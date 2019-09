Stiri pe aceeasi tema

- Scene de cosmar pe o strada din Iasi! Un individ sub influenta bauturilor alcoolice agreseaza un copil iar mai apoi ataca cu o furca un adult care i-a sarit in aparare minorului. Scena de cosmar se petrece in zona Tudor Neculai. In aceasta seara politistii ieseni au intervenit in forta pentru a-l linisti…

- Din 21 septembrie, Teatrul „Stela Popescu” revine in atentia publicului cu spectacole dedicate copiilor, mai exact elevilor din scolile bucurestene, dar nu numai, aflati in primele saptamani de scoala, dar si cu spectacole dedicate publicului adult. Spectacolele programate dimineata la Sala mica…

- Mai multe telecabine au cazut la pamant, langa Howe Sound din Vancouver, dupa ce a fost taiat cablul. Poliția regala considera ca este un atac de vandalism. In urma incidentului nu a fost ranita nicio persoana.

- FOTO – Arhiva Una dintre cele mai mari scene de concerte din Europa va fi amplasata la Festivalul Untold in interiorul stadionului Cluj Arena, aceasta avand o latime de 90 de m si o inaltime de 30 de m, ecrane LED pe o suprafata de 1500 mp si 1000 de spoturi luminoase, transmite Mediafax. Director general…

- Scene de groaza la un eveniment publicitar ce a avut loc in China. Simon Yam, actor celebru care și-a facut debutul in „Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life” a fost injunghiat de un necunoscut.

- Actorul și producatorul de film Simon Yam, celebru pentru rolul din filmul "Lara Croft: The Cradle of Life", a fost injunghiat pe scena, sambata, in timpul unui eveniment de promovare organizat in sudul Chinei, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Incidentul a avut loc in localitatea Zhongshan…

- Ediția aniversara UNTOLD iși deschide porțile la Cluj-Napoca, in perioada 1-4 august. Robbie Williams, unul dintre cei mai așteptați artiști la festival, va urca pe scena principala, duminica, 4 august. Artistul britanic pregatește un show special și promite fanilor ca totul va fi dus la suprem. Show-uri…

- Scena a fost filmata la intersectia DN2B si DN25, in judetul Galati. Din imagini se poate observa cum soferul microbuzului ignora semnul „cedeaza trecerea” si taie calea unui convoi de tiruri, apoi se repliaza zeci de metri pe contrasens, intr-o curba fara vizibilitate. Doar un noroc teribil a facut…