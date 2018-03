Stiri pe aceeasi tema

- Simularea probelor scrise la examenul national de Bacalaureat 2018 va continua marti cu proba la Limba si literatura materna - proba E) b) - pentru elevii apartinand minoritatilor nationale din clasele a XI-a si a XII-a, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.

- Libertatea.ro iți arata subiectele date la simularea Bacalaureat 2018 la Limba romana, pentru clasele a XI-a și a XII-a, la profilul real și la profilul uman. Toate informațiile despre Bacalaureat 2018, AICI Elevii claselor a XI-a și a XII-a au susținut luni simularea Bacalaureat 2018 la Limba romana…

- Acest final de saptamana a adus un concurs foarte important pentru doi dintre elevii Scolii Populare de Arte si Meserii. Sub indrumarea si atentia talentatei profesoare Georgiana Matei, Alexandru Spataru si Cristian Spataru au luat parte la concursul Sirmium Mitrovica Fest, eveniment ce a avut loc…

- Samantha Cox era angajata la Lake Central High School, scrie go4it.ro. Dupa incident, tanara a fost retinuta de politie. Potrivit oamenilor legii, profesoara a prizat un amastec de cocaina si heroina. Citeste si O profesoara de 26 de ani a ajuns DUPA GRATII. Ce i-a facut unui elev de clasa…

- Mai putin de 50% din elevii clasei a VIII-a care au sustinut simularea examenului de Evaluare Nationala au obtinut media generala peste 5, doar 33% reusind sa ia note peste 5 la matematica, potrivit reprezentantilor Ministerului Educatiei. Notele obtinute la simulare nu se contesta si nu se trec in…

- Luni si marti elevii de clasa a VIII-a au sustinut simularile la Evaluarea Nationala 2018, urmand ca rezultatele la simularea la Romana si Matematica pentru clasa a 8-a sa fie anuntate vineri, pe 16 martie. Rezultatele Simularii Evaluarii Nationale 2018 nu vor fi trecute in catalog. Acestea doar reflecta…

- Vineri, 9 martie 2018, Liceul Teoretic Teiuș și-a deschis larg porțile pentru toți preșcolarii Gradiniței cu Program Normal „Prietenia” Teiuș (Nr. 1 și Nr. 2) impreuna cu parinții care doresc sa-și inscrie copiii in clasa pregatitoare pentru anul școlar 2018 – 2019. Parinții au fost invitați in sala…

- Femeia in varsta de 50 de ani a fost observata de cativa muncitori cand s-a urcat pe balustrada podului si apoi cand s-a aruncat in canal. Ei au sunat imediat la numarul unic de urgenta 112, iar la fata locului a ajuns in scurt timp un echipaj al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.Pompierii…

- *Raportul de evaluare anuala a Planului de Actiune Judetean pentru implementarea Strategiei Județene Antidrog Alba 2013 – 2020 in anul 2017 Miercuri, 07.03.2018, ora 11.00, la sediul Centrului de Cultura Augustin Bena Alba Iulia a avut loc intalnirea grupului de lucru pentru prezentarea stadiului implementarii…

- INSCRIERE CLASA PREGATITOARE 2018-2019. Prima faza a procesului de completare si depunere a cererilor de inscriere a copiilor in invatamantul primar se desfasoara intre 8 si 26 martie si va fi urmata de o a doua etapa, programata intre 12 si 18 aprilie. Aceasta este rezervata parintilor copiilor…

- Elevii de clasa a VIII-a apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile in limba materna sustin miercuri proba la limba si literatura materna din cadrul simularii Evaluarii Nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Citește și Simulare BACALAUREAT si EVALUARE NATIONALA…

- Profesoara de chimie a Colegiului Tehnic „Henri Coanda” din Targu Jiu, Violeta Iordache, a pierdut lupta impotriva cancerului, lasandu-i in urma, indurerati, pe sotul ei si pe cele doua fete. „A lasat in urma un soț și doua fete, era o profesoara de excepție de o frumusețe rara, o colega…

- Scene de groaza traite de o femeie de 46 de ani. Aceasta a fost atacata și injunghiata de concubin chiar intr-un tramvai din Timișoara. Femeia se afla la spital, unde este supravegheata de medici.

- Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei, incidentul s-a petrecut marti dimineata, la liceul Tehnic Energetic Craiova. Elevul a scos din buzunarul de la pantaloni un pistol confecționat din material de plastic, de culoare neagra, cu lungimea totala de 16 cm și inalțimea de 10 cm, prevazut cu…

- Scena a fost filmata de un alt elev, in timpul orei intr-un liceu din Dolhasca, scrie Monitorul de Suceava. In clasa se aud țipele și injuraturi, iar unii dintre elevi o tachineaza, pe profesoara de la catedra. In imagini se vede cum profesoara il imbrancește pe unul dintre elevi, pentru a-l…

- SUBIECTE simulare EVALUARE NAȚIONALA 2018 la matematica pentru elevii de clasa a VIII-a. Baremele de corectare vor fi afișate dupa-masa pe portalul Ministerului Educației, Edu.ro. Marți, elevii au susținut a doua proba din cadrul simularilor, la matematica. In 5 martie a avut loc proba la limba și literatura…

- 7.604 elevi de clasa a VIII-a din judet au participat ieri la prima proba a simularii Evaluarii Nationale, probele desfasurandu-se in 181 de scoli din judet, 58 din mediul urban, iar 123 din mediul rural. Astfel, aproape 95- din totalul de elevi de clasa a VIII-a au participat la aceasta proba, majoritatea…

- Simularile examenelor de Evaluare Nationala pentru elevii de clasa a VIII-a au debutat luni, 5 martie, cu proba scrisa la limba si literatura romana. 2.436 de elevi caraseni s-au inscris pentru acest examen si 2.124 s-au prezentat in salile de testare. Pentru Evaluarea Nationala a elevilor…

- Simularea Evaluarii Naționale de la clasa a opta a inceput luni, dar in mai multe scoli din tara elevii nu au putut da examenul. Profesori de la peste 1000 de scoli din tara au anuntat ca boicoteaza simularea. Protestul a fost anunțat de Federația Sindicatelor Libere din Invațamant din cauza ca,…

- SUBIECTE simulare EVALUARE NAȚIONALA 2018, la limba și literatura romana, pentru elevii de clasa a VIII-a. Baremele de corectare vor fi afișate dupa-masa pe portalul Ministerului Educației, edu.ro. Luni, elevii au susținut prima proba din cadrul simularilor, la limba și literatura romana. In 6 martie…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 ndash; 16 martie 2018, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII a. Pentru a familiariza elevii cu acest tip de examen, Centrul National de Evaluare si Examinare a postat modele de teste, pe site ul http: subiecte.edu.ro…

- Scene șocante surprinse într-un bar din Arad. Trei agenți de paza care au intervenit pentru aplanarea unui conflict au fost filmați în timp ce snopesc în bataie doi barbați. Atenție, urmeaza imagini care va pot afecta emoțional!

- Cum Pastele 2018 are loc pe 8 aprilie, vacanța din aceasta perioada este programata in perioada 31 martie și 10 aprilie, elevii intorcandu-se la școala miercuri, 11 aprilie. Pentru clasele terminale de la liceu, anul scolar se va incheia pe data de 25 mai 2018, iar elevii care vor absolvi…

- In 45 de unitati de invatamant din judetul Alba se va implementa Proiectul ”Necenzurat”, menit sa contribuie la prevenirea consumului de droguri in randul tinerilor. Elevii vor participa la lectii interactive, pentru a dobandi aptitudini specifice si resurse de care au nevoie pentru a rezista influentelor…

- In mai puțin de doua saptamani se vor desfașura simularile examenelor naționale. Simularea Evaluarii Naționale 2018 incepe in data de 5 martie, cu testarea elevilor de clasa a VIII-a la Limba și literatura romana. Liceenii din clasele terminale vor incepe simularea BAC-ului pe 19 martie. Ministerul…

- Campania "Viata fara droguri” a fost initiata de jurnalista Alina Gheorghiu. Aceasta le-a vorbit adolescentilor liceeni din Focsani, impreuna cu specialisti in domeniu, despre acest fenomen care afecteaza tinerii din ziua de azi.

- Scene șocante la bordul unui avion, care facea cursa din Germania spre New York.Timp de opt ore, pasagerii au fost forțați sa asculte țipetele unui copil de trei ani, care nu a putut fi liniștit pentru nimic in lume.

- Partenera barbatului ucis duminica de nepotul din partea sorei a scapat cu viața datorita unei țevi cu care l-a ținut la distanța pe agresor. Pana sa-i fie deschisa poarta de catre vecinii carora le-a cerut ajutorul, femeia a fost alergata de criminal in jurul unui copac din fața casei. Sunt cateva…

- Elevii de clasa a XII-a vor sutine, in acest an, mai devreme probele de competente la Bacalaureat 2018. Astfel, prima proba va avea loc azi, 12 februarie, fiind vorba de proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A). Conform calendarului aprobat prin ordin…

- Al doilea semestru al anului scolar 2017 - 2018 incepe luni, iar pentru elevii de clasa a XII-a incep si probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului. Presedintele Federatiei Spiru Haret Marius Nistor a declarat la RFI ca probele orale ale Bacalaureatului, care incep luni, sunt in afara legii,…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta s au pronuntat, ieri, printr o decizie definitiva, intr un dosar in care doi copii gemeni fata si baiat , de clasa 0, ar fi fost agresati chiar de catre cea care le era profesoara. Fapta a avut loc la Scoala Gimnaziala nr. 2 "Viceamiral Ioan Murgesculdquo;…

- Mirela Tanc, profesoara din Oradea premiata de Microsoft pentru modul in care preda limba romana, se numara printre cei mai inovatori dascali din lume. Prin folosirea noii tehnologii, lecțiile de limba romana au devenit mult mai atractive pentru elevi. Pornind de la pasiunea celor mici pentru jocurile…

- Ministerul Educației a anunțat ca, in martie, elevii din clasele a XI-a și a XII-a vor susține simularile probelor scrise pentru bacalaureat, iar cei de clasa a VIII-a, pe cele de la evaluarea naționala. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, elevii de clasa a VIII-a vor participa, pe…

- Un adolescent din Iasi a ajuns la spital dupa ce a fost injunghiat, in aceasta seara in autobuz de un barbat suparat ca minorul manca seminte. Potrivit Realitatea.net, din primele informatii agresorul, un barbat de 43 de ani s a apropiat de minorul de 16 ani si i a infipt un cutit in piept.Soferul autobuzului…

- Ecaterina Andronescu a fost protagonista unor scene incredibile in aceasta seara. Fostul ministru al Educației a inceput sa planga atunci cand s-a discutat despre subiectul Dosarului Microsoft in care aceasta a fost implicata.

- Scene socante la punctul de trecere a frontierei de la Sighet. Traficantii de tigari i-au stropit cu benzina pe politistii care i-au oprit pentru control. Masina politistilor a fost inendiata, iar unul dintre agenti a ajuns la spital.

- Cele 14 eleve de la gimnaziul din Pereni, care s-au intoxicat joi cu spray lacrimogen vor fi externate astazi. Potrivit medicilor, starea lor s-a ameliorat. Profesoara care a avut de suferit din cauza gazului toxic a plecat acasa inca de simbata. O comisie formata din specialisti ai Centrului de Sanatate…

- Un tanar a facut scandal la metrou si a amenintat calatorii, fara ca nimeni sa intervina. Baiatul fuma nestingherit in tren si i-a injurat pe cei care i-au atras atentia. Cel mai grav este ca niciun agent de paza nu si-a facut datoria.

- Anna Andronache, eleva la Scoala Generala nr. 5 Coresi din Targoviste, a publicat, pe pagina sa de Facebook, un mesaj prin care atrage atentia asupra unui fapt grav petrecut in institutia in care invata: elevii care fac meditatii cu profesoara de la clasa primesc 10, in timp ce elevii care nu se raliaza…

- Bacalauareatul 2018 incepe peste mai puțin de o luna. Elevii de clasa a XII-a care s-au hotarat sa dea examenul de bacalaureat in prima sesiune susțin primele probe in luna februarie. Este o modificare in sistemul de educație care intra in vigoare incepand de anul acesta. Imediat dupa vacanța…

- Elevii și profesoara au fost raniți astazi într-o școala din regiunea Permi, Rusia, dupa ce doi tineri s-au luat la harța cu cuțitele. Unul dintre ei este un elev din clasele mari din aceasta instituție, iar celalat este un fost absolvent.

- O incaierare a avut loc intre un viceprimar din Gorj si un angajat al institutiei, chiar in cantina primariei. Totul dupa ce ambii barbati au baut bine si s-au luat la harta, la o petrecere in timpul serviciului, potrivit Romania TV.Conflictul a avut loc in cantina primariei, cladire lipita…

- S-au petrecut clipe infioratoare in Iasi. O femeie s-a aruncat in aceasta dupa-amiaza de la etajul al optulea al unui bloc de pe Splai Bahlui, in apropiere de biserica lipoveneasca. Un echipaj SMURD s-a chinuit zeci de minute sa o resusciteze, dar fara succes.

- Violența în școli cunoaște un nou episod. Doua eleve au fost filmate în timp ce se bateau, spre amuzamentul colegilor. Totul a avut loc la Școala 'Ion Creanga' din comuna constanțeana Albești. Nu se știe înca de la ce a început cearta dintre cele doua. Pe filmulețul postat…