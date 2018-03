Stiri pe aceeasi tema

- Premiera la „Ferma Vedetelor”. Scrisoarea de adio lasata de Andrei Duban in ziua in care a parasit competiția a adus o premiera in celebra ferma. Actorul a avut cate un gand pentru aproape toți concurenții ramas in cursa pentru premiul de 50.000 de euro. Iar soției sale i-a urat sa ajunga in finala…

- Monica Barladeanu, in doliu dupa moartea lui Andrei Gheorghe. Vestea trista din aceasta noapte a picat ca un trasnet asupra celor care l-au cunoscut. Iar printre aceștia se numara și prezentatoarea emisiunii „Ferma Vedetelor”. Monica Barladeanu a scris la cateva minute bune dupa ce s-a aflat ca Andrei…

- Ferma Vedetelor 2018. Iulia Vantur a ajuns la ferma. Iubita lui Salman Khan a luat-o prin surprindere pe Monica Barladeanu, dupa ce au aparut pe internet imagini cu aceasta la ferma. Fosta prezentatoare TV a avut cate un gand pentru fiecare concurent de la cunoscuta competiție, dar și pentru nea Rața…

- Andrei Duban a parasit ”Ferma Vedetelor! Batalia decisive a dat-o cu Cristi Mitrea, cel care l-a provocat la duel. Lupta a fost echilibrata, dar a fost caștigata, in cele din urma, de Mitrea. Astfel, Duban a parasit competiția. Cel provocat la duel are dreptul sa aleaga forma de lupta. Astfel ca Andrei…

- Reality show-ul „Ferma Vedetelor” genereaza probleme intre soții Duban. Alcoolul consumat de Andrei se pare ca i-a dat mari batai de cap soției acestuia, Grațiela, care l-a acuzat pe celebrul actor ca a intrecut masura.

- Raluca de la Asia Express s-a accidentat in timpul unei probe a show-ului. Impreuna cu colega ei de echipa, Ana Baniciu, Raluca trebuia sa culeaga furnici roșii pe care sa le adune intr-o galeata. Intr-o clipa de neatenție, Raluca s-a accidentat la genunchi. Din fericire, nu este nimic grav. „Am simțit…

- Cristi Mitrea și Wanda iau cu asalt “Ferma vedetelor”. Ferma vedetelor continua, maine seara, de la 20:30, jocul pentru marele premiu de 50.000 de euro și titlul de fermierul anului cu noi surprize pentru concurenți. Cand se bucurau ca incep sa le ajunga paturile pentru a dormi comod, fermierii ramași…

- Scene desprinse din filmele cu mafia siciliana s-au derulat duminica dupa-amiaza in centrul orasului Pitesti. Trupul unui tanar a fost aruncat din masina, acesta murind inainte ca echipajele de la Ambulanta sa soseasca. Din cate se pare, acesta ar fi murit dupa ce a consumat droguri, iar prietenii…

- Scene incredibile cu englezoaice „rapuse” de alcool pe strazile din Londra au facut deja inconjurul presei internaționale. Ei bine, nu doar ele beau pana cad din picioare, iar imaginile din Centrul Vechi, de Ziua Femeii, pe care CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, le publica in exclusivitate, arata…

- Scene incredibile la Bursa Locurilor de Munca din Targoviște. Asistații social au fost treziți cu noaptea in cap pentru a participa la targul de joburi. Primarul a vrut sa le dea o șansa sa se angajeze și sa nu mai stea la mila statului, insa vechile moravuri pier greu. Așa ca au venit cu sutele, dar…

- Zilele trecute Andrei Stoica a plecat acasa, din cauza unei accidentari la genunchi și a fost inlocuit deja. Andrei Stoica a renunțat la competiția din Republica Dominicana, la sfatul medicilor. Producatorii s-au hotarat sa-l inlocuiasca cu Bruce, pe numele sau real Valentin Chiș (28 de ani), un dansator…

- Jocurile Paralimpice 2018. La ediția din acest an, care va avea loc la la PyeongChang, Coreea de Sud, in perioada 9-18 martie, Romania va fi reprezentata doar de snowboarderul Mihaita Papara. Delegația noastra este compusa din cinci persoane și a ajuns, miercuri, in Satului Paralimpic. “Tricolorii”…

- EXATLON 7 martie. Clipe de coșmar a trait unul dintre participanții aflați la indragitul concurs care se filmeaza in Republica Dominicana. In timpul unei probe care s-a desfașurat pe plaja, el s-a accidentat cumplit, iar in ajutorul sau au fost chemați de urgența medicii. EXATLON 7 martie. El e concurentul…

- Ediția din aceasta seara de la „Ferma Vedetelor” a inceput cu certuri. Discuțiile s-au aprins dupa ce Grațiela Duban, care e fermierul saptamanii, i-a desemnat pe cei doi servitori. Aceștia sunt Diana Dumitrescu și Cosmin Natanticu. Actrița se gandește deja pe cine sa provoace la duel. Drama lui Catalin…

- Alerta maxima intr-o aeronava Boeing 737-800, cu 78 de pasageri la bord. Un barbat a incercat sa patrunda in cabina pilotilor unui avion EgyptAir care zbura pe ruta Oman-Egipt, atacand membrii echipajului, a anuntat compania aeriana. Atacatorul, un cetatean egiptean, nu era inarmat si a fost imobilizat…

- In ediția de luni seara (5 februarie) de la „Ferma Vedetelor”, Catalin Neamțu (36 de ani) și-a deschis sufletul in fața lui Daniel Iordachioaie, caruia i-a povestit drama copilariei sale. Actorul a fost extrem de marcat de moartea mamei lui și a ținut aceasta tragedie ascunsa foarte mult timp. Mama…

- Carmen Minune știe sa sa petreaca in orice condiții! Invitata la petrecerea unei bune prietene, fiica manelistului Adi Minune a reușit sa incinga atmosfera cu un gest care i-a lasat pe toți prietenii sai cu gura cascata. Totul s-a petrecut de fața cu iubitul ei, care a ramas fara nici o reacție! Inm…

- A fost o seara plina de suspans la „Ferma Vedetelor”! Și asta pentru ca fiecare dintre concurenți simțeau cate un carusel de emoții. In plus, la duel au participat familia Duman și cuplul Dragoș Moștenescu – Narcisa Suciu. In timpul probelor, tensiunea a atins cote maxime, iar la final a fost anunțata…

- A fost o seara plina cu emoții negative, dar și unele pozitive la „Ferma Vedetelor”. In timpul unei vizite, prezentatoarea emisiunii, Monica Barladeanu a venit cu o scrisoare care era destinata unei echipe aflata in competiție. Este vorba despre Andrei Duban și superba lui soție, Grațiela. Imediat ce…

- Dupa aproape o luna de cand au pașit la „Ferma Vedetelor”, concurenții au nervii intinși la maximum. Motivele sunt multe, iar printre ele se numara și comportamentul neadecvat și criticat de unii al Ronei Hartner. Actrița face și face și reușește sa instige pe toți cu gesturile sale. In seara aceasta,…

- S-au scurt momente neplacute pentru Daniel Iordachioaie in timp ce concureaza alaturi de Rona Hartner la „Ferma Vedetelor”. Din nefericire, partenera lui de concurs nu a fost atenta atunci cand artistului i-a fost rau, iar cea care a avut grija de el a fost Narcisa Suciu. Problemele medicale i-au pus…

- A fost un episod neplacut in cadrul ediției din aceasta seara de la „Ferma Vedetelor”! Totul a inceput la scurt timp dupa ce Majda Aboulumosha și Cosmin Natanticu au mers sa mulga oile și caprele. La scurt timp dupa ce a intrat in grajd, comediantul a ieșit ca din pușca, iar in urma incidentului, partenera…

- Trei zile de viscol au izolat localitati intregi din sudul si estul tarii. Oamenii afectati cer ajutor in continuu - drumurile spre casele lor sunt blocate, batranii nu mai au alimente si medicamente. Au fost sute de misiuni de salvare.

- Scene halucinante intr-un supermarket din Arges! Dialogul dintre un client si o vanzatoare a ajuns viral pe internet. Tot incidentul s-a petrecut intr-un magazin Kaufland. Dupa ce filmuletul a fost postat pe internet, reprezentantii lantului de magazinea au retras produsele de la vitrina si le-au distrus.…

- Scene dezgustatoare pe rafturile unui supermarket din Marea Britanie! Un cuplu a avut parte de socul vietii, dupa ce a fost la un magazin din orasul lor si a cumparat mai multe caserole de fructe. Salma Riaz, in varsta de 32 de ani, si sotul sau, Kamran, au decis sa mearga sa cumpere fructe proaspete…

- Un jurnalist de investigații din Slovacia și partenera sa au fost gasiți morți in propria casa. Potrivit purtatorului de cuvant al poliției, barbatul care lucra la la aktuality.sk și iubita lui au fost asasinați, iar crimele ar avea legatura, „cel mai probabil”, cu ancheta la care lucra Kuciak. Știrea…

- Mircea N. Stoian a aflat „rețeta” dupa care PRO TV iși alege caștigatorii emisiunilor. Jurnalistul susține ca și in edițiile trecute de la „Ferma Vedetelor” s-au luat in considerare aceleași criterii. Și nu vorbim doar de „Ferma”, ci și de alte show-uri marca PRO TV, precum „Fort Boyard”, „Supraviețuitorul”…

- Madalina Manole a fost comemorata de colegii de scena la 7 ani, 7 luni și 7 zile de cand a murit. In afara artiștilor, la slujba de pomenire au mai participat tatal și fratele celui supranumite “Fata cu parul de foc”, dar și mai multe rude. Anca Turcasiu, Octavian Ursulescu, Silvia Chifiriuc si Nico…

- E frumoasa, e deșteapta și are o cariera frumoasa, iar soarele pare ca a ramas pe strada ei și a partenerului sau de viața, Smiley. Și totuși, mulți clipesc de doua ori cand aud cați ani are Gina Pistol, pentru ca, datorita stilului de viața sanatos pe care il are, vedeta a reușit sa pacaleasca […]…

- Rugamintea i-a fost ascultata! Iar Diana Dumitrescu a primit in cea de-a zecea zi petrecuta la „Ferma Vedetelor” testul de sarcina pe care l-a cerut. Actrița a avut un gest surprinzator pentru mulți in momentul in care nea Rața i l-a dat. Daca intr-una dintre zile concurenții de la „Ferma Vedetelor”…

- Primul care a plecat de la „Ferma Vedetelor” in noul sezon este un barbat, spre surprinderea fanilor emisiunii. El și-a luat gandul de la premiul cel mare, in valoare de 50.000 de euro, iar cand a parasit competiția nu a varsat nicio lacrima de tristețe. Citește și: Diana Dumitrescu nu a mai suportat…

- Aflata in competiția de la „Ferma Vedetelor”, Diana Dumitrescu a ajuns la capatul puterilor din cauza de stresului provocat in timpul filmarilor. In fața unei camere, actrița și-a spus ofurile, dupa ce in urma cu o zi a creat multa valva cu imaginile in care a cerut un test de sarcina. Diana Dumitrescu…

- Diana Belbița se numara printre concurentele cele mai iubite de la „Exatlon”, competiția care se bucura de milioane de fani. „Prințesa Razboinica”, așa cum a fost numita datorita modului in care se lupta atunci cand e in competiție „a scapat” pe Internet imagini in care apare cu fața plina de rani.…

- Diana Dumitrescu este una dintre vedetele care au participat la Ferma Vedetelor, iar simptomele pe care le-a avut a ingrijorat-o pe blondina și a cerut sa i se aduca un test de sarcina. „Nea Rața, te rog sa imi aduci cand vii, un test de sarcina, ca este posibil”, i-a spus vedetea in șoapta pentru […]…

- Anastasia Cecati a fost inmormantata miercuri, in fața unor rude și prieteni impietriți de durere și cu lacrimi pe obraji. Mama actriței care a jucat și in Las Fierbinți și-a jelit fiica și a implorat Cerul sa o ia pe ea in locul celei ucxise cu sange rece chiar de soț. ”Doamne, ia-ma pe mine!”, […]…

- Șase perechi de vedete muncesc pe rupte la ferma, in mijlocul munților, dar dorul de casa și tensiunile i-a facut deja pe unii dintre concurenți sa clacheze. Invitata in emisiunea „Vorbește lumea”, Andreea Ibacka a dezvaluit despre ce se intampla in culisele de la „Ferma Vedetelor”, lucruri care nu…

- Exatlon 20 februarie. Vizita neașteptata in echipa Faimoșilor! Pe atunci, aceștia se aflau in coteț. Un șobolan a intrat peste ei, dar tarziu și-au dat seama, fiind intuneric. Exatlon 20 februarie. Diana Belbița știe cel mai bine cum e sa se plimbe un șobolan pe la capul tau. Ea a pocestit ce s-a intamplat.…

- Scene socante petrecut la Spitalul din Mioveni, judetul Arges, unde un tanar de 25 de ani a fost retinut luni noapte (19 februarie), dupa ce a batut cu salbaticie un medic de garda. Retinut luni seara pentru 24 de ore, agresorul urmeaza sa ajunga in fata unei instante care va decide daca va fi arestat…

- O femeie de 73 de ani, din Targu-Jiu, a murit, luni dimineața, in plina strada. Pensionara se afla langa Piața de Flori din centrul municipiului cand i s-a facut rau. Batrana se afla la cumparaturi. Ea a apucat sa le spuna vanzatorilor ca are nevoie de ajutor. Eforturile medicilor de la Ambulanța…

- Victor Slav și Bianca Dragușanu au fost weekend-ul trecut la munte. Din pacate, prezentatorul tv a suferit un accident și s-a ranit destul de serios la picior. Victor Slav este nevoit sa se deplaseze in carje o anumita perioada de timp. Partenera lui de viața a facut tot posibilul pentru a-l ajuta și…

- Se pare ca la Exatlon se naște o noua idila. Ștefan (25 de ani) și Alina (31 de ani) din echipa „Razboinicilor” par din ce in ce mai apropiați. Ambii sunt tineri și frumos, iar telespectatorii cred ca intre cei doi poate fi o relație. Alina sta mai mult langa Mariana, dar anumite gesturi și […] The…

- A fost fericire mare in tabara „Razboinicilor”, dupa ce aceștia au caștigat ingredientele unei petreceri in fața „Faimoșilor”, la un scor de 10-6. Dupa victorie, s-a dansat, s-a cantat și s-a mancat pe indelete la petrecere. S-a lasat și cu cateva lecții de dans. Alex a vrut sa fie profesorul de dans…

- Barbatul in varsta de 82 de ani a zacut aproximativ jumatate de ora in mijlocul stazii, deși cel puțin trei martori au sunat la „112", scrie stirineamt.ro. Primii care au ajuns la fața locului au fost politistii, care la randul lor au chemat o ambulanța. "S-a sunat la Ambulanta ...…

- O fata de 15 ani a fost lovita in aceasta seara pe o trecere de pietoni din cartierul Broșteni de catre un șofer neatent. Minora traversa strada regulamentar prin dreptul supermarketului Penny cand a fost acrosata de o masina. Un echipaj de la Ambulanța este la fața locului și ii acorda copilei primele…

- Scene uluitoare in Iași, unde o ambulanța a fost trasa de cai la Institutul de Psihiatrie Socola. Autosanitara, care trebuia sa transporte un pacient, a ramas inzapezita zeci de minute chiar in curtea unitații medicale. Cinci oameni au impins-o de zor, insa soluția salvatoare a fost o caruța cu doi…

- CSU Craiova a caștigat amicalul cu Lechia Gdansk, scor 1-0, insa și-a pierdut unul dintre cei mai importanți jucatori. Alexandru Baluța (24 de ani) a ieșit plangand de pe teren dupa ce a fost calcat pe glezna de un adversar. La final jucatorul a recunoscut ca a trecut prin momente critice: "Da, s-a…

- Accident la Bizighești, pe DN 2/E 85. Un pieton care a traversat fara sa se asigure a fost lovit de un autoturism BMW. Pietonul a fost preluat de Ambulanța și transportat la spital.

- ULTIMA ORA…Unul dintre muncitorii care lucreaza la repararea avariei conductei de apa din centrul municipiului Vaslui a fost luat, in urma cu puțin tip, de catre o ambulanța SMURD și transportat la spital. Barbatului i s-a facut brusc rau și a cazut din picioare. A fost prins de catre colegii sai inainte…