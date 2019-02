Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul Aurelian Temișan a marturisit ca era gelos pe Ștefan Banica pe vremea cannd acesta juca in seria de mare succes Liceenii, alaturi de Oana Sarbu. Ștefan Banica Junior și Oana Sarbu au facut furori cu ani in urma cu rolurile interpretate in seria de filme Liceenii, unde au dat viața personajelor…

- Scene șocante au putut fi urmarite pe internet, dupa ce un tanar și-a ucis cu sange rece iubita, in timp ce aceasta se afla Live, pe Facebook. Pe filmarea care a facut inconjurul lumii se aud impușcaturi, dar și strigate disperate ale fetei care il ruga pe iubit sa o lase in viața.

- Dorin Rotariu, mijlocașul lateral de 23 de ani de la AZ Alkmaar, a cerut-o de soție pe iubita lui, Floris-Ariana Costinea. Rotariu și Floris au mers in Londra, acolo unde fotbalistul i-a pregatit o surpriza romantica. Dorin a așternut mai multe lumanari și petale de trandafir pe jos, in forma de inima,…

- Un barbat din Bistrita s-a aruncat miercuri, 5 decembrie, de la etajul 4 al apartamentului pe care-l impartea cu iubita sa. La scurt timp dupa ce a cazut in fata blocului, locuinta a sarit in aer. Planul lui era ca, dupa ce se sinucide, fosta iubita si fiica lor sa moara in explozia provocata de el…

- Etta Ng Chok Lam, fiica starului filmelor cu arte marțiale Jackie Chan, a confirmat ca s-a casatorit cu iubita sa, Andi Autumn, o vedeta a internetului, potrivit bbc.com, scrie Mediafax.Etta Ng Chok Lam, in varsta de 19 ani, a publicat pe contul ei de pe platforma de socializare online Instagram…