- Sute de imigranti hondurieni s-au aruncat in raul Suchiate, care desparte Guatemala de Mexic, pentru a ocoli blocajul instaurat de autoritatile mexicane si a-si continua drumul catre Statele Unite.

- Caravana de migranti din America Latina care se indreapta spre SUA a facut duminica o oprire in localitatea Tapanatepec din statul mexican Oaxaca, in timp ce ciocniri au avut loc pe podul frontalier care leaga Guatemala de Mexic, unde politisti mexicani au blocat intrarea a peste o mie de hondurieni,…

- O caravana cu aproape 5 mii de emigranti plecati din Honduras, El Salvador si Guatemala se indreapta spre Statele Unite, in cautarea unei vieti mai bune. Acum o saptamana, 200 de oameni plecau din Honduras. Pe drum li s-au alaturat altii, iar grupul s-a inmultit rapid.

- Caravana migranților din America Centrala avanseaza spre Statele Unite, in pofida avertizarilor lui Donald Trump. Sunt peste 5000 de oameni pe traseu. Unii au intrat ilegal in Mexic și iși continua marșul istovitor prin soare.

- "Guatemala, Honduras si Salvador nu au fost capabile sa-si faca treaba si sa-i impiedice pe oameni sa-si paraseasca tarile pentru a veni in mod ilegal in SUA. Vom incepe sa taiem sau sa reducem in mod semnificativ enormul ajutor international pe care il acordam acestor tari", a indicat Trump intr-un…

- Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat joi ca va inchide frontiera intre SUA si Mexic, in contextul in care mii de migranti traverseaza in prezent America Centrala pe jos in speranta de a ajunge in Statele Unite, informeaza agerpres.ro.