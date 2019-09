Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata despre o infracțiune de lovire ce a fost comisa in incinta unui liceu din municipiu (victima – 16 ani... The post Scene de groaza intr-un liceu din vestul tarii. Un elev a ajuns la spital in vreme ce agresorul s-a ales cu control judiciar appeared first…

- George Magureanu a povestit, pe Facebook, ce a patit, in 4 septembrie, cand a vizitat Castelul Corvinilor, impreuna cu fiul sau, imobilizat intr-un scaun cu rotile. „Pe finalul vacantei de vara am decis sa bucur copilul meu cel mic cu cateva dintre locurile unice ale acestei tari, nesocotind faptul…

- Un copil aflat in carucior cu rotile care a fost dus de tatal lui la Castelul Corvinilor din Capitala a fost umilit de o supravegetoare, care i-a spus ca nu are voie cu caruciorul in interior. Ba mai mult, se pare ca nici agentul de paza nu i-ar fi permis inițial accesul cu caruciorul in salile castelului.

- Am aflat de la o tanara din cadrul unei asociații, denumita Neamunit, despre cazul unui copil din Cluj, care sufera de o rara maladie denumita mastocitoza. Astfel, am hotarat sa il vizitam in chiria in care sta temporar pana pe 12 septembrie impreuna cu mama sa, pentru a ințelege mai exact și a vedea…

- Momente dramatice pe Arena Naționala! Antrenorului dinamovist Eugen Neagoe i s-a facut rau și a avut nevoie de intervenția medicilor. Tehnicianul a fost urcat în ambulanța și a fost transportat la spital. Meciul a fost întrerupt aproximativ 15 minute.

- Seria The Boss de la BBC prezinta diferinți lideri din mediul de afaceri, de peste tot din lume. In aceasta saptamana, echipa BBC a discutat cu șeful executiv al tehnologiei financiare GoCardless, Hiroki...

- Scene de groaza in Halkidiki, una dintre cele mai populare destinații turistice din Grecia. Sase oameni au murit, in urma unei furtuni violente. Acestia erau cetateni ai Romaniei, Rusiei si Cehiei. De asemenea, peste 100 de persoane au fost ranite.

- La Congresul PSD participa foarte mulți membri PSD. Sunt și oameni in scaun cu rotile care au venit sa-și aleaga viitorul președinte al partidului. FOTO DC NEWS Congresul extraordinar al PSD a modificat, sambata, cu unanimitate de voturi, statutul partidului,…