SCENE IREALE PE AUTOSTRADĂ. AMOR nebun într-o Dacie care gonea nebuneşte. Totul a fost filmat de un motociclist VIDEO Scene desprinse din filmele pentru adulti surprinse pe autostrada! Un cuplu a fost filmat in mijlocul unei partide de amor, in timp ce gonea cu o viteza uriașa pe banda din mijloc a soeselei. Imaginile au fost suprinse de de un motociclist ce credea ca la volanul mașinii care nu reușea sa țina direcția era un șofer in stare de ebrietate. Partida periculoasa de amor le-a adus celor doi iubiți o condamnare de șase luni de inchisoare cu suspendare. Cuplul a fost filmat, anul trecut, pe o autostrada din provincia Segovia, Spania. Femeia, dezbracata, apare stand peste partenerul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Mario Iorgulescu a provocat un accident mortal la inceputul lunii septembrie, in timp ce gonea, baut și drogat, cu un bolid de lux. Mario nu era insa la prima abatere. Fiul lui Gino Iorgulescu era dependent de viteza

- Meci cu emoții, joi seara, pe Arena Naționala din București care a fost plina de suporteri. Romania a pierdut cu 1-2 partida cu Spania din grupele de calificare pentru Campionatul European din 2020. Naționala noastra a jucat bine abia in a doua repriza, cand a reușit sa inscrie prin Florin Andone, in…

- Marius Șumudica (48 de ani), antrenorul lui Gaziantep Gazișehir, a declarat ca Alin Toșca (27 de ani), fotbalistul pe care-l antreneaza la formația din Turcia, ar trebui sa joace titular in partida cu Spania pe postul de fundaș stanga. Meciul Romaniei cu Spania se va juca pe 5 septembrie, pe Arena Naționala,…

- Trenurile de metrou vor circula joi pe toate magistralele dupa un program prelungit cu o ora si 30 de minute, cu prilejul disputarii partidei de fotbal dintre selectionatele Romaniei si Spaniei, ce va avea loc pe...

- Procesul privind un meci suspectat ca a fost trucat, Levante - Real Zaragoza (1-2), disputat in 2011 in campionatul Spaniei, s-a deschis marti la Valencia, printre acuzati fiind Ander Herrera, fotbalistul echipei PSG, informeaza AFP potrivit Agerpres. Acest prim mare proces ce are loc in Spania intr-un…

- Managerul general al formatiei Universitatea Craiova, Victor Piturca, sustine ca echipa nationala a Romaniei poate obtine "un rezultat mare" in partida cu Spania, programata, joi, in preliminariile EURO 2020, potrivit Agerpres. "E un moment extrem de important pentru echipa nationala. Avem nevoie…

- ​​Un copil de 8 ani din Germania le-a furat mașina parinților lui și s-a plimbat pe autostrada cu 140 de km/h. Copilul a fost gasit într-un refugiu al autostrazii, acesta punând chiar triunghiul reflectorizant care anunța atunci când șoferul are o problema, scrie BBC.Micuțul care…

- Un sofer a fost filmat in timp ce mergea pe contrasens pe autostrada A1 Sibiu-Deva, pentru ca a ratat o iesire. Dupa ce l-au certat, doi participanti la trafic l-au ajutat sa ajunga pe directia buna. The post Sofer filmat din TIR in timp ce mergea pe contrasens pe autostrada. Video! appeared first on…