Stiri pe aceeasi tema

- Circulația metroului este blocata pe un sens pe magistrala M4, dupa ce o persoana a fost lovita de un tren in stația metrou Parc Bazilescu. Accidentul a avut loc la ora 16:25, spun surse din cadrul companiei Metrorex. Știre in curs de actualizare Post-ul Accident la metrou in stația Parc Bazilescu.…

- O femeie din Varsovia a nascut o fetita intr-o statie de metro. Asistenti i-au fost sotul sau si doi politisti. Travaliul a inceput in timpul calatoriei cu trenul. Astfel, femeia nu a mai apucat sa ajunga la spital.

- Un pieton a fost lovit, marți, de un tramvai, pe Șoseaua Nicolae Titulescu. Victima a fost extrasa și transportata la Spitalul Floreasca, in stare de inconștiența. Circulația tramvaielor care circula pe linia 1 și 10 este blocata pe ambele sensuri. Din primele informații, pietonul ar fi traversat neregulamentar.…

- Un pieton a fost lovit, marți, de un tramvai, pe Șoseaua Nicolae Titulescu. Victima a fost extrasa și transportata la Spitalul Floreasca, in stare de inconștiența.Circulația tramvaielor care circula pe linia 1 și 10 este blocata pe ambele sensuri. Din primele informații, pietonul ar…

- Metrorex informeaza ca, pentru imbunatatirea conditiilor de circulatie a trenurilor, in perioada 31 august - 3 septembrie, se vor face lucrari de modernizare si inlocuire a aparatelor de cale (macaze). Personalul specializat Metrorex va lucra non-stop pentru a reduce la minimum disconfortul calatorilor,…

- Evenimentele din Piata Victoriei de la aceasta ora se succed cu repeziciune. Violentele escaladeaza asa ca au inceput sa fie luate masuri. Una dintre ele se refera la decizia Metrorex de a inchide statia de metrou Piata Victoriei, incepand cu ora 20:00, trenurile urmand sa treaca prin aceasta statie…

- Prima parcare de tip Park & Ride, care este situata langa stația de metrou Straulești din nordul Capitalei, a fost terminata și va fi livrata companiei Metrorex imediat ce vor fi montate aparatele de taxat.

- Un barbat a fost lovit de tren, în aceasta seara, în apropierea statiei de metrou Nicolae Teclu, transmite un reporter Realitatea TV. Circulația pe firul 2 Anghel Saligny -Nicolae Grigorescu este întrerupta.