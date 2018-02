Stiri pe aceeasi tema

- Politistul pazea sediul unei banci din Asyut, vechi oras din centrul Egiptului, situatb la 375 km sud de capitala Cairo. Copilul care a cazut de la etajul al treilea a scapat nevatamat, in timp ce politistul a fost ranit usor.

- Un copil de trei ani a murit si alte doua persoane au fost grav ranite, printre care si tatal minorului, pietoni ce au fost accidentati miercuri seara de o masina condusa de un tanar, in...

- Crima oribila: I-a taiat gatul sotiei, dupa care s-a aruncat de la etajul 7. Un copil de doar trei saptamani a ramas orfan Un copil de doar trei saptamani a ramas orfan in aceasta dupa-amiaza dupa ce tatal sau in varsta de 34 de ani și-au ucis soția, de 29 de ani, dupa care s-a aruncat in gol, de la…

- Un studiu stiintific american publicat in luna ianuarie descrie cum o femeie transgender din Statele Unite a reusit sa alapteze un copil adoptat, dupa un tratament cu hormoni care i-a provocat lactatie, informeaza Agerpres.

- Clipe de panica, astazi, intr-un cartier din Constanta, dupa ce un copil a fost pe punctul de a cadea de la etajul patru al blocului in care locuieste. Baiatul de doar sapte ani s-a urcat pe pervazul balconului, iar un trecator care l-a vazut a sunat la 112. In scurt timp pompierii au ajuns la fata…

- Ciobanescul olandez Spencer, in varsta de noua ani, a reușit sa impresioneze o mulțime de persoane dupa curajul de care a dat dovada in misiunile poliției. Patrupedul este un membru al Poliției din Oregonn și s-a facut remarcat prin cateva fapte de laudat. Acesta a dus la…

- Doua secunde. Atat i-a trebuit unui copil de doi ani sa traverseze peronul metroului din Milano si sa cada pe sine.Baiatul se afla pe o banca alaturi de mama lui, cand a pornit brusc spre marginea peronului.

- Operațiune spectaculoasa a pompierilor bucureșteni. Aceștia au reușit sa salveze viața unei femei care amenința ca se arunca de la etajul șase al imobilului in care locuia. Pompierii bucureșteni au reușit sa salveze viața unei femei in varsta de 37 de ani dupa o operațiune spectaculoasa care a durat…

- Scene incredibile filmate intr-o localitate din Dambovita. Un bolnav este transportat la spital cu o caruta, prin noroiul pana la genunchi. E un chin prin care sarmanul batran trece saptamanal - sufera de o boala ce trebuie atent monitorizata.

- Un polițist din Scheia a fost batut de un minor, iar alt agent a fost amenințat de catre același adolescent. Minorul s-a ales cu dosar penal dupa dupa evenimentele create, nu inainte de a lovi cu o scandura și autospeciala de politie.

- Adelina Pestritu a marturisit ca le este recunoscatoare farmacistelor de la care a luat testul de sarcina si reteta recomandata de medic. Adelina Pestritu, DECIZIE-BOMBA dupa ce a anuntat ca e GRAVIDA. Cum a reactionat IUBITUL VEDETEI "Nu pot descrie ce am simtit cand am vazut cele…

- Un copil din Florida și-a dorit foarte mult o anumita o jucarie pe care nu o putea caștiga prin simpla utilizare a unui automat de jucarii.Astfel, baiețelul a decis sa intre in automat pentru a o obține.

- Legea privind aplicarea unui tratament medical pedofililor, care consta in castrarea chimica a acestora, a reusit in alte tari europene, un exemplu in acest sens fiind Germania, a declarat luni deputatul PSD Catalin Radulescu, initiator al unei propuneri legislative.

- Un copil de patru ani a fost transportat de urgenta la spital dupa ce a cazut de la etajul 3. Martorii au fost cei care au sunat la 112 pentru a anunta autoritatile. Din fericire, nu are rani care sa-i puna viata in pericol. Politistii ajunsi la fata locului au deschis o ancheta, pentru a…

- Dupa ce un om a fost ucis de apa clocotita, iar un al doilea a ajuns la spital in stare critica și ulterior a murit, dupa ce timpul unei lucrari RADET la rețeaua primara, o serie de dezvaluiri cu privire la regimul de lucru din interiorul companiei.

- Calatorii unui autobuz Transurban au avut parte azi, 25 ianuarie de o scena incredibila. Un cetațean german s-a pus in fața vehiculului, blocand autobuzul. Totul s-a intamplat dupa ce acesta, impreuna cu femeie, au fost dați jos din autobuz deoarece se comportau urat cu calatorii. Calatorii au incercat…

- David George, tanarul de 18 ani din Vinerea, diagnosticat cu cancer galopant la nivelul oaselor, a plecat in Italia pentru operația care ii poate salva viața. Asociația “Ține de Tine!” a reușit sa stranga in doar 10 saptamani, suma de 23650 euro. „In doar 10 saptamani am reușit sa strangem suma de…

- Scene teribile la protestul de aseara din Piata Universitatii. Un jandarm a lovit in repetate randuri un batran fara ca vreun coleg al batausului sa intervina in vreun fel. Politistul blogger, Marian Godina, a facut public filuletul scandalor pe Facebook. Din filulet se vede cum jandarmul huligan ‘ii…

- Politistii bucuresteni au fost pusi in incurcatura de o metoda inedita de spargere a locuintelor. Criminalistii au ajuns miercuri intr-un imobil din Capitala, in urma unui apel la 112 si au fost uimiti sa constate ca se afla in fasa unui nou mod de operare al hotilor. Cativa politisti cu vechime au…

- Papa Francisc a oprit, joi, convoiul cu care se deplasa in orasul chilian Iquique si a coborat din papamobil pentru a vedea daca este in regula o politista care tocmai cazuse de pe cal.Potrivit imaginilor aparute pe retelele de socializare, calul s-a speriat de galagia din momentul trecerii…

- Patru romi sunt prezentați azi instanței cu propunere de arestare preventiva, dupa ce s-au batut ca-n filme, aproape de zona garii din Oravița. Clanul Preda a ieșit la razboi impotriva țiganilor Constantin Florea și Pleșa Ion.

- Un angajat al apararii civile urmeaza sa fie anchetat dupa o greseala socanta în dimineata zilei de sâmbata, când a apasat pe un butin greșit și a declanșat avertizarea de alerta a unei rachete balistice. Alerta a durat 38 de minute!

- Noi imagini cu polițistul pedofil Eugen Stan, susprinse de camerele de supraveghere montate intr-un bloc. In imagini se vede cum polițistul urmarește trei fetițe pana in scara unui bloc și le agreseaza. Fapta a fost comisa in anul 2015. In imagini se vede cum barbatul le urmarește pe cele trei minore,…

- O fata in varsta de 12 ani a fost calcata de un tramvai dupa ce a traversat strada pe culoarea rosie a semaforului, in zona Teatrului 39;Ioan Slavici 39; din Arad. Potrivit Agerpres, victima a fost transportata la spital cu fracturi la o mana si un picior si traumatisme craniene, dar in stare stabila,…

- Un fost politist rus, deja condamnat pentru uciderea a 22 de femei, a comparut miercuri in fata justitiei pentru alte 59 de crime, care ar putea face din el cel mai mare ucigas in serie din istoria recenta a Rusiei, potrivit AFP.In varsta de 53 de ani, Mihail Popkov ispaseste o pedeapsa de…

- Sfarsit dramatic pentru o batrana din Targoviste. Femeia de 91 de ani a murit dupa ce a cazut de la etajul II al unui bloc din municipiu. Un vecin a fost cel care a dat alarma. Femeia a supravietuit impactului si a fost preluata de o ambulanta, insa, in ciuda eforturilor medicilor, a murit la spital.…

- Barbatul a auzit in josul scarii unde livra pizza cum cineva porneste o drujba. Acesta a coborat si s-a dus la masina. In momentul in care a urcat in vehicul, in fata lui au aparut doi barbati care au inceput sa loveasca in parbrizul masinii. Unul dintre ei era inarmat cu un topor, iar celalalt…

- Scene de coșmar in prima zi a Noului An, in județul Bihor. Polițistul de frontiera Silviu Florin Daraban a murit pe loc intr-un accident in Oradea, dupa ce a pierdut controlul mașinii pe care o conducea și s-a izbit violent de o un stalp de inalta tensiune. O femeie de 32 de ani, pasagera in autoturism,…

- Misty este insarcinata in opt luni si, la inceputul anului 2018, cantareata urmeaza sa-i ofere primul copil lui Keo, cu care este impreuna din 2013, inca din perioada in care acesta forma un cuplu cu Andreea Balan. Artistul face primele declarații despre copil! Intr-un interviu TV, Keo a dezvaluit ca…

- Marius Șumudica a lasat pe toata lumea cu gura cascata in 2016, cand a reușit sa caștige unicul titlu din istoria Astrei Giurgiu, cucerit chiar in fața rivalei de moarte FCSB. Performanța giurgiuvenilor a uimit oamenii de fotbal din Romania, carora nu le-a venit sa creada cum un vestiar dominat de…

- Andrew si Louise Logan, doi tineri care abia s-au casatorit, au decis sa mearga in luna de miere, dar si-au luat si bebelusul cu el. S-au cazat la un hotel renumit din Marea Britanie, insa acesta a fost curpins de flacari ieri.

- Bibliotecarul Avram Iancu, cunoscut pentru performantele sale de a traversa inot Canalul Manecii si fluviul Dunarea, de la izvoare la Marea Neagra, a reusit sa stranga o mie de euro la capatul unei actiuni umanitare in care a inotat, timp de 12 ore, pentru a sprijini un copil bolnav de cancer din…

- Scene incredibile la bordul unui avion: o femeie aflata sub influența bauturilor alcoolice a atacat o stewardesa, dintr-un motiv incredibil. Ea era nemulțuta ca nu a putut sa stea la clasa business, noteaza The Sun. Doi barbați au scos-o afara din avion, pasagera fiind atat de beata, incat nici ca mai…

- Interlopul sucevean Alexandru Hutuleac, care, saptamana trecuta, l-a taiat cu sabia pe politistul Dan Ciprian Sfichi, sustine ca a facut o confuzie si ca nu a vrut sa-l atace pe omul legii.

- Tatal tinerei care a supravietuit tentativei de omor de la statia de metrou Costin Georgian povesteste ca a durat doua ore pana cand fiica lui a putut depune plangere. De asemena, intr-o interventie la Antena 3 , barbatul a spus ca agresoarea, arestata pentru omor si tentativa de omor, ar fi avut scris…

- Gigi Becali nu pare sa prea afectat de faptul ca a pierdut un milion de euro dupa ce echipa pe care o finanțeaza a pierdut, acasa, in Europa League. Ba, dimpotriva, latifundiarul din Pipera pare sa fi revenit la bunele obiceiuri și sa fie fie interesat de oamenii cu puține posibilitați materiale, ajutandu-i,…

- Scene de groaza la Bistrita. Un copil de cinci ani din comuna Bistrița Bargaului a fost terorizat si umilit de un unchi costumat in Mos Craciun. Micutul este pus sa stea in genunchi, lovit si amenintat. Totul in prezenta mamei care aproba toata scena. Ba chiar se amuza.

- “Penala este mama care va facut așa nesimțita! Sunteti atat de proasta incat e incredibil ce spuneti”, a gratulat-o senatorul Șerban Nicolae pe o colega din USR. In același timp Deputatul- mitraliera i-a amenințat pe doi aleși din opoziție cu bataia. “Vina” aleșilor Opoziției este ca au solicitat, in…

- Armonie. Este cuvantul care defineste modul in care mai multe note muzicale sunt percepute simultan si organizate in timp. Este insa si impresia cu care ramai dupa ce o cunosti pe Alexandra Gromic.

- Inspectoratul Scolar Teleorman va demara o ancheta la Scoala Gimnaziala din comuna Poroschia, dupa ce au fost facute publice cateva imagini in care o profesoara este palmuita si injurata, in sala de clasa, la terminarea orelor. Potrivit observator.tv, incidentul s-ar fi petrecut marti, la sfarsitul…

- Incidentul care a avut loc la intrarea in Aeroportul Internațional Queen Beatrx din insula Aruba, Caraibe, a fost filmat de o persoana care se afla in apropiere.Cuplul se cearta aprig și lucrurile escaladeaza foarte repede.

- In timpul nașterii, femeia s-a intors catre mama și logodnicul ei și le-a spus ca ii iubește. Dupa aceea, inima ei s-a oprit și a inceput sa sangere grav in timpul nașterii. Potrivit Daily Mail, Shannon, in varsta de 22 de ani, nu a reușit timp de 2 saptamani sa iși țina copilul in brațe,…

- Arheologii au descoperit trei epave vechi de milenii pe coasta nordica din Egipt. La bordul navelor scufundate au fost descoperite artefacte stravechi, care dateaza din perioada romana, cand imperiul s-a extins in Europa si Africa de Nord. Una...