- Un salvamar care a incercat sa salveze o fata ce risca sa se inece pe plaja din Costinesti, din cauza curentilor marii, a fost batut de iubitul tinerei. Politistii au deschis o ancheta in acest caz.

- Un salvamar care a incercat sa salveze o fata ce risca sa se inece pe plaja din Costinești, din cauza curenților marii, a fost batut de iubitul tinerei, un cetațean marocan. Polițiștii au deschis o ancheta in acest caz.Potrivit Poliției Constanța, un salvamar din Costinești, in varsta de 43 de ani,…

- Politistii aradeni au demarat o ancheta dupa ce, pe Facebook, a fost postata, luni seara, o filmare in care un adolescent este batut cu pumnii si picioarele de un alt minor, doi suspecti fiind identificati deja in acest caz, potrivit Agerpres. Agresiunea ar fi avut loc luni, in localitatea aradeana…

- Un sofer in varsta de 42 de ani, care circula cu 127 de km/h in localitate si care a refuzat sa opreasca la semnalul politistilor, a fost urmarit de acestia, oamenii legii tragand trei focuri de arma pentru prinderea sa. Barbatul nu avea permis si se afla si sub influenta bauturilor alcoolice.Potrivit…

- Un barbat de 69 de ani suspectat de furt calificat si tentativa la aceasta infractiune, cu un prejudiciu de 50.000 de lei, a fost prins de politistii din Capitala, fiind retinut. In timpul actiunii politistilor el a incercat sa fuga, astfel ca unul dintre politisti a tras un foc de avertisment in…

- Scene cutremuratoare s-au petrecut astazi in Timiș. Un polițist aflat in misiune a fost impușcat. Totul s-a petrecut la Izvin. Polițiștii incercau sa prinda un barbat urmarit internațional, aveau informații despre traseul acestuia, așa ca i-au ieșit in cale și au incercat sa-l opreasca in trafic. Fara…

- Scene de violența au avut loc intr-un supermarket din orașul Moreni din Dambovița. Paznicul magazinului a fost batut cu salbaticie de un client care voia sa iasa cu un carucior plin cu alimente fara sa plateasca. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști. Un tanar de 23 de ani și-a facut…