- Pentru prima data de cand au ajuns pe ”Insula Iubirii”, Bogdan are ocazia de a o vedea pe iubita sa pentru prima data, insa nu fata in fata, ci la un Bonfire la care acesta poate afla tot parcursul lui Hannelore de la sosirea in Thainlanda.

- Cea de-a șaptea ediție a noului sezon „Insula iubirii” le-a adus pe concurente in fața unor situații destul de complicate, iar adevarurile ce au ieșit la iveala au nascut lacrimi de durere, furie și multa suparare.

- Mereu atenta la detalii și la aparențe, Hannelore va avea parte de un șoc, in aceasta seara, la ”Insula Iubirii”, de la ora 20.00, la Antena 1, cand un gest al iubitului ei o va arunca pe culmile disperarii. O alarma cu imagini graitoare și un Bonfire ii vor da ocazia lui Hannelore sa faca lumina in…

- Declaram deschis sezonul date-urilor pe "Insula Iubirii"! Hannelore este prima care are ocazia sa aleaga cu cine va admira frumusetile zonei. Dar, la scurt timp cupa ce isi desemneaza partenerul, lacrimile apar in ochii blondei.