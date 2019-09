Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a fost grav ranit dupa ce masina in care se afla a fost lovita de tren. Pe masina a cazut si un stalp, iar pompierii s-au chinuit mai bine de o ora sa il scoata pe sofer dintre fiarele contorsionate.

- Conform reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Cluj un autoturism a fost lovit de tren in localitatea Jucu de Mijloc. Un apelant la numarul pentru apel unic de urgența a anunțat faptul ca o persoana este incarcerata și in stare de conștiența in autoturism. Un stalp de…

- O copila de doi ani, din California, SUA, a fost gasitp fara suflare intr-o mașina incinsa. Mama acesteia dormea in casa in tot acest timp. Cand s-a trezit, femeia a sunat la poliție și a anu...

- Au copilarit impreuna, au mers la școala impreuna, au lucrat impreuna și, dupa ce s-au casatorit, au devenit vecini. Paul Mieila, unul dintre oamenii care il cunosc cel mai bine pe Gheorghe Dinca, spune ca este convins ca a vazut momentul in care presupusul criminal din Caracal a adus-o in casa groazei…

- Șoc uriaș pentru o femeie din Dambovița, care a trecut prin momente de groaza. Și-a lasat fetița in mașina, pentru doar cateva minute, pentru a merge la cumparaturi, iar atunci cand s-a intors a incremenit.

- Un incident a avut loc miercuri dimineața, in Arad. Un sofer in varsta de 80 de ani a scapat autoturismul de sub control si a intrat pe o terasa de pe trotuar, lovind mai multe mese, dupa care s-a oprit in vitrina unui restaurant, pe care a spart-o. Soferul ar fi vrut sa parcheze pe bulevardul Revolutiei,…

- Un sofer din Dambovița a fost la un pas sa cada cu mașina de pe podul de la Gura Calnau. Evenimentul rutier produs din cauza neadaptarii vitezei la carosabilul acoperit cu apa a avut loc, luni, in jurul orei 15.00 pe DN2 E85, la intrarea in curba de la Autorola, pe sensul de mers dinspre Buzau spre…

- Doi romani care incercau sa intre in tara prin punctele de trecere a frontierei de la Naidas, judetul Caras-Severin, si Foeni, judetul Timis, au ramas fara masini, care au fost confiscate de catre politistii de frontiera pentru ca autoturismele figurau ca furate in Italia si Anglia.In…