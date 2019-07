Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Ciobanu a murit a doua zi de Paște, la varta de 43 de ani, intr-un cumplit accident de mașina, in timp ce se intorcea de la mare. La trei luni de la tragedie, un barbat face declarații uimitoare despre ce se intampla la mormandul designerului, aproape in fiecare zi. „Eu vin mereu la cimitir si…

- Familia și prietenii lui Razvan Ciobanu și-au luat ramas bun de la creatorul de moda la slujba de inhumare care a avut loc joi in Sectorul 5 al Bucureștiului. Designerul a fost condus pe ultimul drum de vedete din showbiz-ul autohton, printre care Catalin Botezatu, Raluca Badulescu, Rita Mureșan, Mircea…

- Au aparut ultimele imagini cu Razvan Ciobanu in viața! Ele sunt de duminica seara și au fost surprinse de camerele de supraveghere ale unui restaurant din Mamaia. Din imagini se poate remarca faptul ca fostul creator de moda se plimba debusolat pe terasa restaurantului. Conform martorilor, el ar…

- Joi, 2 mai, a avut loc inmormantarea lui Razvan Ciobanu, decedat in a doua zi de Paște, intr-un accident de mașina. Printre cei care l-au condus pe ultimul drum s-a numarat fostul iubit, Marius, dar și vedete din Romania precum Rita Mureșan și Mircea Solcanu. Marius, fostul iubit al lui Razvan Ciobanu,…

- Catalin Botezatu, cu ochii in lacrimi la funeraliile lui Razvan Ciobanu. "Suntem sortiți pieirii și cu toții greșim. De aceea, in aceste momente grele, rugam pe toata lumea sa respecte durerea familiei, a celor care l-au iubit foarte tare și, nu in ultimul rand, a prietenilor. Pentru noi, Razvan…

- Peste 100 de persoane, intre care și Iulia Albu, Rita Muresan, Oana Roman, Catalin Botezatu și Raluca Badulescu, s-au prezentat, joi la Cimitirul Progresul din Capitala, unde urmeaza sa fie inmormantat creatorul de moda Razvan Ciobanu, conform Mediafax. Marius Lazureanu, fostul iubit al designerului,…

- Peste 100 de persoane, intre care și Iulia Albu, Oana Roman, Catalin Botezatu și Raluca Badulescu, s-au prezentat, joi la Cimitirul Progresul din Capitala, unde urmeaza sa fie inmormantat creatorul de moda Razvan Ciobanu, conform Mediafax.Peste 100 de persoane s-au prezentat, joi dimineața,…

- Raluca Badulescu și Razvan Ciobanu erau buni prieteni, iar vestea morții designerului a daramat-o pe jurata de la Bravo, ai stil!. Aceasta a postat primul mesaj pe cotul de Instagram. „The way we are ... pentru ca suntem și vom fi mereu o singura ❤️ @razvan.ciobanu Drum lin catre lumina , Dumnezeu…