Scene din Fast and Furious în Cavnic Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației, au descoperit și confiscat, in punctele de trecere și la frontiera verde, 22.600 pachete cu țigari de proveniența ucraineana in valoare de peste 250.000 lei, precum și 64 recipiente cu freon in valoare de peste 70.000 lei. In cursul noptii trecute, la Punctul de Trecere a Frontierei […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

