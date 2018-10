Stiri pe aceeasi tema

- Locuiesc in centrul orașului, dar au maniere de... peștera. Poliția locala din Timișoara a fost sesizata de faptul ca unele persoane au amplasat saci ... The post Și-a rezervat parcarea in centrul Timișoarei cu… saci de moloz! appeared first on Renasterea banateana .

- Vladimir Carpaci, zis Pipi, considerat unul dintre cei mai bogati romi din Romania, spunandu-se despre el ca detine peste 140 de proprietati in Timisoara, este executat silit de Finante. ANAF a scos la vanzare doua apartamente pe care Vladimir Carpaci le detine in centrul Timisoarei.

- A fost agitație mare, astazi, pe strada din fața Catedralei Mitropolitane, care a fost inchisa circulației timp de aproximativ o ora. Ziua Pompierilor a fost marcata și la Timișoara, astfel ca reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Timiș au pregatit un program special. Festivitatea…

- Doar o mana de oameni s-a adunat, in aceasta seara, in Piața Operei din Timișoara, pentru a participa la protestul „O luna fara vinovați”, organizat la 30 de zile de la mitingul cu incidente din București. In jurul orei 20.00, doar puțin peste 50 de persoane s-au strans in centrul orașului. Protestatarii…

- Parcul Padurice a fost reabilitat in urma cu doi ani de firma Lovrintim, cu 4,6 milioane de lei fara TVA, adica peste 1,2 milioane de euro cu tot cu TVA. Timișorenii care vor sa se relaxeze acolo pot admira doua lacuri cu nuferi, precum și șapte gradini tematice – italiana, greceasca, spaniola,…

- Un „prezent” hotarat și ferm, dar pașnic – acesta este raspunsul Timișoarei la chemarea lansata de la București, de a protesta fața de modul in care coaliția PSD – ALDE și Guvernul Dancila conduc țara. The post Timișoara, din nou in strada! Protestatarii s-au adunat pentru a doua zi consecutiv in centrul…