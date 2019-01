Scene reprobabile in plina strada. Deputat scuipat si apostrofat (VIDEO) Considerand, probabil, ca gesturile sale se integreaza in sfera liberei exprimari a unei opinii contrare cu cea a unui om politic, indiferent de la ce partid e vorba, un barbat a filmat momentul in care s-a adresat unui parlamentar PSD. S-a adresat e doar un fel de a spune, pentru ca din imaginile difuzate de […] Scene reprobabile in plina strada. Deputat scuipat si apostrofat (VIDEO) is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea a fost injurat și scuipat de un protestatar, la Drobeta Turnu Severin. Ion Olteanu l-a așteptat pe social-democrat in momentul in care acesta ieșea dintr-o cladire și a inceput sa-l acuze ca a modificat legile justiției, ceea ce a dus la eliberarea a sute de criminali,…

- Un adolescent de 17 ani din Bagau (județul Alba), elev la un liceu din Ciumbrud, a fost lovit violent de un alt tanar, in varsta de 16 ani. Totul ar fi pornit de la o fata. Incidentul s-a produs luni in jurul pranzului, in apropierea unei stații de autobuz din Ciumbrud, unde cei doi tineri […] Citește…

- Incident incredibil, sambata seara, pe strada Lidia din Timișoara, in apropiere de intersecția cu Calea Girocului. O fata de 18 ani a fost acostata de un barbat pe strada, care a imobilizat-o și a incercat sa o violeze chiar pe trotuar. Din fericire, a fost oprit de un grup de tineri.

- Un hoț in varsta de 51 de ani, din localitatea salajeana Almașu, a fost capturat la Huedin, in județul Cluj, dupa ce a patruns intr-o parohie reformata și a furat mai multe bunuri, alaturi de fiul sau in varsta de 16 ani. Cei doi au sustras sistemul de supraveghere video al parohiei Calata din Huedin,…

- Scene incredibile au loc in Suceava, femei de etnie roma agreseaza persoane pe strada, atat verbal, cat și fizic. Țigancile incearca sa obțina bani oferind in schimb iconițe sau sa „ghiceasca” norocul, iar femeile care refuza sunt amenințate cu farmece sau blesteme, ba chiar mai mult decat atat, incearca…

- Scene șocante s-au petrecut pe o strada din Nasaud, cand o adolescenta a fost calcata in picioare de doua adolescente, sub privirile șocate ale trecatorilor, care nu au intervenit in scena violenta. In imagini se vede cum fata este lovita in mod repetat cu pumnii și picioarele. Eleva este langa un barbat…

- Un tata și-a injunghiat propriul fiu in plina strada. S-a intamplat in mijlocul orașului Chișinau, capitala Republicii Moldova. In Sectorul de Centru al Chișinaului, un tata și fiul sau au stat la un pahar, a anunțat publika.md . La un moment dat, intre cei doi a intervenit un conflict. Tatal n-a stat…