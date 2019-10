SCENE FABULOASE în GORJ! Şi-a prins soţul în maşina cu amanta şi a filmat tot! VIDEO Sotia inselata a crezut ca traieste un cosmar atunci cand si-a gasit sotul in masina cu o alta femeie. Cei doi erau complet dezbracati, fiind in plin moment intim, iar sotia, manata de nervi, n-a stat pe ganduri si i-a luat hainele femeii. Apoi, a devenit rapid agresiva verbal si s-a napustit spre masina unde sotul si amanta petreceau momente fierbinti: a scos rapid telefonul si a filmat intreaga scena, scrie Adevarul. Scandal amoros la Iasi. Si-a chemat amantul, l-a dezbracat, apoi si-a chemat sotul sa-l filmeze pentru santaj "Ma, stai potolita. Cu cine venisi?", a reactionat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

