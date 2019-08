Stiri pe aceeasi tema

- Scene incredibile la o inmormantare! Un preot paroh, nemulțumit ca rudele decedatului nu l-au chemat pe el sa oficieze slujba, s-a dus val vartej acolo și a sarit la bataie, a notat publika.md. Lumea, inmarmurita, a ramas blocata cand preotul a inceput sa se bata cu alt barbat. Curand, aceștia l-au…

- O masina a stat ca la expozitie, in valurile marii, minute in sir, pe o plaja din Mamaia. In imagini se vede cum mai multe persoane roiesc in jurul autoturismului blocat in nisip. Iar un sofer se straduieste de zor sa il clinteasca din loc.

- Putea sa fie o tragedie, in care mai mulți moldoveni ar fi putut sa iți piarda viața. Este momentul in care pasagerii rutei Chișinau-Brașov au vazut moarte cu ochii, asta in timp ce șoferul autocarului a avut o criza de diabet.

- Trei autoturisme au intrat in coliziune, in noaptea de marti spre miercuri, la iesirea din statiunea Mamaia catre Constanta, eveniment rutier in urma caruia proprietarul uneia dintre masini a devenit recalcitrant, scotand totodata un cutit, fapt ce a dus la incatusarea acestuia de catre politisti,…

- Un brailean a filmat momentul in care soferul unei ambulante si tatal unui tanar de 20 de ani sunt fortati sa il transporte pe brate pentru ca strada pe care acesta locuia este impracticabila din cauza lucrarilor de asfaltare si a noroiului.

- Un motociclist beat a lovit o politista care incerca sa-l opreasca, in Navodari, intr-un sens giratoriu, amandoi fiind raniți.Potrivit polițiștilor, un barbat de 41 de ani a condus o motocicleta pe DC 86, in localitatea Navodari, dinspre centrul orașului catre stațiunea Mamaia și cand a ajuns…

- Pe rolul Judecatoriei Constanta s a aflat, la data de 22 mai 2019, cazul referitor la inculpatul P. T., trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa, fapta prevazuta si pedepsita de art. 192 alin. 1 si alin. 2 NCP, si parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea…

- Intervenția unui student strain in anul patru la medicina, voluntar de trei ani la Serviciul de Ambulanța, a fost salvatoare pentru un șofer care a suferit un accident, marți dupa-masa, pe Calea Turzii.