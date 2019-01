Scene de infarct în Mureş. Un Hummer a intrat în dormitorul unor localnici FOTO O femeie in varsta dormea intr-un pat din camera in care a ajuns masina, fiica ei se pregatea si ea sa se bage in pat. Aceasta din urma a avut o reactie inspirata si a reusit sa isi ia mama pe sus si sa o scoata afara din casa, in timp ce masina s-a oprit in usile unui dulap. Casa a ramas fara gaze, fara curent si cu un zid daramat, iar soferul Hummerului, un barbat din Bistrita, a promis ca ii va ajuta pe proprietari sa repare totul. El a povestit ca o masina i-a taiat calea, iesind de pe un drum secundar, si ca sa evite impactul a tras de volan, a trecut peste sant si s-a oprit in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O tanara soferita de 25 de ani a fost ranita, ramanand incarcerata, marti, intr-un accident rutier pe DN 15 A, la iesirea din municipiul Reghin catre Bistrita, din cauza neadaptarii vitezei la...

- Potrivit sursei citate, nimeni nu a fost ranit. ''Politistii din cadrul Biroului Rutier Targoviste au urmarit in trafic conducatorul unui autoturism care nu a oprit la semnalul executat de acestia. Pentru oprirea autovehiculului, politistii au folosit armamentul din dotare, au executat 5 focuri de…

- Scene de violența au fost surprinse in parcarea unui centru comercial din Constanța. Un inspector OPC, care se afla in misiune, a fost batut, injurat și scuipat de șoferul unei mașini. Barbatul a comis agresiunea, sub privirile copiilor sai, aflați in autoturism. Momentul in care inspectorul a fost…

- O cruce a fost sfințita de un preot, vineri, la pasarela din Bistrița in care Andrei Pintican a intrat cu mașina. Mai multe mesaje sfașietoare au fost trimise de șoferii de BMW, membri ai grupului din care tanarul inginer de 26 ani facea parte. La slujba oficiata de un preot au participat membri ai…

- Un tanar de doar 27 de ani si-a pus capat zilelor marti printr-o metoda neobisnuita. Acesta a izbit cu masina personala, cu care rula cu viteza, stalpul unei pasarele din Bistrita. Desi era casatorit de doar un an si jumatate acesta deja avea probleme in casnicie, astazi pronuntandu-se divortul legal…

- Un șofer beat, din județul Hunedoara, a provocat un accident rutier, luni, in localitatea Dragoieni. Dupa ce a consumat alcool, acesta s-a urcat la volan și nu a observat ca un alt conducator auto vireaza la stanga, intrand in coliziune cu acesta, dupa care s-a oprit cu autoturismul intr-un stalp de…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, marti seara, politisti din cadrul Biroului Rutier Craiova au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism, care se deplasa pe Calea Bucuresti. "Intrucat conducatorul auto nu a oprit la semnalele politistilor…