Stiri pe aceeasi tema

- Deși șoferul camionului a reușit sa franeze, victima a fost lovita in plin, potrivit abcnews.go.com. Barbatul a fost transportat la spital și se afla in stare critica, avand mai multe oase rupte. Din fericire, medicii sunt optimiști in ceea ce privește starea lui de sanatate, scrie libertatea.ro.…

- O scena inspaimantatoare a fost inregistrata pe camerele de luat vederi amplasate pe o strada din Los Angeles. Un om al strazii care a vrut sa jefuiasca un barbat, l-a impins pe acesta sub roțile unui camion! Incidentul a avut loc miercuri.

- Scene șocante s-au petrecut in stația CFR din Barlad, dupa ce un barbat a incercat sa se sinucida aruncandu-se in fața unui tren. Presa locala a relatat ca motivul pentru care omul la recurs la acest gest a fost acela ca soția l-a parasit impreuna cu cei patru copiiși și-a facut un iubit in Italia,…

- Scene șocante au avut loc, aseara, intr-o localitate din vestul țarii. Un polițist a fost lovit cu toporul in cap de catre un barbat care se certa cu ginerele sau. Din fericire, omul legii nu a fost ranit grav. Potrivit unui comunicat transmis, astazi, de Parchetul de pe langa Tribunalul Caraș-Severin,…

- Atac de o violența extrema intr-o stație de tramvai din Timișoara. Trei oameni care mergeau la serviciu au ajuns la spital, dupa ce au fost snopiți in bataie de un individ necunoscut. Agresorul a fost prins de polițiști cateva ore mai tarziu.

- Scene incredibile la primele ore ale dimineții in orașul Timișoara. Un barbat a batut trei femei intr-o stație de tramvai. Una dintre ele a suferit rani grave și a intrat deja in operație, a informat opiniatimisoarei.ro . Totul s-a intamplat in zona Piața Sinaia, la ora 6.00 dimineața, cand cele trei…

- Autorul atacului de miercuri seara dintr-un bar din California, soldat cu 12 morti, este un fost militar care a facut parte din corpul de elita al puscasilor marini si era cunoscut de politie ca avand probleme psihice, au anuntat joi autoritatile locale, transmit Reuters si AFP. Atacatorul s-a sinucis…

- Scene incredibile, mai mult de plans decat de ras, s-au petrecut duminica seara la Marginea, dupa ce politistii de la sectia locala au tras pe dreapta un Audi 80, la volanul caruia era un barbat foarte incoerent si care mirosea puternic a alcool. In masina mai era un barbat, fratele celui de la ...