- Zeci de mii de protestatari au luat cu asalt capitala statului Chile ridicând baricade de foc și confruntându-se cu poliția întrucât promisiunile președintelui Sebastián Piñera privind reformele economice nu au reușit sa calmeze revoltele care au dus la cel puțin…

- Sindicatele din industria de aparare anunta proteste, din cauza nerespectarii de catre guvern a angajamentelorSindicatele din industria de aparare anunta proteste, miercuri si joi, in Piata Victoriei, din cauza nerespectarii de catre Guvern a angajamentelor asumate. Sindicalistii cer respectarea…

- Scene terifiante la Hong Kong, unde s-a incheiat a 13-a saptamana de proteste pro-democratice. Politistii au intervenit in forta asupra unui grup de manifestanti, chiar intr-o statie de metrou.

- Scene terifiante in Capitala! O tanara a fost trasa de par si urcata intr-o masina de un individ, in spatele unui hotel din Piata Universitatii. Totul s-a intamplat sub privirile mai multor persoane, dar nimeni nu a intervenit. O tanara a fotografiat masina si barbatul a injurat-o si s-a repezit spre…