- Un motociclist a murit in aceasta dimineața dupa ce a cazut intr-o rapa din cariera de piatra Craciunesti. Locul unde a avut loc accidentul se afla in comuna Baița, județul Hunedoara, la aproximativ 20 de kilometri distanța de municipiul Deva. "Este vorba despre un barbat de 44 de ani, din Deva, care…

- Un autobuz care circula intre localitațile Deva și Brad in județul Hunedoara a luat foc in mers. Din fericire, in mașina se afla doar șoferul, fara a avea pasageri la bord. Incidentul s-a petrecut in dreptul localitații Luncoiu de Jos, iar pompierii au intervenit foarte repede reușind sa stinga focul…

- Urraaa! A venit vacanța! E timpul drumețiilor, taberelor, concediilor, e bucuria copiilor și a celor mari deopotriva. Sambata care a trecut, Clubul Evoluții, al Alexandrei Marcu, a facut stop cadru la Cheile Glodului, situate la baza Munțiilor Metaliferi. Traseul de la Deva spre…

- Un consilier local a acuzat faptul ca se intampla mai multe nereguli la club The post PRIMARUL VA TIRMITE CORPUL DE CONTROL LA C.N.S. „CETATE” DEVA appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Proiectele finantate din fonduri europene nerambursabile au contribuit la reducerea ratei somajului in Romania cu 3,5%, a declarat marti, la Deva, senatorul liberal Carmen Harau, ea aratand ca o mai buna integrare europeana va genera mai multa prosperitate pentru romani. In opinia sa, romanii care s-au…

- Elevul Sergiu Novac, de la Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu” din Lugoj, pregatit de prof. Adriana Mariș, a obținut un nou rezultat de excepție. La Olimpiada Naționala de Matematica, desfașurata, zilele trecute, la Deva, in județul Hunedoara, Sergiu Novac a obținut Premiul I și medalia…

- Incidentul a avut loc miercuri seara, la un hotel din centrul municipiului Hunedoara. La un moment dat, baiatul, fiind lasat singur, s-a prabusit in gol, de la etajul patru, in interiorul cladirii. „S-a primit o solicitare pe 112 pentru un copil cazut de la etajul patru, la un hotel din Hunedoara, pe…