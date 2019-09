Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi jandarmi si politisti s-au prezentat, vineri dupa-amiaza, in localitatea Diosti, la locuinta familiei Melencu, pentru a o duce pe mama Luizei la DIICOT, urmand sa ii fie prelevate noi probe biologice. Femeia refuza sa mearga, iar bunicul fetei a amenintat ca isi da foc.

- 120 de oameni au fost ridicați pentru infracțiuni identice cu cele pentru care este astazi arestat Gheorghe Dinca și sta in arestul Poliției capitalei. Informațiile au fost prezentate, in direct, la Romania TV.

- Un precedent judiciar lamurește cata valoare juridica (ZERO) are pretextul folosit de Basescu pentru a-și justifica activitatea ca informator cu numele conspirativ Petrov, scrie Grupul de Investigații Politice (GIP). Curtea de Apel București a respins susținerea unui fost securist cum ca el credea ca…

- Ultimele descoperiri din curtea lui Gheorghe Dinca duc la conturarea celui mai negru scenariu. Acela ca monstrul din Caracal a facut mai multe victime in afara de Luiza Melencu si Alexandra Macesanu despre care a recunoscut in fata anchetatorilor ca le-a rapit si ucis. Criminaliștii au descoperit cenușa…

- Avocatul familiei Luizei a facut, miercuri dimineața, dezvaluiri incredibile despre cazul crimelor din Caracal. Tonel Pop susține ca anchetatorii incearca sa mușamalizeze cazul și dau cat mai puține informații pentru a nu putea fi trași la raspundere. “Așa cum v-am spus, din pereți, tencuiala, pamant,…

- Cea de-a treia zi de verificari extinse la casa lui Gheorghe Dinca a adus probe noi in ancheta, dar și o teorie infricoșatoare: aceea a existenței și a altor victime. In mașina lui Dinca anchetatorii au descoperit fire de par de culoari diferite, ceea ce indica prezența mai multor persoane in autoturismul…

- Parinții celor doua fete disparute in Caracal ar fi fost audiate miercuri, 31 iulie, de catre procurorii Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Anchetatorii au dorit sa afle, din punctul lor de vedere, modul in care s-a intervenit in cazul fetelor lor disparute, precizeaza surse judiciare.…

- Un scandal monstru care a degenerat in bataie a avut loc intr-un avion, pe Aeroportul “Henri Coanda” – Otopeni. Forțele de securitate s-au luptat cu un barbat care a refuzat sa coboare din aeronava. Scandalul a izbucnit odata cu refuzul unei pasagere de a elibera locul prin care bloca ieșirea de urgența.…