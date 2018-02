Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Stephen Fry are cancer de prostata, iar anunțul trist a fost facut de acesta pe Twitter. Familia a fost alaturi de acesta din primul moment in care a aflat. Anunțul a fost facut de actorul in varsta de 60 de ani, intr-un filmuleț de 12 minute, in care explica totul. „In ultimele doua luni,…

- Actrița Rona Harter, in acest moment concurenta la celebrul show de la ProTV, Ferma Vedetelor, a vorbit despre presupusa relație pe care ar fi avut-o cu fostul președinte al țarii, Emil Constantinescu.

- Un politist din Asyut, Egipt, a salvat viata unui copil pe care a reusit sa-l prinda in brate, dupa ce acesta a cazut de la etajul trei al unei cladiri. Salvatorul și inca doi colegi pazeau sucursala bancara de la parterul imobilului respectiv, cand au observat ca un copil, care atarna la…

- Mai mulți șoferi din statul american New Hampshire au fost martorii unei scene foarte violente in trafic. Un barbat nervos din cauza aglomerației a impins o femeie cu mașina pe margina șoselei. In momentul in care și-a dat seama ce s-a intamplat, șoferița a scos telefonul și a inceput sa filmeze. …

- Scene șocante au avut in judetul Gorj. Un tanar si-a injunghiat prietenul cu sabia dupa ce s-au certat pentru o femeie. Agresorul si-a filmat apoi victima agonizand. Atacatorul a fost arestat.Cei doi tineri au petrecut impreuna acasa la unul dintre ei pana cand au ajuns la o discutie despre…

- Trei persoane au suferit leziuni in urma unui accident rutier care a avut loc in aceasta dimineața in comuna Darmanești. Accidentul a avut loc in jurul orei 5:30. Potrivit ISU Suceava in urma accidentului au rezultat trei victime, neincarcerate, care in ciuda faptului ca mașina a fost grav avariata,…

- Scene incredibile filmate intr-o localitate din Dambovita. Un bolnav este transportat la spital cu o caruta, prin noroiul pana la genunchi. E un chin prin care sarmanul batran trece saptamanal - sufera de o boala ce trebuie atent monitorizata.

- Un polițist din Scheia a fost batut de un minor, iar alt agent a fost amenințat de catre același adolescent. Minorul s-a ales cu dosar penal dupa dupa evenimentele create, nu inainte de a lovi cu o scandura și autospeciala de politie.

- Scene șocante au avut loc, aseara, in orașul Reșița. Un baiat de 12 ani s-a certat cu masa sa și a ajuns sa fie luat la bataie de tatal vitreg. Barbatul l-a lovit pe copil cu pumnul in zona feței, dar și cu un scaun in abdomen. Potrivit jandarmilor carașeni, minorul este cel care a […] Articolul Copil…

- Adelina Pestritu a marturisit ca le este recunoscatoare farmacistelor de la care a luat testul de sarcina si reteta recomandata de medic. Adelina Pestritu, DECIZIE-BOMBA dupa ce a anuntat ca e GRAVIDA. Cum a reactionat IUBITUL VEDETEI "Nu pot descrie ce am simtit cand am vazut cele…

- Ancheta de la Penitenciarul Spital Rahova, in urma careia patru angajați au fost arestați pentru 30 de zile , scoate la iveala practici cumplite. Patru pușcariași-pacienți susțin ca ar fi fost batuți crunt, pana la leșin și chiar pana au facut pe ei, nu inainte de a fi fost legați și așezați in genunchi, spun…

- Un tribunal din Amsterdam a cerut miercuri Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) sa clarifice statutul unor expatriati britanici ingrijorati ca isi vor pierde, dupa Brexit, drepturile de care beneficiaza in prezent in calitate de cetateni ai UE, informeaza AFP. 'Trimitem intrebarile…

- Mai mult, in zona exista un indicator rutier prin care se interzice staționarea, iar șoferii sunt avertizați ca mașinile le vor fi ridicate de acolo. Soferul nu pare sa fie impresionat de indicatoare și nici de faptul ca vin mașini de pe contrasens. Abia in momentul in care iși da seama ca…

- Femeia care a suferit luni arsuri pe 90% din suprafata corpului intr-un incendiu in localitatea Sinca Veche va fi transportata la Bucuresti cu o ambulanta, deoarece elicopterul SMURD solicitat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov nu a mai ajuns, din cauza conditiilor meteo, a…

- Scene greu de descris în cuvinte au fost vazute, în aceasta dupa amiaza, în centrul Capitalei. O mașina scapata de sub control a facut zob alte trei autoturisme. În loc sa fie atent la volan, șoferul își batea iubita și a intrat în plin în mașinile oprite…

- Este vorba despre un medicament miraculos despre care nu foarte multe persoane stiu cat este de important. Acest medicament complet natural are capacitatea de a pune pe picioare un om bolnav si letargiu dupa doar cateva administrari. Capaceala este capacul de la fagure, cu care albinele “sigileaza”…

- Un jucator al echipei de fotbal de liga a IV-a "Flacara Muntenii de Sus" din judetul Vaslui a murit la varsta de doar 16 ani, iar oficialii echipei su anun'at ca a decedat in urma unui atac cerebral. Moartea sa a lasat in urma doar suferinta si multe mesaje sfasietoare au aparut in mediul online.

- O femeie a fost retinuta, vineri seara, intr-un complex comercial, dupa ce a lovit politistii chemati de o angajata a magazinului care a reclamat ca aceasta si-ar fi agresat copilul. Copilul a fost preluat de prietenii femeii si ulterior, in scurt timp, de bunici, precizeaza Politia.Vineri,…

- Scene șocante in fața unei gradințe din sectorul 3 al Capitalei. Un barbat a injunghiat mortal o femeie, apoi s-a sinucis, potrivit Realitatea TV.Incidentul a avut loc vineri, in jurul ore 12! La fața locului s-au deplasat polițiști care fac cercetari!Vom reveni!

- Calatorii unui autobuz Transurban au avut parte azi, 25 ianuarie de o scena incredibila. Un cetațean german s-a pus in fața vehiculului, blocand autobuzul. Totul s-a intamplat dupa ce acesta, impreuna cu femeie, au fost dați jos din autobuz deoarece se comportau urat cu calatorii. Calatorii au incercat…

- Cea mai mare nenorocire pe care a trait-o omenirea in secolul trecut a fost al doilea razboi mondial. Peste 6 milioane de oameni, majoritatea evrei, au fost uciși in lagarele de exterminare. Calvarul unora dintre supraviețuitorii Holocaustului nu se termina insa odata cu razboiul. Au venit comuniștii.…

- Papa Francisc a oprit, joi, convoiul cu care se deplasa in orasul chilian Iquique si a coborat din papamobil pentru a vedea daca este in regula o politista care tocmai cazuse de pe cal.Potrivit imaginilor aparute pe retelele de socializare, calul s-a speriat de galagia din momentul trecerii…

- Marcel Pavel a avut parte de scene de-a dreptul coplesitoare in timpul celui mai recent concert. Fara sa ii spuna ceva, mama lui a fost in sala, iar la final a mers pentru a-i da artistului un buchet cu trandafiri.

- Patru romi sunt prezentați azi instanței cu propunere de arestare preventiva, dupa ce s-au batut ca-n filme, aproape de zona garii din Oravița. Clanul Preda a ieșit la razboi impotriva țiganilor Constantin Florea și Pleșa Ion.

- Incendiu in capitala. Un restaurant din sectorul Rașcani al capitalei, de pe strada Kiev, a fost cuprins de flacari. Este vorba despre un restaurant caucazian. La moment, cu focul lupta patru autospeciale.

- O fata in varsta de 12 ani a fost calcata de un tramvai dupa ce a traversat strada pe culoarea rosie a semaforului, in zona Teatrului 39;Ioan Slavici 39; din Arad. Potrivit Agerpres, victima a fost transportata la spital cu fracturi la o mana si un picior si traumatisme craniene, dar in stare stabila,…

- Criza de nervi a unui medic de garda Scene incredibile la Spitalul din Baicoi. Un medic de garda a fost filmat in timp ce rupea fișa unei paciente trimise de Spitalul Județean din Ploiești, cu recomandare de internare in unitatea din Baicoi. Doctorita, care era de garda, refuza internarea ca „nu ii…

- Un tribunal de la Tbilisi l-a condamnat vineri - in contumacie - la trei ani de inchisoare pe fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, pe care l-a gasit vinovat de ”abuz de putere” in dosarul asasinatului unui tanar bancher georgian, Sandro Girgvliani, in 2006, in timpul presedintiei sale, relateaza…

- Adam Nemec (32 de ani) a intrat in ultimele sase luni de contract, dar FCSB nu mai pare la fel de disperata sa-l transfere pe slovac. Patronul vicecampioanei, Gigi Becali, a declarat pentru gsp.ro ca are incredere in Denis Alibec si n-a mai tinut legatura cu Nemec, pe care in trecut il dadea ca…

- Doliu mare in showbiz! O cunoscuta actrita a incetat de viata de Sarbatori! Este vorba despre actrita irlandeza Peggy Cummins. A murit pe 29 decembrie in urma unui accident vascular. Cummins avea 92 de ani. Peggy Cummins era cunoscuta mai ales datorita rolului sau de femeie fatala in productia noir…

- Echipa Atletico Madrid a fost invinsa, vineri, in deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), de formatia Espanol Barcelona, in etapa a XVII-a a campionatului de fotbal LaLiga. Sergio Garcia a marcat in minutul 88, iar Atletico a suferit prima infrangere in acest sezon al primei ligi spaniole.Cu zece…

- Scene incredibile la bordul unui avion: o femeie aflata sub influența bauturilor alcoolice a atacat o stewardesa, dintr-un motiv incredibil. Ea era nemulțuta ca nu a putut sa stea la clasa business, noteaza The Sun. Doi barbați au scos-o afara din avion, pasagera fiind atat de beata, incat nici ca mai…

- Cele sase persoane ranite au fost spitalizate. Acestea au suferit mai multe traumatisme, dar viata lor nu a fost pusa in pericol. Directoarea scolii, care a intrat in urma unei manevre gresite in gardul scolii, care a cazut peste parintii care isi asteptau copiii sa iasa de la ore, a suferit un atac…

- Anchetatorii au refacut firul evenimentelor de seara trecuta, cand o tanara de 25 de ani a fost impinsa, aparent fara motiv, in fața metroului. Suspecta, o femeie de 36 de ani, a fost reținuta, dar a refuzat sa-și motiveze gestul.

- Un tribunal din Kiev l-a eliberat luni seara pe opozantul Mihail Saakașvili, arestat sambata, respingand astfel solicitarea Parchetului, care ceruse in acest caz consemnare la domiciliu cu brațara electronica pentru fostul președinte georgian, transmite AFP, potrivit agerpres.ro. Saakașvili și susținatorii…

- Gigi Becali nu pare sa prea afectat de faptul ca a pierdut un milion de euro dupa ce echipa pe care o finanțeaza a pierdut, acasa, in Europa League. Ba, dimpotriva, latifundiarul din Pipera pare sa fi revenit la bunele obiceiuri și sa fie fie interesat de oamenii cu puține posibilitați materiale, ajutandu-i,…

- Dupa incidentul in care a fost implicat deputatul PSD, Ioan Terea, miercuri seara, deputatul PSD, Marian Valentin Popa, susține, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca a fost „victima” unui episod similar. Un grup de protestatari i-au blocat mașina, deputatul Popa precizand ca „aceasta șarada…

- “Penala este mama care va facut așa nesimțita! Sunteti atat de proasta incat e incredibil ce spuneti”, a gratulat-o senatorul Șerban Nicolae pe o colega din USR. In același timp Deputatul- mitraliera i-a amenințat pe doi aleși din opoziție cu bataia. “Vina” aleșilor Opoziției este ca au solicitat, in…

- Deținuții din Texas pot citi autobiografia lui Adolf Hitler, „Mein Kampf” sau carți scrise de David Duke, un lider Klu Klux Klan, insa sonetele lui William Shakespeare sau seria fanstasy „Game of Thrones” le sunt interzise.

- Strasbourg a invins-o pe teren propriu pe PSG, scor 2-1, intr-un meci din etapa a 16-a in care oaspeții plecau clar favoriți. Neymar, Mbappe și Di Maria au fost titulari, insa acest lucru nu i-a oprit pe cei de la Strasbourg sa deschida scorul in minutul 13 prin Da Costa. ...

- Inspectoratul Scolar Teleorman va demara o ancheta la Scoala Gimnaziala din comuna Poroschia, dupa ce au fost facute publice cateva imagini in care o profesoara este palmuita si injurata, in sala de clasa, la terminarea orelor. Potrivit observator.tv, incidentul s-ar fi petrecut marti, la sfarsitul…

- Deținuții au transmis live pe Facebook o petrecere din celula pușcariei, ANP declansand o ancheta in acest caz. Un grup de deținuți din Romania au transmis live pe Facebook o petrecere din celula pușcariei. In imagini, pot fi observate paturile suprapuse, dar si gratiile de la geamuri.…

- In Romania, petrecerile se dau si in puscarie! Si nu oricum... ca la carte! Asta inseamna ca nu au lipsit cele mai importante ingrediente: alcoolul, tigarile si muzica de petrecere. Cum distractia a fost transmisa live pe o retea de socializare, oficialii de la Administratia Nationala a Penitenciarelor…

- Incidentul care a avut loc la intrarea in Aeroportul Internațional Queen Beatrx din insula Aruba, Caraibe, a fost filmat de o persoana care se afla in apropiere.Cuplul se cearta aprig și lucrurile escaladeaza foarte repede.

- Scene de o violența ieșita din comun, azi-dimineața, in Gara Buzau. Un adolescent de 17 ani, din Maxenu, a fost batut de un coleg de liceu, din Țintești, din cauza unei fete. Medicii din București se lupta acum sa ii [...] citește mai mult Post-ul LEGEA PUMNULUI. Bataie sora cu moartea in Gara Buzau…