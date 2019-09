Stiri pe aceeasi tema

- Scene de o violența șocanta, surprinse in trafic, in București. Doi tineri, despre care martorii spun ca ar fi cautat mașini cu geamul deschis, au fost filmați in timp ce lovesc cu bestialitate un pasager aflat pe locul din fața al unui autoturism oprit la semafor. Nu s-au oprit aici, ci au intrat…

- Un barbat de 42 de ani a alimentat intr-o benzinarie din București, apoi a refuzat sa plateasca și a amenințat casiera, cerandu-i bani. Femeia amenințata a fugit sa ceara ajutor, incercand sa se adaposteasca in interiorul unei spalatorii auto din apropiere, dar individul a urmarit-o și a accelerat…

- Scene desprinse parca din filmele de actiune, in Capitala. Un sofer violent a fost, intr-un final, imobilizat de politisti dupa ce a facut prapad intr-o benzinarie. A alimentat, a refuzat sa plateasca, a amenințat casiera si a vrut sa loveasca oameni cu masina.

- Primul autobuz școlar pleaca la ora 7, iar ultimul, dupa ora 6 seara, la finalul cursurilor. Degeaba! Intr-o Capitala sufocata de trafic, multi parinti nu sunt pregatiti sa renunte la obiceiul de a-i aduce pe cei mici cu masina la scoala. Este si motivul pentru care cele mai multe autobuze au fost goale.

- Manelistii Sorinel Copilul de Aur și fratele lui, Adi de Adi, au fost implicați intr-un accident rutier pe DN4, in apropiere de Oltenița. "Fratii de Aur" au fost transportați la spital, anunța observator.tv.Citește și: Olguța Vasilescu, atac dur la adresa USR: ‘Spune ca are un proiect de eliminare…

- Scene de o violenta extrema au fost filmate langa Bucuresti, in comuna ilfoveana Balotesti. In timpul unui scandal monstru, un barbat se urca la volan si intra in plin cu masina in mai multi adversari. Unii sunt luati pe capota, altii sunt loviti si aruncati pe marginea drumului. Sase persoane au fost…

- Un gest de solidaritate extraordinar a fost filmat pe bulevardul Kiseleff din București, dupa ce o mașina aflata in trafic a luat foc. Un motociclist și mai mulți șoferi au intervenit imediat.

- Scene dramatice s-au petrecut intr-o spalatorie auro din Petrosani. Un sofer a scapat masina de sub control si a intrat cu ea intr-un stalp al acesteia. Doi tineri au fost la un pas sa fie striviti de masina.