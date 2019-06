Stiri pe aceeasi tema

- Finalul meciului dintre Hermannstadt și Dunarea Calarași, scor 2-1, a adus o bataie generala intre cele doua echipe, fiind implicat și Vasile Miriuța. Pe imaginile video se observa cum antrenorul lui Hermannstadt il lovește cu pumnii in cap pe Steliano Filip, fundașul Dunarii, jucator pe care l-a pregatit…

- FC Hermannstadt a castigat dramatic, duminica, partida decisiva cu Dunarea Calarasi, din ultima etapa a play-out-ului Ligii I Betano, scor 2-1, iar sibienii au terminat pe locul 12, care ii duce la baraj. Echipa lui Dan Alexa a retrogradat direct, informeaza MEDIAFAX.La finalul partidei de…

- FC Hermannstadt s-a impus dramatic cu Dunarea Calarași, scor 2-1, și va disputa barajul pentru ramanerea in prima liga cu U Cluj. In minutele de prelungire s-a format un meleu sancționat de Ovidiu Hațegan cu o ploaie de cartonașe. Tensiunea retrogradarii și-a spus cuvantul in ultimele minute ale partidei…

- AFC Hermannstadt a obținut cea mai importanta victorie din acest sezon, scor 2-1, pe teren propriu, împotriva celor de la Dunarea Calarași. În urma acestui rezultat, echipa antrenata de Vasile Miriuța a adunat 27 de puncte și va juca împotriva Universitații Cluj pentru menținerea în…

- Scene incredibile intr-un cimitir, cu un candidat la europarlamentare! George Simion, candidat independent la europarlamentare, a fost batut, vineri, de ”extremiști maghiari”, zice el, in timp ce filma crucile eroilor romani din Cimitirul Internațional Valea Uzului.”Este revoltator ce se intampla…

- Hermannstadt a remizat pe teren propriu cu Dinamo, scor 0-0, si a egalat-o pe FC Voluntari in clasamentul play-out-ului din Liga 1 Betano. Antrenorul sibienilor, Vasile Miriuta (50 de ani), este multumit cu rezultatul obtinut de echipa sa potrivit mediafax. Nou-promovata a fost sustinuta,…

- Lovit de un politist, pus la pamant si incatusat! Vorbim despre un barbat din Vaslui care a primit o bataie crunta! Toata scena a fost surprinsa de camerele de supraveghere de la primariei, acolo unde se afla si postul de politie.

- Vasile Miriuța, antrenorul celor de la Hermmanstadt, a vorbit pentru GSP despre stadionul de la Sibiu și a anunțat cand ar putea echipa lui sa joace pe teren propriu. Vezi in video ce spune Miriuța despre noul stadion „Nu știu cand jucam aici. Am promisiuni ca meciul contra Chiajnei (n.r. 11 mai)…