- Tig, venita din calificari, s-a impus cu scorul de 6-3, 6-1, intr-o ora si 27 de minute. Dupa ce a trecut de calificari, Tig a invins-o in primul tur pe Anna Bondar (Ungaria, locul 193 WTA), iar apoi s-a impus in fata favoritei principale, letona Anastasija Sevastova (11 WTA) si apoi in fata sportivei…

- Patricia Tig s-a calificat, sambata, in finala turneului BRD Bucharest Open, dupa ce a invins-o pe Laura Siegemund, din Germania, cu 6-3, 6-1.știre in curs de actualizare

- Jucatoarea romana Patricia Tig evolueaza, sambata, in semifinalele BRD Bucharest Open (WTA), turneu dotat cu premii totale de 250.000 de dolari si gazduit de Arenele BNR din Capitala. Tig, singura romanca ramasa in competitie la simplu, joaca in primul meci al zilei, de la ora 15:00, pe Terenul Central,…

- Patricia Tig mentine vii sansele unui succes romanesc la BRD Bucharest Open 2019, cu o noua victorie entuziasmanta.Vineri seara, ea a reusit a doua victorie consecutiva in fata unei favorite a tabloului, invingand-o pe Kristyna Pliskova, scor 6-3, 3-6, 6-3, la finele unui meci care a durat…

- Jucatoarea romana Irina Camelia Begu (112 WTA) a fost eliminata, vineri, in sferturile de finala la BRD Bucharest Open dupa ce a fost invinsa de Laura Siegemund (Germania), scor 7-5, 6-2. Begu, care a avut nevoie de ingrijiri medicale la un deget in finalul primului set, a fost nevoita sa se recunoasca…

- Aflate pe tabloul principal al BRD Bucharest Open cu wild card, romancele vor da piept in faza urmatoare cu invingatoarele din intalnirea Irina Camelia Begu/Raluca Olaru, cap de serie numarul 1 - Giorgia Marchetti/Laura Pigossi (Italia/Brazilia).

- Jucatoarea de tenis Patricia Maria Tig s-a calificat in finala turneului ITF de la Cancun, cu premii de 15.000 de dolari, potrivit news.ro.Patricia Tig, cap de serie numarul 2, a trecut in semifinale de Melany Solange Krywoj, din Argentina, scor 6-6, 6-3. Citește și: Perechea Kristina…