Stiri pe aceeasi tema

- Un cuplu din Brazilia a ajuns pe mana poliției. Cei doi au ținut o femeie sechestrata timp de 20 de ani. Femeia respectiva, in varsta de 63 de ani, a fost ținuta cu forța in casa celor doi brazilieni din orașul Vinhedo. Cei doi, Elcio și Marina Okido, nu i-au dat voie sa iasa din casa femeii respective,…

- Polițiștii și procurorii criminaliști fac ancheta, dupa ce mai parți din cadavrul unei femei au fost descoperite, in timpul nopții de miercuri spre joi, langa șoseaua de centura a Galațiului, transmite Mediafax.Surse apropiate anchetei spun ca parțile de cadavru au fost descoperite la miezul…

- Scene socante intamplate, astazi, intr-un apartament din Ploiesti. Pompierii au fost sesizati de vecini, cu privire la un miros puternic, insuportabil ce provinea dintr-un apartament in care stateau o fiica, cu mama sa. Odata ajunsi la fata locului, pompierii au avut parte de un peisaj ingrozitor.

- In urma unei acțiuni a polițiștilor petroșaneni, au fost indentificați autorii unui jaf, comis luni noaptea, in jurul orei 22:00, asupra unei femei din Petroșani, care mergea singura spre casa. Din cercetari, polițiștii au stabilit ca autorii talhariei sunt doi tineri in varsta de 16 ani,…

- O femeie a fost talharita in Pitești in noaptea de duminica spre luni. Victima, o femeie, in varsta de 56 de ani, din comuna Pietrosani, se afla pe bulevardul Republici din Pitești, noaptea in jurul orei 1.00. Se ducea catre Gara Sud cand a fost atacata. Individul, un om al strazii a vrut sa-i […]

- Un accident de munca a avut loc vineri dupa amiaza la hotelul Miraj din Eforie Nord. O angajata a ajuns la spital dupa ce o scara si o persoana au cazut peste femeia de 49 de ani. Potrivit medicilor, victima prezinta policontuzii dar este constienta.Inspectorii ITM Constanta urmeaza sa deschida o ancheta…

- O femeie de 55 de ani din Iași a fost ranita, joi, dupa ce a fost prinsa intre ușile unui tramvai și tarata cațiva metri pe strada, transmite Mediafax.Victima a fost preluata de o ambulanta și a fost transportata la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalulului „Sfantul Spiridon” din Iasi.…

- Scene cumplite intr-un autobuz. Un batran ce era pasager a avut parte de momente complite. Acesta ar fi fost impins de o femeie cu putere de o femeie, pe trotuar in momentul in care autobuzul a...