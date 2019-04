Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei va lansain circuitul numismatic o noua moneda din argint cu tema 100 de ani de la adoptarea calendarului gregorian de catre Romania. Potrivit unui comunicat al bancii centrale, aversul monedei prezinta portretele si numele regelui Ferdinand I (in dreapta) si prim-ministrului…

- Dupa ce a fost anuntata inchiderea focarelor de pesta porcina africana din localitatea Belint, miercuri au fost inchise si cele din localitatea Barna. In acest fel, DSVSA Timis a anuntat ca judetul este declarat liber de pesta porcina africana. Problemele legate de aparitia acestui virus in Timis au…

- Tineretul Național Liberal a premiat cele mai reușite proiecte la Gala Tineretului Național Liberal “Mircea Ionescu Quintus”. Președintele Iohannis a primit premiul Garantul Democrației Tineretul Național Liberal a organizat sambata, la Centrul Internațional de Conferințe „Casino” din Sinaia, Gala Premiilor…

- Presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, cere mai multa democratie in partid pentru stabilirea listei la europarlamentare. „Lista celor 49 de aspiranti sa fie supusa votului secret in Colegiile Directoare Judetene ale partidului, urmand ca pozitia pe lista sa fie data de numarul de voturi obtinut de fiecare“,…

- Comisia Europeana anunta ca acordul privind Brexitul nu poate fi redeschis și nici renegociat, aceasta fiind poziția celor 27 de state care raman in UE. Decizia lovește puternic in Marea Britanie, pentru ca Theresa May a obținut o amanare in Parlament tocmai pentru ca a incercat o renegociere a acordului.Citește…

- Numarul plangerilor inregistrate la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a crescut la peste 5.000 in 2018 fata de 3.543 cu un an inainte, a declarat, luni, presedintele ANSPDCP, Ancuta Opre.Citește și: BUBUIE nervii in PNL, dupa prezentarea…

- Trei femei in varsta de 47, 48 și 64 de ani din județele Constanța și respectiv Timiș, dar și un bebeluș de 11 luni tot din județul Timiș au murit din cauza gripei, anunța Institutul Național pentru Sanatate Publica (INSP). Astfel, numarul deceselor a ajuns la 47, de la inceputul sezonului, potrivit…

- Ungaria a "pompat" in fotbalul din zonele locuite de maghiari in Romania aproximativ 20 de milioane de euro in ultimii 6 ani, releva o ancheta publicata de site-ul hotnews.ro. Banii au fost folositi, potrivit sursei citate, mai ales pentru academii de fotbal.Criteriul apartenentei etnice prevaleaza…