Scenariul prezentat investitorilor germani din Romania: Cota unica va fi anulata si 400.000 de bugetari concediati

Un Guvern cu prim-ministru tehnocrat va ajunge la putere in 2020 in Romania, care initial va lua masura disponibilizarii a 400.000 de bugetari, iar ulterior se va lua decizia renuntarii la cota unica de impozitare si adoptarea impozitarii progresive, le-a transmis marti seara presedintele Camerei de Comert Romano-Germane, Dragos Anastasiu, oamenilor de afaceri germani din Romania.



Acesta a argumentat aceste posibile masuri prin faptul ca in urmatorii cel putin trei ani nu vor exista bani pentru plata pensiilor si salariilor bugetarilor conform actualelor Legi a Pensiilor si a Salarizarii…