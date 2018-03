Stiri pe aceeasi tema

- Au fost facute publice imaginile cu Beniamin Pieknyi, dupa ce a fost ucis de o gasca de golani intr-un centru comercial din Londra. Romanul a fost ucis dupa ce a sarit in ajutorul unui prieten.

- Un roman de 20 de ani care a sosit in Marea Britanie in urma cu doua luni a murit in brațele celui mai bun prieten, dupa ce a fost urmarit și injunghiat de mai multe persoane intr-un centru comercial aglomerat din Londra.

- Tragedie in Marea Britanie. Un roman in varsta de 20 de ani a murit in brațele celui mai bun amic. Acesta a fost urmarit și injunghiat de mai multe persoane intr-un centru comercial din Londra. Beniamin Pieknyi a sarit la bataie pentru a-și apara un prieten in timpul unei altercații produse in Stratford,…

- Procurorii parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au solicitat si obtinut arestarea preventiva, pentru 30 de zile, a unui minor, de 17 ani, din Corbu, acuzat ca ar fi injunghiat un barbat. Totul s a petrecut pe o strada din localitate. Anchetatorii sustin ca minorul ameninta cu un cutit o femeie.…

- Momente de groaza intr-un teleski din Georgia, care s-a defectat in timpul mersului, aruncand turiștii din scaune! Cel puțin zeceturiștiau fost raniți, printre care și o femeie insarcinata. Nu se cunoaște cauza accidentului, dar se banuiește ca instalația de teleski a luat-o razna din cauza unui supravoltaj.…

- Danny Vasquez, 24 de ani, a scapat doar cu o amenda și cateva ședințe de terapie dupa ce și-a batut iubita la stadion. Incidentul a avut loc in august 2016, insa judecatorii au dat decizia finala abia la inceputul acestei luni. Vasquez a fost surprins de camerele de la Whataburger Field in timp ce iși…

- Masina in care se afla barbatul de 38 de ani, impreuna cu sotia lui de 35 de ani, a fost izbita in plin de trenul care mergea spre Galati, dupa ce soferul a depasit coloana de masini aflata la calea ferata, fara sa respecte semnalele luminoase. "Conducatorul auto nu a respectat indicatiile…

- Imagini revoltatoare au fost surprinse, recent, de parinții unui copil internat la Spitalul de Boli Infectioase din Craiova. In salonul in care se afla fetița lor circula nestingherit un șoarece. (VEZI ȘI: SCANDALUL ȘOARECELUI DE LA KAUFLAND SE AMPLIFICA. MAGAZINUL, AMENDAT DE DSVSA ARAD. INTRE TIMP…

- O masina a fost lovita de un tren vineri dimineata, iar la aceasta ora pompierii intervin pentru descarcerarea celor doua persoane decedate. "Stim ca in masina se afla doua persoane, au fost declarate decedate de medicul de pe Salvare care a fost la fata locului. Acum, incercam sa scoatem…

- O inregistrare video devenita virala a dus la suspendarea din funcție a patru angajați ai unui spital din India. In imagini se vede cum o victima a unui accident rutier are sub cap, drept perna, propriul picior amputat.

- O inregistrare video devenita virala a dus la suspendarea din funcție a patru angajați ai unui spital din India. In imagini se vede cum o victima a unui accident rutier are sub cap, drept perna, propriul picior amputat.

- Catalin Botezatu este cel care a descoperit-o, apoi i-a marcat cariera! Denisa Ciocoiu a aparut in calea celebrului designer in urma cu șase ani, cand a filmat pentru un show TV. A fost numita, la scurt timp, sosia Biancai Dragușanu, datorita calitaților sale fizice. Apoi Denisa și-a luat ”zborul”.…

- Scene incredibile cu englezoaice „rapuse” de alcool pe strazile din Londra au facut deja inconjurul presei internaționale. Ei bine, nu doar ele beau pana cad din picioare, iar imaginile din Centrul Vechi, de Ziua Femeii, pe care CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, le publica in exclusivitate, arata…

- Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei, incidentul s-a petrecut marti dimineata, la liceul Tehnic Energetic Craiova. Elevul a scos din buzunarul de la pantaloni un pistol confecționat din material de plastic, de culoare neagra, cu lungimea totala de 16 cm și inalțimea de 10 cm, prevazut cu…

- Scene șocante s-au petrecut intr-o casa din Germania, unde un sirian și-a injunghiat de mai multe ori soția intr-un acces de furie. Inca dornic de razbunare, criminalul a facut un live pe Facebook, unde a dezvaluit mai multe informații despre teribila tragedie. Ulterior, el a fugit impreuna cu unul…

- Un „copil unicorn” s-a nascut in Filipine, informeaza dailymail.co.uk. Nhel Jhon Prado sufera de encefalocel, o malformație pe care medicii nu au descoperit-o in timp ce se afla in pantecul mamei sale. Parinții copilului așteapta ca acesta sa fie operat pentru a i se salva viața, insa intervenția a…

- Un roman care are numele pe Facebook Dan Daff i-a impresionat pe internauți cu povestea care se ascunde in spatele acestei imagini. Barbatul fara adapost din fotografia articolului este din Belgia, iar totul s-a intamplat intr-o cafenea de acolo. Postarea conaționalului nostru a fost distribuita de…

- Imagini desprinse parca din filme au fost surprinse de camerele de supraveghere intr-o benzinarie din Capitala. Pare o cascadorie, dar scena socanta este reala si s-ar fi putut incheia dramatic.

- Atenție cu cine va strangeți in brațe! O noua metoda de furt face ravagii prin randul romanilor. Este o tehnica mai aparte, dar dest intalnita in ultima perioada. Aceasta metoda este cunoscuta in mediul judiciar polițienesc drept „furtul prin imprietenire”, victimele fiind aproape intotdeauna oameni…

- Scene de groaza, noaptea trecuta, intr-o scara de bloc din București. Un student arab și-a ucis iubita, pe pisica ei, dar și un vecin, dupa ce s-a drogat. Totul s-a intamplat in jurul orei 19.00, intr-un apartament dintr-un bloc din Sectorul 3. Tanarul de origine araba, in varsta de 24 de ani, s-a luat…

- Peste 90 de oameni au fost ucisi, duminica, in orasul sirian Ghouta, in urma unui atac ce pare a fi fost executat de fortele loiale presedintelui Bashar al-Assad. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului sustine ca printre victime sunt si 20 de copii, informeaza Euronews.

- Adan Dahir (38 de ani) a ucis-o, cu sange rece, pe Asiyah Harris (27 de ani). Cei doi erau casatoriți și aveau impreuna doi copii. Orbit de furie pentru ca femeia l-a parasit, barbatul a pus mana pe un cuțit și nu s-a lasat pana nu și-a lasat fara suflare partenera de viața. Adan Dahir […] The post…

- Scene șocante la Roman, judetul Neamt, unde un batran a fost filmat de un amator in timp ce cadea de la etajul al treilea al unui bloc. Pe imagini se vede cum barbatul este impins de cineva din interior. Agresorul este chiar fiul victimei, care dupa aceea a fugit!

- Un focșanean, in varsta de 54 de ani, și-a gasit sfarșitul joi dimineața intr-un accident pe DN2-E85, dupa ce, in urma cu doar o ora, și-a atacat soția, in varsta de 42 de ani, in scara blocului, cu un cuțit, informeaza Monitorul de Vrancea.

- Un cutremur a alarmat populatia din Ciudad de Mexico la primele ore ale zilei de luni, multi locuitori iesind pe strazi, informeaza Reuters.Seismul cu magnitudinea de 6,1 grade s-a produs la 43 de kilometri est de statul Oaxaca, la o adancime de 10 kilometri, la ora 06:56 GMT, conform informatiilor…

- Cei doi tineri au petrecut impreuna acasa la unul dintre ei pana cand au ajuns la o discutie despre o fata pe care amandoi o iubesc. Pentru ca bausera mult, spiritele s-au incins rapid. Unul dintre tineri a scos o sabie si si-a injunghiat prietenul. Scena a fost filmata de agresor cu telefonul mobil,…

- Scene socante intr-un supermarket din Craiova au fost inregistrate de camerele de supraveghere. Vanzatoarea magazinului a trecut prin clipe de cosmar dupa ce un hot minor a amenintat ca o loveste cu o sticla in cap.

- Un nou episod de violenta extrema face inconjorul Romaniei si arata inca o data lipsa de reactie a oamenilor in fata unor astfel de scene. Un controlor a batut crunt un pasager care circula fara bilet cu trenul. Nu doar ca nimeni nu l-a aparat, dar si alti calatori l-au lovit cu pumnii si picioarele.…

- Un baiat de 16 ani a fost injunghiat intr-un autobuz care traversa zona Pacurari, intre stațiile Moara de Foc și Petru Poni.Adolescentul manca semințe, iar un barbat de 43 de ani s-a apropiat de el și i-a infipt un cuțit in piept.

- Un baiat de 16 ani a ajuns la spital, duminica seara, dupa ce a fost injunghiat in piept, intr-un autobuz aflat in mers in municipiul Iasi, agresorul fiind deranjat ca tanarul manca seminte in mijlocul de transport, potrivit news.ro.Tanarul a fost dus la spital, iar starea lui este stabila.…

- Scene de groaza la Iași! Un adolescent in varsta de 16 ani, din Iasi, a fost injunghiat, duminica seara, intr-un autobuz. Motivul este unul halucinant! Mai exact... pentru ca manca semințe.

- Un adolescent din Iasi a ajuns la spital dupa ce a fost injunghiat, in aceasta seara in autobuz de un barbat suparat ca minorul manca seminte. Potrivit Realitatea.net, din primele informatii agresorul, un barbat de 43 de ani s a apropiat de minorul de 16 ani si i a infipt un cutit in piept.Soferul autobuzului…

- Scene șocante in fața unei gradințe din sectorul 3 al Capitalei. Un barbat a injunghiat mortal o femeie, apoi s-a sinucis, potrivit Realitatea TV.Incidentul a avut loc vineri, in jurul ore 12! La fața locului s-au deplasat polițiști care fac cercetari!Vom reveni!

- O femeie de 32 de ani, recent eliberata din penitenciar, unde executase o pedeapsa pentru tentativa de omor deosebit de grav, a fost arestata preventiv pentru tentativa de omor calificat, dupa ce a injunghiat in spate un barbat in varsta, pe o strada din Bucuresti.Potrivit unui comunicat al…

- Dupa ce cazul politistului pedofil a socat intreaga Romanie, au iesit la suprafata si alte povesti terifiante similare. O actrita constanteana a trecut prin momente similare care i au marcat viata, scrie EVZ.ro.Actrita Cristina Cioran a trecut prin momente cumplite in copilarie. Aceasta a povestit in…

- Scene de groaza in Alep. Presa siriana a lansat un video care demonstreaza luptele intre armata siriana și un grup extremist, in sudul Aleppei.Armata siriana efectueaza raiduri aeriene și focuri de tancuri care se exting considerabil.

- Un iesean s-a ales cu maxilarul rupt dupa ce a fost rupt in bataie intr-un salon al Institutului de Psihiatrie din Iasi. Familia acuza conducerea unitatii sanitare de neglijenta. (VEZI SI: Fratele Biancai Dragusanu rupe tacerea dupa ce a fost snopit in bataie de politisti! Vedeta TV face si ea declaratii…

- Caine tarat cu mașina și lasat sa moara langa Timișoara, Romania. Un om fara suflet este cautat de sute de timișoreni, dupa ce ar fi tarat cu mașina un caine pe care l-a abandonat in comuna Giroc de langa Timișoara.

- Geanina Manea, fosta iubita a lui Petru Mircea, a vorbit la TV despre cum a fost muscata de un bulldog francez. Geanina Manea a vrut sa pupe animalul, insa acesta a sarit la ea, muscand-o de fata.

- Daca esti intr-o relatie cu un barbat nascut in luna ianuarie asteapta-te la multa distractie. Nu ai cum sa fii trista langa un astfel de om. E plin de bancuri, multe dintre ele cu sarcasm. Au replici spumoase si spontane. Iti va fi imposibil sa nu zambesti. Au suflet de copil Chiar…

- Fata de 3 ani, batuta fara mila de mama ei! Mama din Bahia Blanca, Argentina, a acuzat-o pe fata ca i-a furat tableta. Furioasa, femeia nu a stat pe ganduri si a inceput sa isi bata fiica. Micuta de 3 ani a fost ridicata de par si apoi lovita violent peste cap. Intamplarea a avut loc in Bahia…

- Un barbat de 26 de ani a fost injunghiat aseara, la doar cativa pasi de gura de metrou de la Politehnica. Chiar victima a fost cea care a sunat la 112 dupa ajutor. Acum tanarul se afla la spital, iar politistii sunt pe urmele agresorului care a fugit imediat dupa atac.

- Scene șocante pe strada! O tanara insarcinata a fost calcata pe burta de soția unui barbat cu care avea o aventura.Imaginile șocante au facut rapid inconjurul lumii, iar potrivit jurnaliștilor Daily Mail totul s-a intamplat pe o strada din China.

- Sase oameni si-au pierdut viata in Brescia, dupa ce o masina, un camion si o cisterna s-au ciocnit. In urma impactului, cisterna incarcata cu substante inflamabile, a fost cuprinsa de flacari, iar incendiul s-a raspandit rapid si la celelalte vehicule.

- Sase persoane, dintre care doi copii, au ajuns duminica dupa-amiaza la spital in urma unui accident rutier produs pe drumul national E85, in comuna Bunesti, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata.Accidentul s-a produs dupa ce au intrat in coliziune frontala…