut se vede cum femeia incerca sa-i desparta pe cei doi barbati, insa fara rezultat.

- Patru jucatoare au ajuns la spital dupa o bataie pe teren la meciul Universitario – Libertad, care s-a disputat la sfarsitul saptamanii trecute, in Argentina, relateaza presa internationala.(CITEȘTE ȘI: CELEBRUL FANE CAPAȚANA ARUNCA TOTUL IN AER: ”MI S-A PLANS CA VA MURI! AVEA MEREU LACRIMI IN OCHI!…

- Doi barbați din Targu-Jiu și o tanara de 26 de ani, din Balești, au ajuns aseara la Poliție, in urma unui scandal. Cei trei s-au luat la bataie cu un barbat de 29 de ani, care a intrat in curtea lor și a inceput sa-i loveasca. La scurt timp, agresorul a devenit victima acestora. „La fața…

- Facundo Espindola, 25 de ani, a fost ucis pe strada, in Buenos Aires, iar poliția a arestat doi suspecți, dintre care unul este fostbalist, Nahuel Oviedo, 28 de ani. Potrivit Marca, fapta s-a petrecut la ora 06:30 dimineața, ora Argentinei, cand intre doua grupuri a inceput o cearta, in fața unui bar.…

- Angajata unei companii din municipiul Orastie si-a injunghiat seful, joi dupa-amiaza, la serviciu, pe fondul unor neintelegeri pe care le-a avut cu acesta in ceea ce priveste indeplinirea sarcinilor de lucru, victima fiind transportata la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale, scrie Agerpres.…