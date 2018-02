Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a dezvaluit cand s-a sarutat prima oara și unde a avut loc inițierea. Bianca Dragușanu, partenera de viața a prezentatorului de televiziune Victor Slav , nu a uitat primul sarut. De Ziua Indragostiților, intr-un interviu pe care l-a acordat in exclusivitate pentru revista Viva , Bianca…

- Scene incredibile intr-o localitate din Suceava! Un politist a fost luat la bataie de un minor, care a tabarat apoi cu o scandura si pe masina de Politie. Dupa scandalul din Scheia, procurorii nu au reusit sa-l retina pe adolescentul turbulent.

- “Don Juan-ul” care a reusit sa suceasca mintile mai multor femei celebre de pe scena showbiz-ului romanesc nu inceteaza sa uimeasca. „Printul” Cristea isi incearca, din nou, norocul, in afaceri. Spynews.ro a aflat, in exclusivitate, cati bani pune la bataie Adrian Cristea pentru a da marea lovitura.

- Adrian Cristea i-a atacat pe trei dintre cei mai promitatori fotbalisti romani. "Printul" spune ca Dennis Man, Florin Tanase si Ianis Hagi sunt prea firavi ca sa faca fata in fotbalul mare. Veste URIASA pentru IANIS HAGI. Visul lui Gica Hagi S-A IMPLINIT "Dennis Man si Florin Tanase…

- Adrian Cristea (34 de ani), fost jucator la Dinamo și FCSB, a vorbit despre situația ingrata in care se afla echipa alb-roșie și nu a ezitat sa-i critice pe Cosmin Contra și Adrian Mutu pentru politica manageriala impusa in "Ștefan cel Mare" vara trecuta. "S-au luat niște decizii greșite. Cosmin Contra…

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea au dispus, la data de 05 februarie 2018 retinerea inculpatului Trasca Dumitru Catalin si punerea in miscare a actiunii penale sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de omor. La data de 6.02.2018, in urma propunerii de arestare…

- Mai mult, in zona exista un indicator rutier prin care se interzice staționarea, iar șoferii sunt avertizați ca mașinile le vor fi ridicate de acolo. Soferul nu pare sa fie impresionat de indicatoare și nici de faptul ca vin mașini de pe contrasens. Abia in momentul in care iși da seama ca…

- Plan diabolic pus la cale de un barbat gelos. A blocat drumul pe unde trecea cu masina fosta iubita, iar apoi a sarit cu un cutit la gatul ei.Citeste si: Ministrul Muncii a facut ANUNTUL: Cand va fi prezentata noua lege a pensiilor Suparat ca iubita de 19 ani l-a parasit, barbatul a…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier produs in centrul Capitalei si in care au fost implicate patru autoturisme. Martorii spun ca accidentul ar fi fost provocat de un sofer care se batea cu partenera lui, in masina, ei continuand apoi scandalul in strada,…

- Scene socante la punctul de trecere a frontierei de la Sighet. Traficantii de tigari i-au stropit cu benzina pe politistii care i-au oprit pentru control. Masina politistilor a fost inendiata, iar unul dintre agenti a ajuns la spital.

- Un nou caz cutremura MAI! Un politist de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Olt si-a impuscat iubita, dupa care a incercat sa se sinucida. Barbatul de 33 de ani a supravietuit, dupa ce si-a pus pistolul la cap si a apasat pe tragaci, dar starea lui e grava si se afla internat…

- Scene socante, marti noapte, in Slatina. Un politist a ajuns in stare grava la spital, dupa ce s-a impuscat in cap. Se pare ca totul ar fi pornit in urma unui conflict pe care l-ar fi avut cu iubita lui.

- "Printul" Cristea se intoarce in fotbal! Cu toate ca vremurile sale de glorie au apus, Adrian Cristea este curtat de unul dintre cele mai titrate cluburi de pe meleagurile noastre, CFR Cluj, ocupanta primului loc in Liga I. Din cate se pare, fostul jucator este tentat sa accepte propunerea oficialilor…

- Veritabilul „Don Juan” care a reusit sa suceasca mințile mai multor femei celebre din showbiz-ul dambovitean nu inceteaza sa ne uimeasca. Chiar daca nu a mai pus piciorul pe minge de mai bine de un an, Adrian Cristea se intoarce in fotbal. O fosta campioana a Romaniei i-a facut o oferta de nerefuzat…

- Carabinierii din Paterno, Italia, l-au arestat Vasile Diaconu, un roman acuzat de violare de domiciliu, sechestrare de persoana și vatamare corporala. Romanul, in varsta de 27 de ani, ar fi facut parte dintr-un comando compus din șase persoane, inarmate cu bate, cuțite și șurubelnițe, care, pe 16 septembrie…

- Scene de groaza pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro: un sofer care sustine ca a pierdut controlul volanului a lovit in plin un grup de turisti aflat pe promenada. Un bebelus a fost ucis si cel putin 14 adulti au fost raniti.

- Scene de o cruzime fara margini intr-o localitate de langa Timișoara. Un inconstient a legat un caine de o mașina și l-a tarat pe strazile din sat, inainte sa-l abandoneze, mai mult mort decat viu, pe marginea drumului: l-a legat de un stalp si l-a lasat acolo sa moara.

- Adrian Cristea (34 de ani) nu inceteaza sa ne uimeasca! Candva vedeta pe terenul de fotbal, dar si un veritabil „Don Juan” pe strazile din Bucuresti, „Printul” a reusit sa ne surprinda din nou. Fara iubita si rupt total de sportul in care s-a consacrat, fostul star de la Dinamo si de la FCSB a ajuns…

- Relatia ”Reginei Sprancenelor” cu Adrian Cristea, ”Printul”, asa cum este cunoscut la noi, nu pare sa mai aiba sanse de reusita, iar celebra artista in domeniul make-up si beauty a vorbit despre incercarile din viata ei.

- Suzana Mates, cea cu care Victor Spirescu urma sa se casatoreasca, a povestit cum s-au scurs ultimele clipe de viața a iubitului ei. "Nu pot sa cred ca a gresit el, nu ar fi facut rau la nimeni! Stiu cum conduce si beat, si trez, era un nebun, dar avea control, nu se poate asa ceva! Inca stau…

- Iubita lui Victor Spirescu, primul roman care a ajuns in Marea Britanie dupa ridicarea restricțiilor la 1 ianuarie 2014, a vorbit sfașiata despre tragicul accident in care barbatul și-a pierdut viața. Viața tanarului de 37 de ani a fost curmata brusc, in urma unui accident de mașina petrecut in Anglia.…

- Au pus capat relatiei in vara, dar Adrian Cristea nu se poate obisnui cu gandul despartirii de Maria Pauna. Aflat la LOFT, “Printul” a reperat-o pe ”Regina sprancenelor”, a incercat sa poarte o discutie cu ea, insa ex-fotbalistul si-a luat flit din partea fostei partenere. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din…

- Scene socante s au petrecut in Iasi! Politistii au urmarit o masina ca in filme, iar cand au reusit sa o opreasca si sa l identifice pe barbat au avut parte de o mare surpriza. Aceasta era preot.

- Scene tragi-comice în comuna ieseana Costuleni! Un fost preot a fost surprins beat la volan de catre politisti. Barbatul, care, desi a fost raspopit, nu vrea sa renunte la sutana, a fost tras pe dreapta, dupa o urmarire ca în filme.

- Adrian Cristea (34 de ani) este, fara indoiala, unul dintre cele mai interesante personaje mondene din Romania. Fotbalist de meserie, cel poreclit „Printul” a „marcat” de zor la femei celebre. Bianca Dragusanu, Denisa Nechifor, cea alaturi de care are o fetita, si Maria Pauna sunt doar cateva dintre…

- Adrian Cristea si Denisa Nechifor nu mai formeaza un cuplu, insa au ramas in relatii bune, de dragul fetitei lor, Rania. Cei trei au petrecut Craciunul impreuna, ca o adevarata familie. A

- Cand vine vorba de fetița lor, Adrian Cristea și Denisa Nechifor sunt mai uniți ca niciodata. De Craciun, ”Prințul” a facut tot ce i-a stat in putința ca sa-și surprinda copilul cu cele mai frumoase cadouri.

- Anda Calin si-a gasit linistea alaturi de Liviu Varciu, caruia i-a daruit un o fetita superba in urma cu cateva luni. Bruneta se bucura din plin de momentele petrecute alaturi de familie si mai ales de micuta ei, de care nu se desparte nici o clipa.

- Scene șocante in județul Cluj, unde un copil a murit intr-un accident langa Dej, sub privirile parinților. Baiețelul de doar cinci ani a fost spulberat de o mașina care l-a smuls din mana mamei, dupa ce a vrut sa traverseze in fuga spre tatal sau. Copilașul se afla pe marginea șoselei, in satul Valea…

- Adrian Cristea pare sa fie urmarit de ghinioane. Daca in plan amoros a dat lovitura dupa lovitura, in afaceri, „Printul” este un adevarat dezastru, iar probleme uriase cu care s-a confruntat, in ultima vreme, l-au adus pe celebrul barbat intr-o situatie delicata...

- Adrian Cristea e din nou in carti! Dupa ce iesise din schema, in timpul relatiei cu ”Regina Sprancenelor”, fostul fotbalist si-a facut incalzirea cu bruneta Codruta, care, insa, se pare ca nu a stiut sa-l duca in prelungiri. In schimb,A CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , l-a prins in ofsaid pe…

- Scene de groaza în Iași dupa o bataie între doua clanuri de romi. Oamenii legii au intervenit, i-au încatușat, iar în drum spre mașina de poliție unul dintre scandalagii a spart cu cotul geamul autospecialei, transmite Realitatea TV.

- Dupa incidentul in care a fost implicat deputatul PSD, Ioan Terea, miercuri seara, deputatul PSD, Marian Valentin Popa, susține, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca a fost „victima” unui episod similar. Un grup de protestatari i-au blocat mașina, deputatul Popa precizand ca „aceasta șarada…

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili a fost retinut marti dimineata, in Kiev, dupa ce se urcase pe acoperisul cladirii, de fortele speciale ucrainene, SBU, dar masina in care se afla a fost inconjurata de simpatizantii acestuia, anunta deschide.md .

- Cel mai mic dintre criminali s-a indragostit nebunește de o femeie, in varsta de 28 de ani, care „i-a dat papucii” dupa ce a cheltuit cu ea banii luați de adolescent de la parinți. In dorința lui de a se intoarce la iubita, adolescentul a apelat la prietenul sau, mai mare cu doi ani, care s-a oferit…

- Scene socante, astazi, in New York City. Un barbat care se afla la volanul unui sedan alb a intrat intentionat intr-un grup de persoane pe trotuar. A Cel putin o persoana a murit, iar alte patru au fost ranite.

- Au spart o casa, au vrut sa fuga de la fata locului cu masina furata, dar pentru ca era defecta au incendiat-o. Este isprava a doi adolescenti din satul Danu, raionul Glodeni. Persoana pagubita este un consatean al suspectilor, care se afla, in prezent, la munca in Rusia.

- Dupa ce Daniel Onoriu si-a asumat vinovatia pentru incendierea masinii fostei sale iubite, Simona Chitac, fapta petrecuta in urma cu opt luni, se pare ca lucrurile par sa fi intrat pe un fagas normal. In urma incidentului, fostul pilot a fost condamnat la un an si patru luni de inchisoare cu suspendare,…

- Scene halucinante s-au petrecut in noaptea de duminica spre luni pe drumul județean care strabate comuna Moldova Sulița. Totul a plecat de la o sesizare venita luni dimineața, in jur de ora 5.00, cand un localnic a sunat la 112 si a sesizat ca un barbat este cazut pe partea carosabila, fiind ...

- Scene incredibile au fost surprinse sambata seara pe drumul judetean de pe raza comunei Udesti, unde un sofer care intrase cu masina in sant nu s-a putut tine pe picioare in fata politistilor care au ajuns la fata locului. Barbatul abia putea articula cuvintele, iar incercarea de a face cativa pasi…

- Conflictul a izbucnit din cauza ca șoferița, incepatoare, nu s-a grabit la semafor, iar asta i-ar fi enervat la culme pe ceilalți șoferi care au inceput sa claxoneze. BATAIE IN TRAFIC. Doi tineri au fost facuti KO dupa ce au atacat in trafic un luptator MMA VIDEO Potrivit martorilor,…

- Scene incredibile s-au petrecut duminica dimineata pe DN 17, la intrarea in Sadova dinspre Campulung Moldovenesc. Un tanar in varsta de 28 de ani a intrat in plin intr-o alta masina, dupa care a coborat si a tabarat pe tanara de la volanul celeilalte masini. Agresorul i-a smuls tinerei parul din…

- Sa vinzi o mașina veche de 21 de ani poate fi o sarcina destul de dificila, însa nu și pentru Max Lanman. Scriitorul și regizorul american a creat o reclama creativa și amuzanta pentru a vinde mai rapid mașina iubitei sale, Carrie Hollenbeck.

- Dupa ce si-a facut de cap la Londra alaturi de noua sa cucerire, Codruta, o bruneta originara din Cluj-Napoca, Adrian Cristea a revenit in forta in Romania! Primul lucru pe care „Printul” l-a facut pe meleagurile mioritice a fost sa-si vada fiica.

- Marele castigator al concursului „Automobilul anului pentru femei", editia din 2017, este hatchback-ul Hyundai Ioniq. Acelasi model a ocupat pozitia de frunte la categoria „cel mai bun automobil „verde" (ecologic)".

- Ce a facut Bianca Dragușanu inainte sa ramana insarcinata.Prezentatoarea tv a recunoscut pentru prima oara acest lucru, in direct, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D. Bianca Dragușanu și Victor Slav formeaza unul dintre cele mai solide cupluri de la noi. Au impreuna o fetița și se ințeleg…

- O masina a luat foc, sambata, pe Bulevardul Magherul din Capitala. Momentan nu se știe care a fost cauza incendiului. Pana la momentul transmiterii acestei știri, niciun echipaj de poliție nu era la fața locului.- revenim cu detalii