Stiri pe aceeasi tema

- Venus Williams avea deja patru titluri de Grand Slam in palmares inainte ca Gauff sa se nasca. Este doar pentru a doua oara cand Venus Willams este eliminata in turul intai de la debutul ei la Wimbledon in 1997. loading...

- Danny Ings (26 de ani) a semnat, luni, 1 iulie, cu Southampton, dupa expirarea contractului de imprumut, potrivit mediafax.Liverpool l-a imprumutat pe atacantul englez echipei Southampton in luna august a anului 2018. Acesta a evoluat pe stadionul din St. Mary timp de un sezon in care a marcat…

- Simona Halep a vorbit dupa meci, intr-un interviu pentru FANATIK, despre duelul din turul doi impotriva Mihaelei Buzarnescu. Fostul lider mondial considera ca va fi o confruntare dificila și chiar daca este o romanca de cealalta parte a fileului, pe teren nu conteaza și va fi o adversara ca oricare…

- Ana Bogdan, Sorana Cirstea, Monica Niculescu si Elena Gabriela Ruse vor evolua, marti, in turul intai al turneului de la Wimbledon, anun'[ news.ro.Citește și: Rasturnare de situație in cazul Sorinei: Masuri de lipsire a libertații unui om Ana Bogdan, locul 132 WTA, venita din calificari,…

- Aventura lui Marius Copil (28 de ani, nr. 88 ATP) la turneul de Grand Slam Wimbledon 2019 s-a incheiat dupa doua ore și 56 de minute, potrivit mediafax.Citește și: Articolul de lege care arunca-n aer cazul fetiței tarate pe jos de procuror: ‘Nu este permis’ Sportivul roman a fost eliminat…

- Clubul Dinamo a anunțat luni, 1 iulie, desparțirea de nu mai puțin de opt jucatori. Formația din Ștefan cel Mare a facut anunțul pe contul oficial de socializare, potrivit mediafax."OFICIAL. Comunicat de presa Citește și: Rasturnare de situație in cazul Sorinei: Masuri de lipsire a…

- FCSB anunta incheierea raporturilor contractuale cu Filipe Teixeira, a carui intelegere s-a expirat la data de 30 iunie 2019, potrivit news.ro.Citește și: Rasturnare de situație in cazul Sorinei: Masuri de lipsire a libertații unui om Mijlocasul portughez in varsta de 38 de ani a fost…

- Alin Tosca (27 de ani) este pe picior de plecare de la PAOK, dupa ce Razvan Lucescu a parasit trupa din Salonic si a semnat cu Al Hilal, in Arabia Saudita, anunța MEDIAFAX.Adus la cererea antrenorului roman in Grecia, fostul capitan de la FCSB nu a impresionat, iar campioana Greciei nu intentioneaza…