Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Ion Țiriac și-a aratat una dintre casele pe care le deține in Capitala pentru revista Viva. A fost una dintre rarele ocazii cand acesta a deschis ușa reședinței sale. Ion Țiriac, a carui avere a ajuns la 1,2 miliarde de dolari , este unul dintre cei mai mari jucatori de tenis pe care…

- Tupeul șoferilor poate atinge uneori cote inimaginabile. In incercarea de a scapa de traficul infernal, un șofer de taxi a reușit sa-i scandalizeze pe ceilalți participanți cu gestul sau de-a dreptul iresponsabil.(CITEȘTE ȘI: UN ȘOFER TURC A FACUT PRAF OPT MAȘINI IN CAPITALA! BARBATUL ERA BAUT) Pentru…

- O eleva dintr-o localitate din judetul Vaslui a fost injunghiata vineri, 30 martie, in cancelaria scolii in care aceasta invata, informeaza Digi 24. Agresorul este un tanar de 24 de ani, care ar fi, potrivit sursei citate, prietenul fetei. Eleva a fost ranita la mana stanga, in prezenta mamei sale.…

- Cum vad fosti sefi ai Armatei romane si fosti oficiali guvernamentali de la Chisinau reunificarea Romaniei si Republicii Moldova, care e greutatea Rusiei intr-un asemenea proces si care sunt pasii "marunti" necesari in pregatirea scenei printr-o unire informala? Ideile au fost consemnate la reuniunea…

- O șicana in trafic s-a lasat cu pumni și picioare, zilele trecute, in Capitala. Pe Splaiul Independenței, la ora de varf, un șofer care conducea o mașina cu numar de Bulgaria a taiat fața mai multor mașini. Unul dintre șoferii carora le-a taiat fața, un baiat de 19 ani, l-a claxonat. In acel moment,…

- Primarul General al Bucurestiului, Gabriela Firea s-a intalnit marti cu vicepremierul Republicii Moldova, Iurie Leanca, cu care a discutat despre proiectele pe care cele doua capitale le vor dezvolta in perioada urmatoare.

- "Avand in vedere discutiile purtate la inceputul acestei luni la Chisinau, in cadrul carora am stabilit obiectivele de investitii prioritare pentru capitala Moldovei, pe care le poate sprijini Bucurestiul, in perioada imediat urmatoare o delegatie formata din specialisti ai Municipalitatii in domeniul…

- La 100 de ani distanța de unirea Romaniei cu Basarabia , moldoveanca Irina Rimes a acceptat sa ne povesteasca cat de mult ar ajuta-o sa se revina la tratatul din 1918 pentru ca astfel …ar scapa de birocrație. Irina Rimes a fost in depresie in primele luni de viața in Capitala. Inca de pe vremea cand…

- Guvernarea de la Chișinau trebuie sa creasca eforturile de implementare a reformelor pentru ca cetațenii sa se bucure de avantajele de apropiere de UE. Declarațiile aparțin eurodeputatului Siegfried Mureșan, in contextul cadoului de 42 de automobile facut de UE Republicii Moldova.

- Platforma Unionista Actiunea 2012 anunta „un spectacol tricolor de exceptie” care va fi organizat duminica la Chisinau, 25 martie, in Piata Marii Adunari Nationale de la Chisinau la „Marea Adunare Centenara”. Potrivit organizatorilor Alianta pentru Centenar, toate primariile care au semnat declaratiile…

- Igor Dodon spune ca „exista riscul ca dusmanul numarul unu al Republicii Moldova sa fie romanii”. Afirmația a fost facuta intr-un inteviu pentru Radio Europa Libera, in care președintele moldovean a vorbit despre miscarea unionista de la Chisinau. „Cred ca pericolul numarul unu acum pentru Republica…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezenta AICI imaginile care dovedeau inceputul unei relații intre Maria Simion și Dacian Varga. Cei doi s-au distrat intr-un club din Capitala, alaturi de prieteni comuni. La o luna distanța, fotbalistul – donjuan și frumoasa vedeta și-au asumat relația! Cel…

- Traficul din Capitala da multe batai de cap șoferilor și se pare ca nervii au cedat. Astazi, in jurul orei 15.40, prin apel 112, un conducator auto a sesizat ca a fost sicanat in trafic, pe raza Sectorului 2, ulterior unul din ocupantii celeilalte masini tragand mai multe focuri asupra autoturismului…

- Tanara in varsta de 24 de ani a comandat dimineata o masina pe aplicatie pentru a ajunge la serviciu. Locuieste la iesirea din cartierul Militari si incerca sa ajunga la Politehnica. Cand i-a atras atentia taximetristului ca a ales un traseu mult mai lung decat cel pe care il stia ea barbatul si-ar…

- Presedintele Partidului Liberal (PL) din Republica Moldova, Mihai Ghimpu, a anuntat marti ca deputatii grupului liberal au inregistrat in parlamentul de la Chisinau un proiect de lege privind Declaratia de Unire a Republicii Moldova cu Romania, relateaza portalul Agora.md, preluat de Agerpres.

- Ministrul moldovean al Justitiei, Alexandru Tanase, a demisionat, duminica, in urma unor interceptari telefonice aparute in presa privind o discutie intre Tanase si omul de afaceri Veaceslav Platon, condamnat ulterior in dosarul fraudelor din sistemul bancar moldovenesc, relateaza site-ul Unimedia.…

- Scene incredibile la Bursa Locurilor de Munca din Targoviște. Asistații social au fost treziți cu noaptea in cap pentru a participa la targul de joburi. Primarul a vrut sa le dea o șansa sa se angajeze și sa nu mai stea la mila statului, insa vechile moravuri pier greu. Așa ca au venit cu sutele, dar…

- Candidatul PPDA la functia de primar de Chisinau, Andrei Nastase, afirma ca principalul sau adversar in alegerile anticipate din Capitala va fi „candidatul comun al lui Plahotniuc si Dodon, Silvia Radu”.

- Un barbat in varsta de 30 de ani si feciorii acestuia in varsta de un an si trei ani s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Cazul a avut loc in seara de marti, 7 martie, intr-o locuinta de pe strada Grenoble din Capitala, transmite IPN.

- România urmarește pâna la fiecare leu modul cum sunt cheltuiți banii pe care îi acorda Republicii Moldova. Declarația a fost facuta de ambasadorul României la Chișinau, Daniel Ionița, în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune…

- Vremea rea a perturbat activitatea Aeroportului International din Capitala. Din cauza cetii dense, zborurile de dimineata spre Istanbul si din Istanbul spre Chisinau, au fost anulate, iar rutele spre Bucuresti si Moscova au fost amanate cu o ora.

- Gabriela Firea se afla la Chisinau, intr-o vizita oficiala. "In ceea ce priveste promisiunea pe care am facut-o referitoare la elevii si studentii din Chisinau, va informez ca vom oferi un numar de 500 de tabere in sezonul estival pentru elevii din Chisinau si un numar similar pentru studenti", a…

- Procuratura municipiului Chisinau a finalizat urmaririea penala si a trimis in judecata cauza penala de invinuire a unui cetatean al Frantei, retinut acum o luna pentru proxenetism, noteaza Noi.md. Potrivit probatoriului, in luna ianuarie 2018, dupa ce a facut cunostinta, pe o retea de socializare,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, insotita de o delegatie de membri ai Executivului, a efectuat, marti, o vizita la Chisinau, unde a avut o intrevedere cu premierul Pavel Filip, la finalul careia cei doi sefi de guvern au sustinut declaratii comune de presa.

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca a trimis conducerii guvernului si parlamentului propunerea ca urmatoarea reuniune a Consiliului de Securitate sa aiba loc miercuri, in contextul in care numarul localitatilor din Republica Moldova care…

- Tragedia de duminica seara, cand medicul stomatolog Alexei și-a ucis soția apoi s-a atuncat de la etaj, a lasat in urma un copil orfen, de doar 20 de zile. Bebelușul se afla intr-un spital din Chișinau. Medicul Iurie Dondiuc sustine ca starea de sanatate a nou-nascutului este stabila, dar bebelusul…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi o intrevedere cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, cu ocazia vizitei de lucru a oficialului roman la Bruxelles. In cadrul intrevederii, premierul Viorica Dancila a reiterat sprijinul puternic al Romaniei pentru consolidarea proiectului…

- Medicii rezidenti din Chisinau vor putea participa la programe de internship in spitalele din Bucuresti, iar elevii olimpici din capitala Republicii Moldova vor fi rasplatiti cu tabere la mare si la munte...

- O fetita a trecut printr-o sperietura groaznica. Aflata cu familia in mall, aceasta a fost pe punctul de a fi rapita de un individ cu probleme psihice, cunoscut in cartierul Pantelimon. Mama copilei si-a expus imediat povestea pe Facebook.

- Peste viu fara acte de provenienta! Asta au gasit in adiacentul Pietei Centrale ofiterii de investigare a fraudelor economice ai sectorului Centru din cadrul Directiei de politie a mun. Chisinau. La fața locului forțele de ordine au constatat ca un grup de persoane, avind o ințelegere prealabila, au…

- Patru solisti de talie internationala care si-au finalizat studiile la Cluj, iar acum canta pe mari scene ale lumii, fac parte din distributia celei dintai premiere din acest an a Operei Nationale Romane din Cluj-Napoca, "Elixirul dragostei", de Gaetano Donizetti, care va avea loc sambata. Cei patru…

- CHIȘINAU, 5 feb – Sputnik. Agenția Servicii Publice va elibera pașapoarte de tip nou, începând cu 5 februarie. Noile documente vor avea un grad sporit de protecție, dar și un design nou. Continutul informational al acestora corespunde cerintelor internationale si legislatiei din…

- Așadar, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va efectua, luni, 5 februarie, o vizita oficiala la Chisinau, la invitatia ministrului Apararii din Republica Moldova, Eugen Sturza, a informat MApN. Pe parcursul acestei vizite, ministrul Mihai Fifor va fi insotit de seful Statului Major…

- Primarul general interimar de Chisinau, Silvia Radu, s-a intalnit sambata, 3 februarie, cu primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, care se afla intr-o vizita in Republicii Moldova. Discutiile dintre cei doi primaru s-au axat pe aspecte ce tin de aprofundarea colaborarii bilaterale, schimb de experienta…

- Compania poloneza de zahar Krajowa Spolka Cukrowa a investit pina in prezent circa 25 de milioane de euro in Moldova in dezvoltarea Companiei Moldova-Zahar, inființata pe 21 ianuarie 2011. Datele au fost citat de catre președintele companiei menționate, Henryk Wnorowski, la o intilnire cu vicepremierul…

- Jucatoarele lui CSM București au fost surprinse la dușuri dupa meciul caștigat luni pe terenul lui Roman, scor 29-25. Organizatorii n-au pus niciun fel de perdea in zona geamului de la dușuri, iar jucatoarele din Capitala au fost surprinse in toata splendoarea lor de spectatorii care plecau de la meci.…

- Desi avea peste 180 km/h, conform primelor informatii, soferul masinii care s-a rasturnat a reusit sa scape teafar din accident. Cancan.ro a publicat imagini in premiera de la locul accidentului si dupa cum se poate vedea, doar o minune l-a pastrat in viata pe vitezomanul care avea sa ajunga…

- Ex-președintele Republicii Moldova, Petru Lucinschi, implineste astazi 78 de ani. S-a nascut la 27 ianuarie 1940 in satul Radulenii-Vechi, Floresti. Membru al PCUS din 1964. A absolvit Universitatea de Stat din Chisinau, Facultatea de Filologie și Istorie (1962). De la 1 decembrie 1996 pina la 4 aprilie 2001…

- Victimele Holocaustului au fost astazi comemorate in cadrul unui proiect muzical moldo-israelian al compozitorului Baruch Berliner (Israel). La ceremonia, organizata de Centrul cultural evreiesc KEDEM și gazduita de Filarmonica Naționala "S.

- Diaspora moldoveneasca din Canada își doresc ca autoritațile de la Chișinau sa le expedieze mai multe abecedare „Albinuța”, semnate de Grigore Vieru. Solicitarea a fost transmisa în cadrul unei întâlniri a șefului Biroului Relații cu Diaspora (BRD), Olga Coptu,…

- Judecatoria din Chisinau a respins, luni, cererea fostului presedinte al României Traian Basescu privind anularea decretului de retragere a cetateniei Republicii Moldova semnat de Igor Dodon, relateaza deschide.md.

- Numarul de utilaje necesare pentru deszapezire in capitala va fi marit. Despre aceasta a anunțat primarul general interimar, Silvia Radu, care a dispus ca pretorii de sector sa-i contacteze și pe agenții economici externi pentru intervenție, noteaza NOI.md. Totodata, Silvia Radu a transmis o telefonograma…

- Noua orase, printre care si Chisinau, capitala Republicii Moldova, sunt interesate sa gazduiasca Supercupa Europei din anul 2020, a anuntat Uniunea Europeana de Fotbal Amatori (UEFA). Potrivit forului european noua federatii nationale s-au aratat interesate de organizarea Supercupei Europei din 2020.A

- Trecerea subterana de pe Viaductul din preajma Spitalului Clinic Municipal nr. 1, va fi reparat[, noteaza NOI.md. O dispoziție in acest sens a fost emisa de Primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu. Despre starea deplorabila a pasajului subteran pietonal seful administratiei…

- Institutul Cultural Roman "Mihai Eminescu" la Chisinau organizeaza pe 15 si 16 ianuarie o serie de manifestari dedicate Zilei Culturii Nationale in capitala Republicii Moldova. Ziua de 15 ianuarie, cu incepere de la ora 10,00, va debuta cu o depunere de flori la bustul lui Mihai Eminescu,…

- A urcat beat la volan, iar cand a fost prins, s-a luat la harta cu politistii. Este isprava unui tanar in varsta de 27 de ani din Capitala, care a fost tras pe dreapta, dupa ce oamenii legii au observat ca acesta conducea haotic.

- Trebuia sa fie cea mai frumoasa zi din viata ei, insa a trait un adevarat cosmar! O tanara din Republica Moldova a nascut in toaleta Institutului Mamei si Copilului din Chisinau, trecand prin chinuri greu de imaginat.