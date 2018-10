Stiri pe aceeasi tema

- Sapte femei s-au batut, joi, in fata Scolii „Mihai Viteazu” din Alexandria, incidentul avand loc sub ochii copiilor. Femeile, apartinand unor clanuri rivale din oras, au aruncat cu sticle si au folosit cuvinte obscene, iar politistii le-au ridicat si le-au dus la audieri.

- Putinii oameni care se plimba sambata pe strazile din comuna Tiganesti, judetul Teleorman, par impovarati nu doar de griji, ci si de importanta procesului democratic la care se simt obligati sa participe, in virtutea instituirii unei ordini firesti a lumii.

- Doua adolescente, eleve in clasa a 9-a, la Liceul Tenologic din comuna vasluiana Puiesti s-au batut, ieri, in curtea institutiei de invatamant. Una dintre ele a lovit-o pe cealalta cu pumnii si picioarele pana cand victima a lesinat. Primul ajutor i-a afost acordta elevei de profesorii care au intervenit…

- Un accident rutier a avut loc in județul Teleorman, fiind implicat un microbuz in care se aflau mai multe persoane. Autoritațile au activat planul roșu de intervenție, dupa ce la 112 a fost anunțata existența a 11 victime.Medicii au acordat asistența medicala pentru 8 persoane, 4 dintre aceste…

- O adevarata tragedie a avut loc in weekend, in judetul Mures. Un barbat in varsta de 32 de ani, pescar, a murit dupa ce s-a inecat intr-un lac. Mersese acolo alaturi de familie, la pescuit, insa ceva total neprevazut s-a intamplat.

- Politist batut cu ranga de un sofer beat. Barbatul s-a baricadat in casa, dupa o urmarire ca in filme. Incidentul a avut loc in comuna Albesti, judetul Vaslui. Soferul nu a oprit la semnalul politistului si si-a continuat drumul. Politistii au pornit in urmarirea acestuia, insa nu au reusit sa il…

- Tir lovit de tren, la Nanov/ Patru persoane au ajuns la spital in Eveniment / on 24/07/2018 at 18:08 / Patru persoane au avut nevoie de interventia echipajelor de salvare, dupa ce un autotren a fost lovit de un tren personal cu un singur vagon, pe raza localitatii Nanov, cu putin timp in urma.…